https://ria.ru/20230112/kraken-1844436339.html
Штамм "кракен" может стать доминирующим в России, считает эксперт
Штамм "кракен" может стать доминирующим в России, считает эксперт - РИА Новости, 12.01.2023
Штамм "кракен" может стать доминирующим в России, считает эксперт
Вариант коронавируса "кракен" с достаточно большой долей вероятности может стать доминирующим в России, но заболевание, которое он вызывает, обычно протекает... РИА Новости, 12.01.2023
2023-01-12T16:28
2023-01-12T16:28
2023-01-12T16:34
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
штамм коронавируса кракен
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
россия
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Вариант коронавируса "кракен" с достаточно большой долей вероятности может стать доминирующим в России, но заболевание, которое он вызывает, обычно протекает достаточно легко, заявил РИА Новости заведующий лабораторией геномных исследований ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов."С достаточно большой долей вероятности субвариант "Омикрона" "Кракен" может стать доминирующим в РФ, по крайней мере такой вывод мы можем сделать на основании данных из других стран", - сказал Хафизов.Он уточнил, что вирус обладает высокой заразностью, но заболевание, вызванное им, обычно протекает достаточно легко. Кроме того, "кракен" - это все тот же коронавирус, которым большинство переболели или от которого вакцинировались, поэтому у людей есть определенная "подготовка" к встрече с данным вариантом, пояснил Хафизов.По его словам, все зарегистрированные в России тесты позволяют выявить вариант "кракен".Ранее Роспотребнадзор сообщил, что первый в России случай заражения новым вариантом "омикрон"-штамма "кракен" был обнаружен в Пензенской области. Ведомство заявило, что в этой связи не планирует вводить никакие ограничения.
https://ria.ru/20230111/koronavirus-1844264811.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, штамм коронавируса кракен, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), россия
Распространение коронавируса, Коронавирус в России, Коронавирус COVID-19, Штамм коронавируса Кракен, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Россия
16:28 12.01.2023 (обновлено: 16:34 12.01.2023)
Штамм "кракен" может стать доминирующим в России, считает эксперт
Эксперт Хафизов: штамм коронавируса "кракен" может стать доминирующим в России
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Вариант коронавируса "кракен" с достаточно большой долей вероятности может стать доминирующим в России, но заболевание, которое он вызывает, обычно протекает достаточно легко, заявил РИА Новости заведующий лабораторией геномных исследований ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.
"С достаточно большой долей вероятности субвариант "Омикрона" "Кракен" может стать доминирующим в РФ, по крайней мере такой вывод мы можем сделать на основании данных из других стран", - сказал Хафизов.
Он уточнил, что вирус обладает высокой заразностью, но заболевание, вызванное им, обычно протекает достаточно легко. Кроме того, "кракен" - это все тот же коронавирус, которым большинство переболели или от которого вакцинировались, поэтому у людей есть определенная "подготовка" к встрече с данным вариантом, пояснил Хафизов.
По его словам, все зарегистрированные в России тесты позволяют выявить вариант "кракен".
Ранее Роспотребнадзор сообщил, что первый в России случай заражения новым вариантом "омикрон"-штамма "кракен" был обнаружен в Пензенской области
. Ведомство заявило, что в этой связи не планирует вводить никакие ограничения.