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В московской сауне мужчина заколол приятеля кием - РИА Новости, 12.01.2023
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В московской сауне мужчина заколол приятеля кием
В московской сауне мужчина заколол приятеля кием - РИА Новости, 12.01.2023
В московской сауне мужчина заколол приятеля кием
Ссора двух приятелей, парившихся в сауне на юго-западе Москвы, обернулась убийством с помощью бильярдного кия, сообщил РИА Новости в четверг источник в... РИА Новости, 12.01.2023
2023-01-12T12:47
2023-01-12T12:47
происшествия
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россия
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Ссора двух приятелей, парившихся в сауне на юго-западе Москвы, обернулась убийством с помощью бильярдного кия, сообщил РИА Новости в четверг источник в правоохранительных органах. По его словам, убийство произошло вечером в среду, 11 января, в сауне "Афродита" на Севастопольском проспекте. В какой-то момент они поссорились, конфликт перерос в драку, а драка – в убийство: "Один из отдыхавших проткнул оппонента деревянным кием для игры в бильярд. Тот скончался на месте". Сейчас подозреваемый задержан. Для него это не первые проблемы с законом: в 2018 году Россошанский районный суд Воронежской области приговорил его, тогда 20-летнего юношу, к 1,5 годам колонии за половое сношение с подростком от 12 до 14 лет. Детали той истории, однако, неизвестны. По факту случившегося проводится доследственная проверка, в ходе которой выясняются все обстоятельства.
https://ria.ru/20230109/ubiystvo-1843576982.html
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происшествия, москва, россия
Происшествия, Москва, Россия
12:47 12.01.2023
 
В московской сауне мужчина заколол приятеля кием

В сауне "Афродита" на юго-западе Москвы мужчина заколол приятеля бильярдным кием

© Fotolia / lilkinСауна
Сауна - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
© Fotolia / lilkin
Сауна. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Ссора двух приятелей, парившихся в сауне на юго-западе Москвы, обернулась убийством с помощью бильярдного кия, сообщил РИА Новости в четверг источник в правоохранительных органах.
По его словам, убийство произошло вечером в среду, 11 января, в сауне "Афродита" на Севастопольском проспекте. В какой-то момент они поссорились, конфликт перерос в драку, а драка – в убийство: "Один из отдыхавших проткнул оппонента деревянным кием для игры в бильярд. Тот скончался на месте".
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По факту случившегося проводится доследственная проверка, в ходе которой выясняются все обстоятельства.
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