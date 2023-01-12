https://ria.ru/20230112/klonirovanie-1844443203.html

Китай впервые клонировал коня для скачек

Китай впервые клонировал коня для скачек - РИА Новости, 12.01.2023

Китай впервые клонировал коня для скачек

Китай в четверг представил своего первого клонированного коня для скачек, жеребенку Чжуан Чжуану уже 7 месяцев, а окрас его шерсти почти полностью повторяет... РИА Новости, 12.01.2023

2023-01-12T16:43

2023-01-12T16:43

2023-01-12T16:43

наука

китай

международная федерация конного спорта

в мире

наука

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ПЕКИН, 12 янв – РИА Новости. Китай в четверг представил своего первого клонированного коня для скачек, жеребенку Чжуан Чжуану уже 7 месяцев, а окрас его шерсти почти полностью повторяет окрас его оригинала, спортивного жеребца Урсуса, передает корреспондент РИА Новости. Как рассказали в компании SinoGene, в лаборатории которой был создан клон, работа по клонированию полукровной лошади началась в 2021 году. Клонированный жеребенок по кличке Чжуан Чжуан (в переводе с китайского "Крепыш") появился на свет 16 июня 2022 года. Соматические клетки были взяты из образца кожи теплокровного коня по кличке Урсус, который приехал в Китай в 2007 году из Германии и завоевал множество наград на соревнованиях по конному спорту как в Китае, так и в других странах. Суррогатной матерью стала кобылица из северо-западной китайской провинции Ганьсу. Шерсть Чжуан Чжуана такая же черная, как у Урсуса, два коня отличаются лишь слегка окрасом морды и конечностей. Заместитель гендиректора компании SinoGene Чжао Цзяньпин рассказал РИА Новости, что главной целью клонирования стало разведение в Китае первоклассных пород лошадей. "Китай пока что отстает в плане выведения первоклассных пород лошадей. Лошади у нас в основном используются в животноводстве, как рабочая сила. Что касается лошадей высококлассных пород, которые используются в конном спорте, то они расцениваются как лошади для развлечения, база для их разведения очень слабая, в основном приходится их импортировать из других стран", - пояснил он. Однако с завозными лошадьми бывают проблемы - некоторые приезжают с травмами, некоторые слишком старые. "По своим характеристикам они не пригодны для разведения", - говорит Чжао Цзяньпин. Кроме того, отметил ученый, при разведении лошадей естественным путем, всегда есть вероятность, что детеныш унаследует лишь какие-то определенные и не всегда самые лучшие характеристики своих родителей. "Контролировать этот процесс при естественном размножении невозможно", - отметил Чжао Цзяньпин. Клонированная лошадь всегда будет обладать теми характеристиками, которыми обладал его родоначальник, не сильнее, не слабее. "Например, если мы клонируем такого вот спортивного коня, участника соревнований, обладающего высоким мастерством, то и клон унаследует все его характеристики, хотя тренировки будут необходимы", - пояснил ученый. Чжао Цзяньпин также отметил, что для "суррогатной матери" процедура абсолютно безопасна, в будущем она будет способна и далее воспроизводить потомство. Чжао Цзяньпин напомнил, что в 2012 году Международная федерация конного спорта допустила участие клонов в соревнованиях. Отвечая на вопрос о том, сможет ли Чжуан Чжуан принять участие в Летних Олимпийских играх 2028 года, он сказал, что обычно лошади могут приступать к тренировкам в возрасте 4-6 лет, "к 2028 году ему как раз будет примерно 6 лет, так что, возможно и сможет". В 2017 году к компании SinoGene было приковано внимание всего мира, после того как в их лаборатории появилась на свет первая в мире собака, выведенная из соматической клетки методом нокаута гена (метод молекулярной генетики, при котором из организма удаляют или делают неработоспособными заданные гены). Собака по кличке Лун Лун стал клоном собаки Пинго породы бигль, выведенной в SinoGene в декабре 2016 года. Пинго в свою очередь была первой в мире собакой, выведенной при помощи метода редактирования генов.

https://ria.ru/20220602/klonirovanie-1792610941.html

https://ria.ru/20210221/klonirovanie-1598325512.html

китай

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2023

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

китай, международная федерация конного спорта, в мире, наука