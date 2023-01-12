https://ria.ru/20230112/kitay-1844499503.html
Роспотребнадзор не видит дополнительных рисков из-за открытия границ Китая
Роспотребнадзор не видит дополнительных рисков из-за открытия границ Китая - РИА Новости, 12.01.2023
Роспотребнадзор не видит дополнительных рисков из-за открытия границ Китая
Дополнительных рисков для россиян из-за открытия границ КНР нет, как и необходимости в каких-либо дополнительных мерах в отношении тех, кто приезжает из Китая,... РИА Новости, 12.01.2023
2023-01-12T20:52
2023-01-12T20:52
2023-01-12T20:58
туризм
туризм
новости - туризм
китай
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Дополнительных рисков для россиян из-за открытия границ КНР нет, как и необходимости в каких-либо дополнительных мерах в отношении тех, кто приезжает из Китая, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.Государственное управление по делам миграции КНР сообщало, что с 8 января скорректирует меры миграционной политики, в том числе возобновится прием заявлений граждан КНР на получение паспортов для поездок за границу с целью туризма или посещения друзей, а также выдача разрешений на въезд и выезд из Китая и оформление пропусков на въезд и выезд из пограничных зон страны."На сегодняшний день мы не видим никаких дополнительных рисков, и мы не вводим никаких дополнительных мер в отношении лиц, приезжающих из Китая. Мы считаем, что в этом нет необходимости",- сказала Попова в эфире канала "Россия 24".Она отметила, что на сегодняшний день интенсивного движения людей после открытия границ КНР не наблюдается.
https://ria.ru/20230110/kitay-1843886962.html
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туризм, новости - туризм, китай, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Китай, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Здоровье - Общество
20:52 12.01.2023 (обновлено: 20:58 12.01.2023)
Роспотребнадзор не видит дополнительных рисков из-за открытия границ Китая
Попова не видит необходимости в дополнительных мерах в отношении приезжающих из Китая