https://ria.ru/20230112/kreml-1844276286.html

В центре Киева поместили марку с "горящим" Кремлем

В центре Киева поместили марку с "горящим" Кремлем - РИА Новости, 12.01.2023

В центре Киева поместили марку с "горящим" Кремлем

В Киеве появилась марка-фотозона, на которой изображен горящий московский Кремль, сообщает Telegram-канал "Украина.ру". РИА Новости, 12.01.2023

2023-01-12T05:20

2023-01-12T05:20

2023-01-12T05:20

киев

керченский пролив

россия

эдуард успенский

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/02/1842798015_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_9c9de62fa2ea56b0378b49fb3b090db9.jpg

МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. В Киеве появилась марка-фотозона, на которой изображен горящий московский Кремль, сообщает Telegram-канал "Украина.ру".Иллюстрация, как уточняет "Вечерний Киев", установлена на центральной улице города – Крещатике – рядом со зданием Киевской городской государственной администрации.На марке горящий, разрушающийся Кремль укутан цветущим хлопком.Как отмечает "Страна.ua", ранее на этом же месте была установлена марка, изображающая взрыв на Крымском мосту.На Крымском мосту рано утром 8 октября 2022 года произошел подрыв грузового автомобиля, в результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета правой части моста. В начале декабря движение по отремонтированной правой части моста возобновили, начались работы по замене пролетов его левой части. Сейчас по мосту можно проехать на легковых автомобилях, автобусах, а также железнодорожным транспортом. Перемещение любых грузовиков, в том числе малотоннажных, через Керченский пролив производится через паромную переправу.Ранее стало известно, что в киевских школах на фоне успешного проката в России фильма "Чебурашка" появились плакаты, в которых главный герой повести Эдуарда Успенского назван "оккупантом.

https://ria.ru/20230111/cheburashka-1844092106.html

киев

керченский пролив

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

киев, керченский пролив, россия, эдуард успенский, в мире