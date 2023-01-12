11:48 12.01.2023 (обновлено: 11:50 12.01.2023)
В Перми покусанному собакой у школы мальчику выплатят компенсацию
В Перми суд постановил выплатить компенсацию мальчику, которого у школы покусала собака
Денежные купюры и монеты. Архивное фото
ПЕРМЬ, 12 янв - РИА Новости. Ученику из Пермского края, которого у школы покусала собака, выплатят компенсацию в 70 тысяч рублей, сообщила пресс-служба краевого суда.
По данным краевого суда, в феврале 2022 года первоклассник чердынской школы в Пермском крае снимал лыжи после урока физкультуры, в этот момент к нему подбежала собака, которую мальчик попытался погладить, но животное укусило ребенка за щеку. Учительница быстро отвела школьника к медику, позднее в местной больнице мальчику сделали прививку и наложили на рану шов. Родители ребенка обратились в суд. Мама утверждала, что сын испытал сильный стресс и стал бояться собак, на лице у него остался шрам. Кроме того, после произошедшего ни владелец собаки, ни представители школы ей не позвонили и не предложили помощь.
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"Поскольку полученная ребенком травма явилась следствием ненадлежащего обеспечения безопасности на территории школы и ненадлежащих условий содержания хозяином своей собаки, суд постановил взыскать с каждого из ответчиков по 35 тысяч рублей в счет компенсации морального вреда", — говорится в сообщении.
Ответчиками по делу проходили хозяин собаки и школа. Таким образом, мальчику в итоге будет выплачено 70 тысяч рублей. Решение о компенсации сначала вынес районный суд, позднее его подтвердила судебная коллегия по гражданским делам Пермского краевого суда.
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