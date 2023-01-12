Рейтинг@Mail.ru
Крым потребует от Киева возмещения ущерба из-за теракта на Крымском мосту - РИА Новости, 12.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230112/krym-1844289516.html
Крым потребует от Киева возмещения ущерба из-за теракта на Крымском мосту
Крым потребует от Киева возмещения ущерба из-за теракта на Крымском мосту - РИА Новости, 12.01.2023
Крым потребует от Киева возмещения ущерба из-за теракта на Крымском мосту
Требования возмещения ущерба Крыму из-за теракта на Крымскому мосту будут предъявлены Украине, заявил РИА Новости глава крымского парламента Владимир... РИА Новости, 12.01.2023
2023-01-12T09:01
2023-01-12T09:01
владимир константинов
владимир путин
россия
киев
украина
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/08/1822528110_0:193:3298:2048_1920x0_80_0_0_7c8cf500845cad544b9937a4d02be533.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв – РИА Новости. Требования возмещения ущерба Крыму из-за теракта на Крымскому мосту будут предъявлены Украине, заявил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов. Ранее власти республики подготовили первый иск с документами, подтверждающими ущерб бюджету от водной блокады полуострова со стороны Украины. При этом работа по подсчету ущерба, нанесенного другими блокадами, включая энергетическую и транспортную, продолжается. "Обязательно будет (предъявлен – ред.). Есть и экономический ущерб. Крыму в результате затруднения движения по мосту был нанесён немалый ущерб, который вполне может быть посчитан и включён в сумму нашего иска Украине", - сказал РИА Новости Константинов. На Крымском мосту рано утром 8 октября 2022 года произошел подрыв грузового автомобиля, в результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета правой части моста. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. В начале декабря движение по отремонтированной правой части моста возобновили, начались работы по замене пролетов его левой части. Сейчас по мосту можно проехать на легковых автомобилях, автобусах, а также железнодорожным транспортом. Перемещение любых грузовиков, в том числе малотоннажных, через Керченский пролив производится через паромную переправу.
https://ria.ru/20230108/krym-1843454317.html
https://ria.ru/20221105/sledstvie-1829307397.html
россия
киев
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/08/1822528110_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_5941a89fff749a18da4cb032528c3190.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир константинов, владимир путин, россия, киев, украина, общество
Владимир Константинов, Владимир Путин, Россия, Киев, Украина, Общество
09:01 12.01.2023
 
Крым потребует от Киева возмещения ущерба из-за теракта на Крымском мосту

Глава парламента Крыма Константинов: регион потребует от Киева возместить ущерб за теракт

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкСлужебные автомобили МЧС РФ на Крымском мосту
Служебные автомобили МЧС РФ на Крымском мосту - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Служебные автомобили МЧС РФ на Крымском мосту. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв – РИА Новости. Требования возмещения ущерба Крыму из-за теракта на Крымскому мосту будут предъявлены Украине, заявил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов.
Ранее власти республики подготовили первый иск с документами, подтверждающими ущерб бюджету от водной блокады полуострова со стороны Украины. При этом работа по подсчету ущерба, нанесенного другими блокадами, включая энергетическую и транспортную, продолжается.
Вид на Ялту - РИА Новости, 1920, 08.01.2023
8 января, 09:45Специальная военная операция на Украине
В Крыму назвали имущественные претензии Киева высосанными из пальца
"Обязательно будет (предъявлен – ред.). Есть и экономический ущерб. Крыму в результате затруднения движения по мосту был нанесён немалый ущерб, который вполне может быть посчитан и включён в сумму нашего иска Украине", - сказал РИА Новости Константинов.
На Крымском мосту рано утром 8 октября 2022 года произошел подрыв грузового автомобиля, в результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета правой части моста. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы.
В начале декабря движение по отремонтированной правой части моста возобновили, начались работы по замене пролетов его левой части. Сейчас по мосту можно проехать на легковых автомобилях, автобусах, а также железнодорожным транспортом. Перемещение любых грузовиков, в том числе малотоннажных, через Керченский пролив производится через паромную переправу.
Сосед о бизнесе фигуранта по делу о теракте на Крымском мосту - РИА Новости, 1920, 05.11.2022
5 ноября 2022, 04:07
Фигуранты дела о теракте на Крымском мосту вели бизнес, связанный с Одессой
 
Владимир КонстантиновВладимир ПутинРоссияКиевУкраинаОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала