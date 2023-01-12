https://ria.ru/20230112/koronavirus-1844437941.html
В Минздраве рассказали об эволюции коронавируса
В Минздраве рассказали об эволюции коронавируса - РИА Новости, 12.01.2023
В Минздраве рассказали об эволюции коронавируса
Полностью гарантировать, что не появится новый более опасный вариант коронавируса, нельзя, заявил главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным РИА Новости, 12.01.2023
2023-01-12T16:32
2023-01-12T16:32
2023-01-12T16:32
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Полностью гарантировать, что не появится новый более опасный вариант коронавируса, нельзя, заявил главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным болезням Владимир Чуланов. "Эволюция идет в направлении снижения патогенности вируса, кроме того, накапливается и популяционный иммунитет, который тоже нас защищает, но полностью, конечно, гарантировать мы не можем того, что не появится вирус, у которого будет мутация неблагоприятная, способная вызывать тяжелое течение инфекции. Мы надеемся, что этого не будет, но, конечно, гарантировать это полностью пока нельзя", - сказал Чуланов в эфире канала "Россия 24". Он отметил, что вирусы, которые появлялись после уханьского варианта коронавируса, обладали способностью более быстро распространяться, но их способность вызывать тяжелое течение болезни была ниже.
https://ria.ru/20230112/vaktsiny-1844435636.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Общество, Здоровье - Общество, Владимир Чуланов, Россия, Коронавирус COVID-19, Коронавирусы, Коронавирус в России
В Минздраве рассказали об эволюции коронавируса
Эксперт Минздрава Чуланов: нельзя исключать появление более опасного варианта COVID-19