https://ria.ru/20230112/krym-1844289516.html

Крым потребует от Киева возмещения ущерба из-за теракта на Крымском мосту

Крым потребует от Киева возмещения ущерба из-за теракта на Крымском мосту - РИА Новости, 12.01.2023

Крым потребует от Киева возмещения ущерба из-за теракта на Крымском мосту

Требования возмещения ущерба Крыму из-за теракта на Крымскому мосту будут предъявлены Украине, заявил РИА Новости глава крымского парламента Владимир... РИА Новости, 12.01.2023

2023-01-12T09:01

2023-01-12T09:01

2023-01-12T09:01

владимир константинов

владимир путин

россия

киев

украина

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/08/1822528110_0:193:3298:2048_1920x0_80_0_0_7c8cf500845cad544b9937a4d02be533.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв – РИА Новости. Требования возмещения ущерба Крыму из-за теракта на Крымскому мосту будут предъявлены Украине, заявил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов. Ранее власти республики подготовили первый иск с документами, подтверждающими ущерб бюджету от водной блокады полуострова со стороны Украины. При этом работа по подсчету ущерба, нанесенного другими блокадами, включая энергетическую и транспортную, продолжается. "Обязательно будет (предъявлен – ред.). Есть и экономический ущерб. Крыму в результате затруднения движения по мосту был нанесён немалый ущерб, который вполне может быть посчитан и включён в сумму нашего иска Украине", - сказал РИА Новости Константинов. На Крымском мосту рано утром 8 октября 2022 года произошел подрыв грузового автомобиля, в результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета правой части моста. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. В начале декабря движение по отремонтированной правой части моста возобновили, начались работы по замене пролетов его левой части. Сейчас по мосту можно проехать на легковых автомобилях, автобусах, а также железнодорожным транспортом. Перемещение любых грузовиков, в том числе малотоннажных, через Керченский пролив производится через паромную переправу.

https://ria.ru/20230108/krym-1843454317.html

https://ria.ru/20221105/sledstvie-1829307397.html

россия

киев

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

владимир константинов, владимир путин, россия, киев, украина, общество