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В Минздраве рассказали об эволюции коронавируса - РИА Новости, 12.01.2023
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В Минздраве рассказали об эволюции коронавируса
В Минздраве рассказали об эволюции коронавируса - РИА Новости, 12.01.2023
В Минздраве рассказали об эволюции коронавируса
Полностью гарантировать, что не появится новый более опасный вариант коронавируса, нельзя, заявил главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным РИА Новости, 12.01.2023
2023-01-12T16:32
2023-01-12T16:32
общество
здоровье - общество
владимир чуланов
россия
коронавирус covid-19
коронавирусы
коронавирус в россии
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Полностью гарантировать, что не появится новый более опасный вариант коронавируса, нельзя, заявил главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным болезням Владимир Чуланов. "Эволюция идет в направлении снижения патогенности вируса, кроме того, накапливается и популяционный иммунитет, который тоже нас защищает, но полностью, конечно, гарантировать мы не можем того, что не появится вирус, у которого будет мутация неблагоприятная, способная вызывать тяжелое течение инфекции. Мы надеемся, что этого не будет, но, конечно, гарантировать это полностью пока нельзя", - сказал Чуланов в эфире канала "Россия 24". Он отметил, что вирусы, которые появлялись после уханьского варианта коронавируса, обладали способностью более быстро распространяться, но их способность вызывать тяжелое течение болезни была ниже.
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общество, здоровье - общество, владимир чуланов, россия, коронавирус covid-19, коронавирусы, коронавирус в россии
Общество, Здоровье - Общество, Владимир Чуланов, Россия, Коронавирус COVID-19, Коронавирусы, Коронавирус в России
16:32 12.01.2023
 
В Минздраве рассказали об эволюции коронавируса

Эксперт Минздрава Чуланов: нельзя исключать появление более опасного варианта COVID-19

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в медиабанкСотрудница научно-исследовательской лаборатории
Сотрудница научно-исследовательской лаборатории - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Сотрудница научно-исследовательской лаборатории. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Полностью гарантировать, что не появится новый более опасный вариант коронавируса, нельзя, заявил главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным болезням Владимир Чуланов.
"Эволюция идет в направлении снижения патогенности вируса, кроме того, накапливается и популяционный иммунитет, который тоже нас защищает, но полностью, конечно, гарантировать мы не можем того, что не появится вирус, у которого будет мутация неблагоприятная, способная вызывать тяжелое течение инфекции. Мы надеемся, что этого не будет, но, конечно, гарантировать это полностью пока нельзя", - сказал Чуланов в эфире канала "Россия 24".
Он отметил, что вирусы, которые появлялись после уханьского варианта коронавируса, обладали способностью более быстро распространяться, но их способность вызывать тяжелое течение болезни была ниже.
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