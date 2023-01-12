Крым потребует от Киева возмещения ущерба из-за теракта на Крымском мосту
Глава парламента Крыма Константинов: регион потребует от Киева возместить ущерб за теракт
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкСлужебные автомобили МЧС РФ на Крымском мосту
Служебные автомобили МЧС РФ на Крымском мосту. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв – РИА Новости. Требования возмещения ущерба Крыму из-за теракта на Крымскому мосту будут предъявлены Украине, заявил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов.
Ранее власти республики подготовили первый иск с документами, подтверждающими ущерб бюджету от водной блокады полуострова со стороны Украины. При этом работа по подсчету ущерба, нанесенного другими блокадами, включая энергетическую и транспортную, продолжается.
"Обязательно будет (предъявлен – ред.). Есть и экономический ущерб. Крыму в результате затруднения движения по мосту был нанесён немалый ущерб, который вполне может быть посчитан и включён в сумму нашего иска Украине", - сказал РИА Новости Константинов.
На Крымском мосту рано утром 8 октября 2022 года произошел подрыв грузового автомобиля, в результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета правой части моста. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы.
В начале декабря движение по отремонтированной правой части моста возобновили, начались работы по замене пролетов его левой части. Сейчас по мосту можно проехать на легковых автомобилях, автобусах, а также железнодорожным транспортом. Перемещение любых грузовиков, в том числе малотоннажных, через Керченский пролив производится через паромную переправу.
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