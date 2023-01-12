https://ria.ru/20230112/krym-1844291239.html

В Крыму назвали угрозу Киева взять полуостров под огневой контроль трепом

В Крыму назвали угрозу Киева взять полуостров под огневой контроль трепом - РИА Новости, 12.01.2023

В Крыму назвали угрозу Киева взять полуостров под огневой контроль трепом

Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал угрозу Киева взять под огневой контроль Крым трепом и добавил, что в скором времени стоит ожидать... РИА Новости, 12.01.2023

2023-01-12T09:12

2023-01-12T09:12

2023-01-12T09:12

специальная военная операция на украине

владимир константинов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал угрозу Киева взять под огневой контроль Крым трепом и добавил, что в скором времени стоит ожидать перелом в спецоперации на Украине. "Киев мог это делать, когда у него была Херсонская область. Но с того момента многое изменилось. По практике их последних угроз — чем хуже дела, тем громче звучит. Не думаю, что есть смысл на этот треп и словоизвержения что-то отвечать. Кто может — делает, кто не может — угрожает сделать. Убежден, что не за горами перелом в СВО", - сказал РИА Новости Константинов. По его словам, Киев грозит уничтожить крымчан без малого последние девять лет. "До этого сделать Крым безлюдным обещали украинские нацисты разных мастей и рангов. И хотя большинство этих персонажей имеют мужские первичные и вторичные половые признаки, ведут они себя как героиня оперетты — Трындычиха", - подчеркнул глава парламента. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20230112/krym-1844289516.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

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