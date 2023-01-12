https://ria.ru/20230112/korolev-1844513346.html

Украина обвинила Россию в "краже" имени Сергея Королева и "всей истории"

Украина обвинила Россию в "краже" имени Сергея Королева и "всей истории" - РИА Новости, 12.01.2023

Украина обвинила Россию в "краже" имени Сергея Королева и "всей истории"

Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак вновь озвучил продвигаемую Киевом в последние годы идею о том, что великий советский ученый Сергей Королев был... РИА Новости, 12.01.2023

2023-01-12T23:20

2023-01-12T23:20

2023-01-12T23:50

общество

сергей королев

андрей ермак

владимир зеленский

ссср

киев

украина

цаги имени н. е. жуковского

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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак вновь озвучил продвигаемую Киевом в последние годы идею о том, что великий советский ученый Сергей Королев был украинским инженером.По словам Ермака, некие "болотные" "всегда стремились украсть имена таких людей, как и всю историю, но ничего у них не получится". Под "болотными" глава офиса Зеленского, вероятно, имел в виду советских или российских людей.Власти Украины уже не раз использовали имя Королева в контексте борьбы с советским прошлым. В России такие рассуждения называли смешными, отмечая, что имя Королева — это общее достояние стран, входивших в СССР. Под его руководством Советский Союз достиг значительных успехов в области ракетостроения и покорения космоса в 1950-60-х годах: была создана первая межконтинентальная баллистическая ракета, запущен первый искусственный спутник Земли, отправлен в космос первый человек, достигла Луны первая автоматическая станция и совершен первый выход человека в открытый космос.

https://ria.ru/20220901/ukraina-1813781280.html

ссср

киев

украина

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, сергей королев, андрей ермак, владимир зеленский, ссср, киев, украина, цаги имени н. е. жуковского