23:20 12.01.2023 (обновлено: 23:50 12.01.2023)
Украина обвинила Россию в "краже" имени Сергея Королева и "всей истории"
Глава офиса Зеленского обвинил Россию в "краже" имени Сергея Королева и "всей истории"
© РИА Новости / Перейти в медиабанкАкадемик Сергей Павлович Королев во время запуска корабля "Восток" с Юрием Гагариным
Академик Сергей Павлович Королев во время запуска корабля "Восток" с Юрием Гагариным. Архивное фото
МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак вновь озвучил продвигаемую Киевом в последние годы идею о том, что великий советский ученый Сергей Королев был украинским инженером.
"Сегодня день рождения украинского инженера Сергея Королева. Гений ракетостроения, он осуществил мечту человечества о космосе. Выдающийся человек", — написал он в Telegram-канале.
По словам Ермака, некие "болотные" "всегда стремились украсть имена таких людей, как и всю историю, но ничего у них не получится". Под "болотными" глава офиса Зеленского, вероятно, имел в виду советских или российских людей.
Власти Украины уже не раз использовали имя Королева в контексте борьбы с советским прошлым. В России такие рассуждения называли смешными, отмечая, что имя Королева — это общее достояние стран, входивших в СССР. Под его руководством Советский Союз достиг значительных успехов в области ракетостроения и покорения космоса в 1950-60-х годах: была создана первая межконтинентальная баллистическая ракета, запущен первый искусственный спутник Земли, отправлен в космос первый человек, достигла Луны первая автоматическая станция и совершен первый выход человека в открытый космос.
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