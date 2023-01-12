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Украина обвинила Россию в "краже" имени Сергея Королева и "всей истории" - РИА Новости, 12.01.2023
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Украина обвинила Россию в "краже" имени Сергея Королева и "всей истории"
Украина обвинила Россию в "краже" имени Сергея Королева и "всей истории" - РИА Новости, 12.01.2023
Украина обвинила Россию в "краже" имени Сергея Королева и "всей истории"
Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак вновь озвучил продвигаемую Киевом в последние годы идею о том, что великий советский ученый Сергей Королев был... РИА Новости, 12.01.2023
2023-01-12T23:20
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общество
сергей королев
андрей ермак
владимир зеленский
ссср
киев
украина
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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак вновь озвучил продвигаемую Киевом в последние годы идею о том, что великий советский ученый Сергей Королев был украинским инженером.По словам Ермака, некие "болотные" "всегда стремились украсть имена таких людей, как и всю историю, но ничего у них не получится". Под "болотными" глава офиса Зеленского, вероятно, имел в виду советских или российских людей.Власти Украины уже не раз использовали имя Королева в контексте борьбы с советским прошлым. В России такие рассуждения называли смешными, отмечая, что имя Королева — это общее достояние стран, входивших в СССР. Под его руководством Советский Союз достиг значительных успехов в области ракетостроения и покорения космоса в 1950-60-х годах: была создана первая межконтинентальная баллистическая ракета, запущен первый искусственный спутник Земли, отправлен в космос первый человек, достигла Луны первая автоматическая станция и совершен первый выход человека в открытый космос.
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общество, сергей королев, андрей ермак, владимир зеленский, ссср, киев, украина, цаги имени н. е. жуковского
Общество, Сергей Королев, Андрей Ермак, Владимир Зеленский, СССР, Киев, Украина, ЦАГИ имени Н. Е. Жуковского
23:20 12.01.2023 (обновлено: 23:50 12.01.2023)
 
Украина обвинила Россию в "краже" имени Сергея Королева и "всей истории"

Глава офиса Зеленского обвинил Россию в "краже" имени Сергея Королева и "всей истории"

© РИА Новости / Перейти в медиабанкАкадемик Сергей Павлович Королев во время запуска корабля "Восток" с Юрием Гагариным
Академик Сергей Павлович Королев во время запуска корабля Восток с Юрием Гагариным - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
© РИА Новости
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Академик Сергей Павлович Королев во время запуска корабля "Восток" с Юрием Гагариным. Архивное фото
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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак вновь озвучил продвигаемую Киевом в последние годы идею о том, что великий советский ученый Сергей Королев был украинским инженером.
"Сегодня день рождения украинского инженера Сергея Королева. Гений ракетостроения, он осуществил мечту человечества о космосе. Выдающийся человек", — написал он в Telegram-канале.
По словам Ермака, некие "болотные" "всегда стремились украсть имена таких людей, как и всю историю, но ничего у них не получится". Под "болотными" глава офиса Зеленского, вероятно, имел в виду советских или российских людей.
Власти Украины уже не раз использовали имя Королева в контексте борьбы с советским прошлым. В России такие рассуждения называли смешными, отмечая, что имя Королева — это общее достояние стран, входивших в СССР. Под его руководством Советский Союз достиг значительных успехов в области ракетостроения и покорения космоса в 1950-60-х годах: была создана первая межконтинентальная баллистическая ракета, запущен первый искусственный спутник Земли, отправлен в космос первый человек, достигла Луны первая автоматическая станция и совершен первый выход человека в открытый космос.
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