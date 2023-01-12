https://ria.ru/20230112/kontrataka-1844493971.html

ВСУ потеряли 200 человек при попытке организовать контратаку на Соледар

ВСУ потеряли 200 человек при попытке организовать контратаку на Соледар - РИА Новости, 12.01.2023

ВСУ потеряли 200 человек при попытке организовать контратаку на Соледар

ВСУ потеряли 200 человек при попытке контратаки на Соледар, сообщил RT со ссылкой на радиоперехват. РИА Новости, 12.01.2023

2023-01-12T20:10

2023-01-12T20:10

2023-01-12T20:55

евгений пригожин

соледар

киев

россия

денис пушилин

вооруженные силы украины

воздушно-десантные войска россии

су-25

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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. ВСУ потеряли 200 человек при попытке контратаки на Соледар, сообщил RT со ссылкой на радиоперехват.По информации телеканала, утром 10 января противник пытался прорвать окружение силами 46-й и 77-й бригад, но потерпел неудачу.По данным радиоперехватов, в брошенных на прорыв окружения частях отсутствовали командиры рот и батальонов. Подразделения выдвинулись к Соледару на французских бронетранспортерах VAB и британских противоминных БТР Wolfhound. Их обнаружило и уничтожило дежурное звено штурмовиков Су-25 при корректировке с земли разведгруппой российской армии.Накануне вечером руководитель "Группы Вагнера" Евгений Пригожин сообщил, что российские подразделения взяли под контроль всю территорию Соледара. В центре города образовался котел, в котором ведутся бои. Основатель ЧВК "Вагнер" также указал, что ни о каком гуманитарном коридоре речи быть не может.По его словам, ВСУ потеряли убитыми в Соледаре 500 человек, которые не захотели сдаваться в плен. Он также рассказал, что из города вывели мирных жителей.Минобороны тем временем сообщало, что подразделения ВДВ блокировали Соледар с северной и южной частей, а в самом городе ведут бой штурмовые отряды.Соледар имеет стратегическое значение для Киева, так как город расположен в центре линии обороны Артемовск — Северск. Здесь украинские военные возвели мощные оборонительные укрепления. Освобождение Соледара позволит перерезать прямой путь снабжения между Артемовском и Северском, а также охватить Артемовск с севера.С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

https://ria.ru/20230112/zelenskiy-1844480441.html

https://ria.ru/20230112/soledar-1844429058.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

соледар

киев

россия

артемовск

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евгений пригожин, соледар, киев, россия, денис пушилин, вооруженные силы украины, воздушно-десантные войска россии, су-25, артемовск, владимир путин