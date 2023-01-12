https://ria.ru/20230112/krym-1844291239.html
В Крыму назвали угрозу Киева взять полуостров под огневой контроль трепом
В Крыму назвали угрозу Киева взять полуостров под огневой контроль трепом - РИА Новости, 12.01.2023
В Крыму назвали угрозу Киева взять полуостров под огневой контроль трепом
Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал угрозу Киева взять под огневой контроль Крым трепом и добавил, что в скором времени стоит ожидать... РИА Новости, 12.01.2023
2023-01-12T09:12
2023-01-12T09:12
2023-01-12T09:12
специальная военная операция на украине
владимир константинов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал угрозу Киева взять под огневой контроль Крым трепом и добавил, что в скором времени стоит ожидать перелом в спецоперации на Украине. "Киев мог это делать, когда у него была Херсонская область. Но с того момента многое изменилось. По практике их последних угроз — чем хуже дела, тем громче звучит. Не думаю, что есть смысл на этот треп и словоизвержения что-то отвечать. Кто может — делает, кто не может — угрожает сделать. Убежден, что не за горами перелом в СВО", - сказал РИА Новости Константинов. По его словам, Киев грозит уничтожить крымчан без малого последние девять лет. "До этого сделать Крым безлюдным обещали украинские нацисты разных мастей и рангов. И хотя большинство этих персонажей имеют мужские первичные и вторичные половые признаки, ведут они себя как героиня оперетты — Трындычиха", - подчеркнул глава парламента. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://ria.ru/20230112/krym-1844289516.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир константинов, владимир путин, украина, россия, киев, оон, в мире
Специальная военная операция на Украине, Владимир Константинов, Владимир Путин, Украина, Россия, Киев, ООН, В мире
В Крыму назвали угрозу Киева взять полуостров под огневой контроль трепом
Глава парламента Крыма назвал угрозу Киева взять полуостров под огневой контроль трепом
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал угрозу Киева взять под огневой контроль Крым трепом и добавил, что в скором времени стоит ожидать перелом в спецоперации на Украине.
"Киев мог это делать, когда у него была Херсонская область. Но с того момента многое изменилось. По практике их последних угроз — чем хуже дела, тем громче звучит. Не думаю, что есть смысл на этот треп и словоизвержения что-то отвечать. Кто может — делает, кто не может — угрожает сделать. Убежден, что не за горами перелом в СВО", - сказал РИА Новости Константинов.
По его словам, Киев грозит уничтожить крымчан без малого последние девять лет.
"До этого сделать Крым
безлюдным обещали украинские нацисты разных мастей и рангов. И хотя большинство этих персонажей имеют мужские первичные и вторичные половые признаки, ведут они себя как героиня оперетты — Трындычиха", - подчеркнул глава парламента.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".