https://ria.ru/20230112/kraken-1844496956.html

Попова: переболевшим COVID-19 может не хватить иммунитета при "кракене"

Попова: переболевшим COVID-19 может не хватить иммунитета при "кракене" - РИА Новости, 12.01.2023

Попова: переболевшим COVID-19 может не хватить иммунитета при "кракене"

Иммунной защиты после перенесенного COVID-19 или вакцинации может быть недостаточно при варианте омикрон-штамма "кракен", заявила глава Роспотребнадзора Анна... РИА Новости, 12.01.2023

2023-01-12T20:30

2023-01-12T20:30

2023-01-12T23:42

распространение коронавируса

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коронавирусы

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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Иммунной защиты после перенесенного COVID-19 или вакцинации может быть недостаточно при варианте омикрон-штамма "кракен", заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала "Россия 24".Попова также отметила, что не видит дополнительных рисков из-за открытия границ властями Китая. По ее словам, вводить меры в отношении прибывших из этой страны не планируется. Ранее Роспотребнадзор сообщил, что в Пензенской области выявили первый случай заражения новым вариантом омикрон-штамма коронавируса "кракен". Ведомство заявило, что в этой связи не намерено вводить какие-либо ограничения.

https://ria.ru/20230112/kraken-1844495214.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, анна попова, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы