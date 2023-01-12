https://ria.ru/20230112/kiy-1844364009.html

В московской сауне мужчина заколол приятеля кием

В московской сауне мужчина заколол приятеля кием - РИА Новости, 12.01.2023

В московской сауне мужчина заколол приятеля кием

Ссора двух приятелей, парившихся в сауне на юго-западе Москвы, обернулась убийством с помощью бильярдного кия, сообщил РИА Новости в четверг источник в... РИА Новости, 12.01.2023

2023-01-12T12:47

2023-01-12T12:47

2023-01-12T12:47

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москва

россия

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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Ссора двух приятелей, парившихся в сауне на юго-западе Москвы, обернулась убийством с помощью бильярдного кия, сообщил РИА Новости в четверг источник в правоохранительных органах. По его словам, убийство произошло вечером в среду, 11 января, в сауне "Афродита" на Севастопольском проспекте. В какой-то момент они поссорились, конфликт перерос в драку, а драка – в убийство: "Один из отдыхавших проткнул оппонента деревянным кием для игры в бильярд. Тот скончался на месте". Сейчас подозреваемый задержан. Для него это не первые проблемы с законом: в 2018 году Россошанский районный суд Воронежской области приговорил его, тогда 20-летнего юношу, к 1,5 годам колонии за половое сношение с подростком от 12 до 14 лет. Детали той истории, однако, неизвестны. По факту случившегося проводится доследственная проверка, в ходе которой выясняются все обстоятельства.

https://ria.ru/20230109/ubiystvo-1843576982.html

https://ria.ru/20230109/sud-1843675989.html

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россия

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, москва, россия