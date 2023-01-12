https://ria.ru/20230112/kitay-1844272484.html

В Пентагоне заявили об активности китайских военных судов вокруг Тайваня

В Пентагоне заявили об активности китайских военных судов вокруг Тайваня - РИА Новости, 12.01.2023

В Пентагоне заявили об активности китайских военных судов вокруг Тайваня

США фиксируют активное движение военных судов китайского флота вокруг Тайваня, но не говорят о неизбежности вторжения сил КНР на остров, заявил шеф Пентагона... РИА Новости, 12.01.2023

2023-01-12T02:20

2023-01-12T02:20

2023-01-12T05:33

в мире

ллойд остин

нэнси пелоси

сша

тайвань

китай

министерство обороны сша

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ВАШИНГТОН, 12 янв - РИА Новости. США фиксируют активное движение военных судов китайского флота вокруг Тайваня, но не говорят о неизбежности вторжения сил КНР на остров, заявил шеф Пентагона Ллойд Остин.Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась в начале августа прошлого года после визита на остров на тот момент спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.

https://ria.ru/20221129/tayvan-1835129482.html

сша

тайвань

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в мире, ллойд остин, нэнси пелоси, сша, тайвань, китай, министерство обороны сша