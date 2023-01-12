https://ria.ru/20230112/kraken-1844436339.html

Штамм "кракен" может стать доминирующим в России, считает эксперт

Штамм "кракен" может стать доминирующим в России, считает эксперт - РИА Новости, 12.01.2023

Штамм "кракен" может стать доминирующим в России, считает эксперт

Вариант коронавируса "кракен" с достаточно большой долей вероятности может стать доминирующим в России, но заболевание, которое он вызывает, обычно протекает... РИА Новости, 12.01.2023

2023-01-12T16:28

2023-01-12T16:28

2023-01-12T16:34

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

штамм коронавируса кракен

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

россия

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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Вариант коронавируса "кракен" с достаточно большой долей вероятности может стать доминирующим в России, но заболевание, которое он вызывает, обычно протекает достаточно легко, заявил РИА Новости заведующий лабораторией геномных исследований ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов."С достаточно большой долей вероятности субвариант "Омикрона" "Кракен" может стать доминирующим в РФ, по крайней мере такой вывод мы можем сделать на основании данных из других стран", - сказал Хафизов.Он уточнил, что вирус обладает высокой заразностью, но заболевание, вызванное им, обычно протекает достаточно легко. Кроме того, "кракен" - это все тот же коронавирус, которым большинство переболели или от которого вакцинировались, поэтому у людей есть определенная "подготовка" к встрече с данным вариантом, пояснил Хафизов.По его словам, все зарегистрированные в России тесты позволяют выявить вариант "кракен".Ранее Роспотребнадзор сообщил, что первый в России случай заражения новым вариантом "омикрон"-штамма "кракен" был обнаружен в Пензенской области. Ведомство заявило, что в этой связи не планирует вводить никакие ограничения.

https://ria.ru/20230111/koronavirus-1844264811.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, штамм коронавируса кракен, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), россия