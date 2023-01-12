Рейтинг@Mail.ru
Роспотребнадзор не видит дополнительных рисков из-за открытия границ Китая - РИА Новости, 12.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20230112/kitay-1844499503.html
Роспотребнадзор не видит дополнительных рисков из-за открытия границ Китая
Роспотребнадзор не видит дополнительных рисков из-за открытия границ Китая - РИА Новости, 12.01.2023
Роспотребнадзор не видит дополнительных рисков из-за открытия границ Китая
Дополнительных рисков для россиян из-за открытия границ КНР нет, как и необходимости в каких-либо дополнительных мерах в отношении тех, кто приезжает из Китая,... РИА Новости, 12.01.2023
2023-01-12T20:52
2023-01-12T20:58
туризм
туризм
новости - туризм
китай
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153079/66/1530796611_0:165:3054:1883_1920x0_80_0_0_5f3eb7dcae257371fb182ef44e689666.jpg
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Дополнительных рисков для россиян из-за открытия границ КНР нет, как и необходимости в каких-либо дополнительных мерах в отношении тех, кто приезжает из Китая, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.Государственное управление по делам миграции КНР сообщало, что с 8 января скорректирует меры миграционной политики, в том числе возобновится прием заявлений граждан КНР на получение паспортов для поездок за границу с целью туризма или посещения друзей, а также выдача разрешений на въезд и выезд из Китая и оформление пропусков на въезд и выезд из пограничных зон страны."На сегодняшний день мы не видим никаких дополнительных рисков, и мы не вводим никаких дополнительных мер в отношении лиц, приезжающих из Китая. Мы считаем, что в этом нет необходимости",- сказала Попова в эфире канала "Россия 24".Она отметила, что на сегодняшний день интенсивного движения людей после открытия границ КНР не наблюдается.
https://ria.ru/20230110/kitay-1843886962.html
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153079/66/1530796611_162:0:2893:2048_1920x0_80_0_0_20542c4395a51356d93cd33cda88f0f5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
туризм, новости - туризм, китай, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Китай, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Здоровье - Общество
20:52 12.01.2023 (обновлено: 20:58 12.01.2023)
 
Роспотребнадзор не видит дополнительных рисков из-за открытия границ Китая

Попова не видит необходимости в дополнительных мерах в отношении приезжающих из Китая

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкФлаг Китая
Флаг Китая - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Флаг Китая. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Дополнительных рисков для россиян из-за открытия границ КНР нет, как и необходимости в каких-либо дополнительных мерах в отношении тех, кто приезжает из Китая, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Государственное управление по делам миграции КНР сообщало, что с 8 января скорректирует меры миграционной политики, в том числе возобновится прием заявлений граждан КНР на получение паспортов для поездок за границу с целью туризма или посещения друзей, а также выдача разрешений на въезд и выезд из Китая и оформление пропусков на въезд и выезд из пограничных зон страны.
"На сегодняшний день мы не видим никаких дополнительных рисков, и мы не вводим никаких дополнительных мер в отношении лиц, приезжающих из Китая. Мы считаем, что в этом нет необходимости",- сказала Попова в эфире канала "Россия 24".
Она отметила, что на сегодняшний день интенсивного движения людей после открытия границ КНР не наблюдается.
Мужчина на пешеходной улице в туристическом квартале в районе Ханькоу в Ухане - РИА Новости, 1920, 10.01.2023
10 января, 14:59Туризм
У туроператоров появились первые путевки в Китай
 
ТуризмТуризмНовости - ТуризмКитайФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Здоровье - Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала