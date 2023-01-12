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Попова: переболевшим COVID-19 может не хватить иммунитета при "кракене" - РИА Новости, 12.01.2023
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https://ria.ru/20230112/kraken-1844496956.html
Попова: переболевшим COVID-19 может не хватить иммунитета при "кракене"
Попова: переболевшим COVID-19 может не хватить иммунитета при "кракене" - РИА Новости, 12.01.2023
Попова: переболевшим COVID-19 может не хватить иммунитета при "кракене"
Иммунной защиты после перенесенного COVID-19 или вакцинации может быть недостаточно при варианте омикрон-штамма "кракен", заявила глава Роспотребнадзора Анна... РИА Новости, 12.01.2023
2023-01-12T20:30
2023-01-12T23:42
распространение коронавируса
общество
анна попова
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Иммунной защиты после перенесенного COVID-19 или вакцинации может быть недостаточно при варианте омикрон-штамма "кракен", заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала "Россия 24".Попова также отметила, что не видит дополнительных рисков из-за открытия границ властями Китая. По ее словам, вводить меры в отношении прибывших из этой страны не планируется. Ранее Роспотребнадзор сообщил, что в Пензенской области выявили первый случай заражения новым вариантом омикрон-штамма коронавируса "кракен". Ведомство заявило, что в этой связи не намерено вводить какие-либо ограничения.
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общество, анна попова, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы
Распространение коронавируса, Общество, Анна Попова, Коронавирус в России, Коронавирус COVID-19, Коронавирусы
20:30 12.01.2023 (обновлено: 23:42 12.01.2023)
 
Попова: переболевшим COVID-19 может не хватить иммунитета при "кракене"

Роспотребнадзор: иммунитета после COVID-19 или вакцинации при "кракене" может не хватить

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в медиабанкМедицинский работник в отделении для больных COVID-19
Медицинский работник в отделении для больных COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Медицинский работник в отделении для больных COVID-19. Архивное фото
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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Иммунной защиты после перенесенного COVID-19 или вакцинации может быть недостаточно при варианте омикрон-штамма "кракен", заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала "Россия 24".
"Иммунной защиты, сформированной после предыдущей встречи с другим геновариантом или после вакцинации, может не хватить, нужно быть осторожнее и нужно позаботиться о своем здоровье", — сказала она.
Попова также отметила, что не видит дополнительных рисков из-за открытия границ властями Китая. По ее словам, вводить меры в отношении прибывших из этой страны не планируется.
Ранее Роспотребнадзор сообщил, что в Пензенской области выявили первый случай заражения новым вариантом омикрон-штамма коронавируса "кракен". Ведомство заявило, что в этой связи не намерено вводить какие-либо ограничения.
Коронавирус Кракен - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
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