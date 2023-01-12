https://ria.ru/20230112/koronavirus-1844437941.html

В Минздраве рассказали об эволюции коронавируса

В Минздраве рассказали об эволюции коронавируса - РИА Новости, 12.01.2023

В Минздраве рассказали об эволюции коронавируса

Полностью гарантировать, что не появится новый более опасный вариант коронавируса, нельзя, заявил главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным РИА Новости, 12.01.2023

2023-01-12T16:32

2023-01-12T16:32

2023-01-12T16:32

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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Полностью гарантировать, что не появится новый более опасный вариант коронавируса, нельзя, заявил главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным болезням Владимир Чуланов. "Эволюция идет в направлении снижения патогенности вируса, кроме того, накапливается и популяционный иммунитет, который тоже нас защищает, но полностью, конечно, гарантировать мы не можем того, что не появится вирус, у которого будет мутация неблагоприятная, способная вызывать тяжелое течение инфекции. Мы надеемся, что этого не будет, но, конечно, гарантировать это полностью пока нельзя", - сказал Чуланов в эфире канала "Россия 24". Он отметил, что вирусы, которые появлялись после уханьского варианта коронавируса, обладали способностью более быстро распространяться, но их способность вызывать тяжелое течение болезни была ниже.

https://ria.ru/20230112/vaktsiny-1844435636.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, здоровье - общество, владимир чуланов, россия, коронавирус covid-19, коронавирусы, коронавирус в россии