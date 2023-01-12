https://ria.ru/20230112/kompensatsiya-1844332659.html

В Перми покусанному собакой у школы мальчику выплатят компенсацию

В Перми покусанному собакой у школы мальчику выплатят компенсацию - РИА Новости, 12.01.2023

В Перми покусанному собакой у школы мальчику выплатят компенсацию

Ученику из Пермского края, которого у школы покусала собака, выплатят компенсацию в 70 тысяч рублей, сообщила пресс-служба краевого суда. РИА Новости, 12.01.2023

2023-01-12T11:48

2023-01-12T11:48

2023-01-12T11:50

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ПЕРМЬ, 12 янв - РИА Новости. Ученику из Пермского края, которого у школы покусала собака, выплатят компенсацию в 70 тысяч рублей, сообщила пресс-служба краевого суда. По данным краевого суда, в феврале 2022 года первоклассник чердынской школы в Пермском крае снимал лыжи после урока физкультуры, в этот момент к нему подбежала собака, которую мальчик попытался погладить, но животное укусило ребенка за щеку. Учительница быстро отвела школьника к медику, позднее в местной больнице мальчику сделали прививку и наложили на рану шов. Родители ребенка обратились в суд. Мама утверждала, что сын испытал сильный стресс и стал бояться собак, на лице у него остался шрам. Кроме того, после произошедшего ни владелец собаки, ни представители школы ей не позвонили и не предложили помощь. "Поскольку полученная ребенком травма явилась следствием ненадлежащего обеспечения безопасности на территории школы и ненадлежащих условий содержания хозяином своей собаки, суд постановил взыскать с каждого из ответчиков по 35 тысяч рублей в счет компенсации морального вреда", — говорится в сообщении. Ответчиками по делу проходили хозяин собаки и школа. Таким образом, мальчику в итоге будет выплачено 70 тысяч рублей. Решение о компенсации сначала вынес районный суд, позднее его подтвердила судебная коллегия по гражданским делам Пермского краевого суда.

https://ria.ru/20230111/sobaki-1844196990.html

https://ria.ru/20230107/sobaka-1843368941.html

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происшествия, пермский край, пермский краевой суд, россия