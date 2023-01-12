https://ria.ru/20230112/konservy-1844337618.html

Россельхознадзор выявил фальсифицированные рыбные консервы

Россельхознадзор выявил фальсифицированные рыбные консервы - РИА Новости, 12.01.2023

Россельхознадзор выявил фальсифицированные рыбные консервы

Россельхознадзор выявил в Свердловской области более 500 тонн фальсифицированных рыбных консервов, часть которых поставлялась в социальные учреждения, сообщили... РИА Новости, 12.01.2023

2023-01-12T12:00

2023-01-12T12:00

2023-01-12T12:00

свердловская область

федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)

здоровье - общество

россия

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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Россельхознадзор выявил в Свердловской области более 500 тонн фальсифицированных рыбных консервов, часть которых поставлялась в социальные учреждения, сообщили в пресс-службе ведомства. "Более 500 тонн фальсифицированных рыбных консервов обнаружено Россельхознадзором в конце 2022 года в Свердловской области. Часть произведенного объема продукции была отгружена в социально значимые учреждения", - говорится в сообщении. Проверка ведомства показала, что ООО "Меркурий Н" выработало свыше 524 тонн рыбных консервов, намеренно заменив сайру сардиной - то есть более ценный биологический вид рыбы менее ценным и дешевым – с целью уменьшения затрат на производство и снижения себестоимости товара. Таким образом, подчеркнули в ведомстве, производитель ввел в заблуждение потребителей. Компания направила фальсифицированную продукцию предприятиям оптовой торговли региона. Далее рыбные консервы были отгружены в ряд сетевых магазинов, а также компаниям, имеющим государственные контракты на поставки данного товара в социально значимые учреждения. "Управление Россельхознадзора по Свердловской области направило информацию в Управление экономической безопасности и противодействия коррупции по Свердловской области и региональную прокуратуру для принятия оперативных мер", - сообщает ведомство.

https://ria.ru/20220205/konservy-1771189640.html

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свердловская область

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свердловская область, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), здоровье - общество, россия