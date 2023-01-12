02:20 12.01.2023 (обновлено: 05:33 12.01.2023)
В Пентагоне заявили об активности китайских военных судов вокруг Тайваня
Шеф Пентагона Остин: США отмечают активное движение военных судов КНР вокруг Тайваня
Ракетный эсминец Китая. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 12 янв - РИА Новости. США фиксируют активное движение военных судов китайского флота вокруг Тайваня, но не говорят о неизбежности вторжения сил КНР на остров, заявил шеф Пентагона Ллойд Остин.
"Мы видели возросшую активность военных судов вокруг Тайваня. Мы считаем, что это попытка установить новую норму, но я бы усомнился в том, говорит ли это о неизбежности вторжения", - сказал Остин журналистам по итогам встречи "2+2" глав МИД и минобороны США и Японии.
Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась в начале августа прошлого года после визита на остров на тот момент спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
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