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В центре Киева поместили марку с "горящим" Кремлем - РИА Новости, 12.01.2023
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В центре Киева поместили марку с "горящим" Кремлем
В центре Киева поместили марку с "горящим" Кремлем - РИА Новости, 12.01.2023
В центре Киева поместили марку с "горящим" Кремлем
В Киеве появилась марка-фотозона, на которой изображен горящий московский Кремль, сообщает Telegram-канал "Украина.ру". РИА Новости, 12.01.2023
2023-01-12T05:20
2023-01-12T05:20
киев
керченский пролив
россия
эдуард успенский
в мире
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. В Киеве появилась марка-фотозона, на которой изображен горящий московский Кремль, сообщает Telegram-канал "Украина.ру".Иллюстрация, как уточняет "Вечерний Киев", установлена на центральной улице города – Крещатике – рядом со зданием Киевской городской государственной администрации.На марке горящий, разрушающийся Кремль укутан цветущим хлопком.Как отмечает "Страна.ua", ранее на этом же месте была установлена марка, изображающая взрыв на Крымском мосту.На Крымском мосту рано утром 8 октября 2022 года произошел подрыв грузового автомобиля, в результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета правой части моста. В начале декабря движение по отремонтированной правой части моста возобновили, начались работы по замене пролетов его левой части. Сейчас по мосту можно проехать на легковых автомобилях, автобусах, а также железнодорожным транспортом. Перемещение любых грузовиков, в том числе малотоннажных, через Керченский пролив производится через паромную переправу.Ранее стало известно, что в киевских школах на фоне успешного проката в России фильма "Чебурашка" появились плакаты, в которых главный герой повести Эдуарда Успенского назван "оккупантом.
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киев, керченский пролив, россия, эдуард успенский, в мире
Киев, Керченский пролив, Россия, Эдуард Успенский, В мире
05:20 12.01.2023
 
В центре Киева поместили марку с "горящим" Кремлем

"Украина.ру": в Киеве установили марку-фотозону с горящим московским Кремлем

© AP Photo / Felipe DanaНочной Киев. 1 января 2023
Ночной Киев. 1 января 2023 - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
© AP Photo / Felipe Dana
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. В Киеве появилась марка-фотозона, на которой изображен горящий московский Кремль, сообщает Telegram-канал "Украина.ру".
Иллюстрация, как уточняет "Вечерний Киев", установлена на центральной улице города – Крещатике – рядом со зданием Киевской городской государственной администрации.
На марке горящий, разрушающийся Кремль укутан цветущим хлопком.
Как отмечает "Страна.ua", ранее на этом же месте была установлена марка, изображающая взрыв на Крымском мосту.
Кадр из фильма Чебурашка
Вчера, 12:27Культура
В Кремле прокомментировали запрет на Украине фильма "Чебурашка"
На Крымском мосту рано утром 8 октября 2022 года произошел подрыв грузового автомобиля, в результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета правой части моста. В начале декабря движение по отремонтированной правой части моста возобновили, начались работы по замене пролетов его левой части. Сейчас по мосту можно проехать на легковых автомобилях, автобусах, а также железнодорожным транспортом. Перемещение любых грузовиков, в том числе малотоннажных, через Керченский пролив производится через паромную переправу.
Ранее стало известно, что в киевских школах на фоне успешного проката в России фильма "Чебурашка" появились плакаты, в которых главный герой повести Эдуарда Успенского назван "оккупантом.
 
КиевКерченский проливРоссияЭдуард УспенскийВ мире
 
 
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