20:10 12.01.2023 (обновлено: 20:55 12.01.2023)
ВСУ потеряли 200 человек при попытке организовать контратаку на Соледар
RT: ВСУ потеряли около 200 военных во время безуспешной атаки на Соледар
© AP Photo / LibkosУкраинские военные в районе Соледара
© AP Photo / Libkos
Украинские военные в районе Соледара
МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. ВСУ потеряли 200 человек при попытке контратаки на Соледар, сообщил RT со ссылкой на радиоперехват.
По информации телеканала, утром 10 января противник пытался прорвать окружение силами 46-й и 77-й бригад, но потерпел неудачу.
"Безуспешный рейд к окруженному Соледару на легкой технике стоил подразделениям ВСУ порядка 200 человек убитыми. В целях занижения потерь в Соледаре погибшие были объявлены Киевом "пропавшими без вести", — говорится в публикации.
По данным радиоперехватов, в брошенных на прорыв окружения частях отсутствовали командиры рот и батальонов. Подразделения выдвинулись к Соледару на французских бронетранспортерах VAB и британских противоминных БТР Wolfhound. Их обнаружило и уничтожило дежурное звено штурмовиков Су-25 при корректировке с земли разведгруппой российской армии.
Накануне вечером руководитель "Группы Вагнера" Евгений Пригожин сообщил, что российские подразделения взяли под контроль всю территорию Соледара. В центре города образовался котел, в котором ведутся бои. Основатель ЧВК "Вагнер" также указал, что ни о каком гуманитарном коридоре речи быть не может.
По его словам, ВСУ потеряли убитыми в Соледаре 500 человек, которые не захотели сдаваться в плен. Он также рассказал, что из города вывели мирных жителей.
Минобороны тем временем сообщало, что подразделения ВДВ блокировали Соледар с северной и южной частей, а в самом городе ведут бой штурмовые отряды.
Соледар имеет стратегическое значение для Киева, так как город расположен в центре линии обороны Артемовск — Северск. Здесь украинские военные возвели мощные оборонительные укрепления. Освобождение Соледара позволит перерезать прямой путь снабжения между Артемовском и Северском, а также охватить Артемовск с севера.
С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.