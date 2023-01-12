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Дерзкий Гай Ричи и битва испанских шеф-поваров: что не пропустить в кино - РИА Новости, 12.01.2023
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Культура
https://ria.ru/20230112/kino-1844196284.html
Дерзкий Гай Ричи и битва испанских шеф-поваров: что не пропустить в кино
Дерзкий Гай Ричи и битва испанских шеф-поваров: что не пропустить в кино - РИА Новости, 12.01.2023
Дерзкий Гай Ричи и битва испанских шеф-поваров: что не пропустить в кино
Криминальная комедия Гая Ричи "Операция "Фортуна": Искусство побеждать" — главная премьера в российском кинопрокате. Британский режиссер снова доказал, что... РИА Новости, 12.01.2023
2023-01-12T08:00
2023-01-12T08:03
хью грант
кейт бекинсейл
кристиан бейл
испания
индия
джейсон стэтхэм
кино и сериалы
знаменитости
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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости, Анна Нехаева. Криминальная комедия Гая Ричи "Операция "Фортуна": Искусство побеждать" — главная премьера в российском кинопрокате. Британский режиссер снова доказал, что дерзкие и остроумные экшен-истории — его конек. Об этом фильме и о том, что еще выходит на широкие экраны, — в материале РИА Новости.Бунтарь и бандаРичи опять в своей стихии: искрометные диалоги, дерзкие шутки, стильные герои и динамичный сюжет.Главный герой — элитный разведчик Орсон по прозвищу Фортуна. Его играет любимчик Гая Ричи Джейсон Стэйтем (это их четвертый совместный проект). Он ловок, силен, умен и хитер. Единственный недостаток — своеобразный "комплекс Бонда": Орсон любит тратить деньги заказчиков на элитное вино, дорогие гостиницы и шикарный антураж.И вот миру грозит опасность (кто-то украл новейшую опасную технологию), а спасти всех, конечно, может только Орсон.Все улики указывают на магната и торговца оружием Грега Симонса (Хью Грант). Чтобы Орсон обеспечил себе алиби и действовал незаметно, ему подбирают прикрытие — участником команды по спасению мира становится самовлюбленный голливудский актер Дэнни Франческо (Джош Хартнетт).Сначала кажется, что это очередной, пусть и качественно сделанный, экшен-фильм, попутно высмеивающий типичные сюжетные ходы и клише бондианы. Но стоит обратить внимание на детали. Имя главного героя Орсона, похоже, отсылает к режиссеру Орсону Уэллсу (создателю культового "Гражданина Кейна") — и таким образом превращает боевик в жанр кино о кино.Основная идея — настоящий шпион должен быть хорошим актером. Так оправдывается включение в команду спасателей мира голливудской звезды.Антагонист Хью Грант напоминает сыгранного им же ловкого частного детектива Флетчера из другой картины Ричи — "Джентльмены". Испанская кухняИстория о противостоянии разных поколений на кухне — в испанском фильме "Битва шефов".Главный герой Микель — молодой и амбициозный повар, который мечтает получить третью звезду Мишлен. Пока он тренирует кулинарное мастерство и оттачивает новаторский стиль готовки, в его личной жизни — затишье.Разнообразие творческой рутине придает возвращение отца Хуана, который пропал 30 лет назад. Оказывается, у него частичная амнезия и последние несколько десятилетий он вовсе не помнит. Хуан считает, что прошло несколько дней, с тех пор как он в последний раз видел семью. Герой верит, что сейчас 1990-е, он молод и владеет лучшим рестораном в городе.Теперь у заведения целых два шефа с разными подходами к готовке и принципами составления меню. Микель предлагает гостям "гастрономические впечатления" в крошечных порциях за огромные деньги. Хуан — автор настоящих шедевров кулинарного искусства, а не экспериментатор.Но отцу и сыну придется объединиться, чтобы сделать идеальный ужин для важного гостя. А после ресторан может посетить сам король Испании.На протяжении фильма герои спорят, ругаются, попадают в курьезные ситуации, но при этом учатся доверию, открытости и прощению.Кровавые следыСтрашная новинка проката — американский хоррор "Кровь" с Мишель Монахэн.Начало — типичное для жанра. Джесс после развода переезжает с детьми и собакой в старую семейную ферму в провинциальной глуши.Вскоре начинаются обещанные ужасы. Пес убегает в лес и возвращается через несколько дней. Затем кусает сына Джесс Оуэна и заражает мальчика странной инфекцией.Поведение Оуэна меняется и пугает окружающих, а Джесс делает все, чтобы спасти ребенка, хотя и ее поступки уже начинают вредить окружающим.Режиссер фильма — Брэд Андерсон, который специализируется на хоррорах и триллерах. В списке его проектов — "Точка невозврата" с Розамунд Пайк, "Обитель проклятых" с Кейт Бекинсейл, а еще — культовый "Машинист" с Кристианом Бейлом, сериалы "Подпольная империя" и "Миротворец".Индийский экшен без танцевАзиатский кинематограф прочно обосновался в российском прокате. Новинка — неожиданный индийский фильм "Сволочи".Ощущение, что создатели вдохновлялась американскими боевиками "Перевозчик" или "Форсаж", но добавили в сюжет собственный юмор.Некий фургон перевозит миллионы наличными. За ним, не подозревая о существовании друг друга, охотятся три банды. Они пересекаются дождливой ночью на окраине Мумбая. Конечно, не обойдется без перестрелок, предательства и интриг. Все это — в атмосферном и колоритном антураже Индии.
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Анна Нехаева
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хью грант, кейт бекинсейл, кристиан бейл, испания, индия, джейсон стэтхэм, кино и сериалы, знаменитости, что посмотреть
Хью Грант, Кейт Бекинсейл, Кристиан Бейл, Испания, Индия, Джейсон Стэтхэм, Кино и сериалы, Знаменитости, что посмотреть , Культура
08:00 12.01.2023 (обновлено: 08:03 12.01.2023)
 

Дерзкий Гай Ричи и битва испанских шеф-поваров: что не пропустить в кино

© Фото : Miramax Films / Daniel SmithНа съемках фильма "Операция "Фортуна": Искусство побеждать"
На съемках фильма Операция Фортуна: Искусство побеждать - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
© Фото : Miramax Films / Daniel Smith
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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости, Анна Нехаева. Криминальная комедия Гая Ричи "Операция "Фортуна": Искусство побеждать" — главная премьера в российском кинопрокате. Британский режиссер снова доказал, что дерзкие и остроумные экшен-истории — его конек. Об этом фильме и о том, что еще выходит на широкие экраны, — в материале РИА Новости.

Бунтарь и банда

Ричи опять в своей стихии: искрометные диалоги, дерзкие шутки, стильные герои и динамичный сюжет.
© Фото : Miramax Films / Daniel SmithНа съемках фильма "Операция "Фортуна": Искусство побеждать"
На съемках фильма Операция Фортуна: Искусство побеждать - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
© Фото : Miramax Films / Daniel Smith
На съемках фильма "Операция "Фортуна": Искусство побеждать"
Главный герой — элитный разведчик Орсон по прозвищу Фортуна. Его играет любимчик Гая Ричи Джейсон Стэйтем (это их четвертый совместный проект). Он ловок, силен, умен и хитер. Единственный недостаток — своеобразный "комплекс Бонда": Орсон любит тратить деньги заказчиков на элитное вино, дорогие гостиницы и шикарный антураж.
И вот миру грозит опасность (кто-то украл новейшую опасную технологию), а спасти всех, конечно, может только Орсон.
Все улики указывают на магната и торговца оружием Грега Симонса (Хью Грант). Чтобы Орсон обеспечил себе алиби и действовал незаметно, ему подбирают прикрытие — участником команды по спасению мира становится самовлюбленный голливудский актер Дэнни Франческо (Джош Хартнетт).
Сначала кажется, что это очередной, пусть и качественно сделанный, экшен-фильм, попутно высмеивающий типичные сюжетные ходы и клише бондианы.
© Miramax Films (2023)Кадр из фильма "Операция "Фортуна": Искусство побеждать"
Кадр из фильма Операция Фортуна: Искусство побеждать
1 из 3
Кадр из фильма "Операция "Фортуна": Искусство побеждать"
© Miramax Films (2023)
© Фото : Miramax Films / Daniel SmithНа съемках фильма "Операция "Фортуна": Искусство побеждать"
На съемках фильма Операция Фортуна: Искусство побеждать
2 из 3
На съемках фильма "Операция "Фортуна": Искусство побеждать"
© Фото : Miramax Films / Daniel Smith
© Фото : Miramax Films / Daniel Smith

Во время съемок фильма "Операция "Фортуна": Искусство побеждать"

На съемках фильма Операция Фортуна: Искусство побеждать
3 из 3

Во время съемок фильма "Операция "Фортуна": Искусство побеждать"

© Фото : Miramax Films / Daniel Smith
1 из 3
Кадр из фильма "Операция "Фортуна": Искусство побеждать"
© Miramax Films (2023)
2 из 3
На съемках фильма "Операция "Фортуна": Искусство побеждать"
© Фото : Miramax Films / Daniel Smith
3 из 3

Во время съемок фильма "Операция "Фортуна": Искусство побеждать"

© Фото : Miramax Films / Daniel Smith
Но стоит обратить внимание на детали. Имя главного героя Орсона, похоже, отсылает к режиссеру Орсону Уэллсу (создателю культового "Гражданина Кейна") — и таким образом превращает боевик в жанр кино о кино.
Основная идея — настоящий шпион должен быть хорошим актером. Так оправдывается включение в команду спасателей мира голливудской звезды.
© Miramax Films (2023)Кадр из фильма "Операция "Фортуна": Искусство побеждать"
Кадр из фильма Операция Фортуна: Искусство побеждать
1 из 3
Кадр из фильма "Операция "Фортуна": Искусство побеждать"
© Miramax Films (2023)
© Miramax Films (2023)

Сцена из фильма "Операция "Фортуна": Искусство побеждать"

Кадр из фильма Операция Фортуна: Искусство побеждать
2 из 3

Сцена из фильма "Операция "Фортуна": Искусство побеждать"

© Miramax Films (2023)
© Фото : Miramax Films / Daniel SmithНа съемках фильма "Операция "Фортуна": Искусство побеждать"
На съемках фильма Операция Фортуна: Искусство побеждать
3 из 3
На съемках фильма "Операция "Фортуна": Искусство побеждать"
© Фото : Miramax Films / Daniel Smith
1 из 3
Кадр из фильма "Операция "Фортуна": Искусство побеждать"
© Miramax Films (2023)
2 из 3

Сцена из фильма "Операция "Фортуна": Искусство побеждать"

© Miramax Films (2023)
3 из 3
На съемках фильма "Операция "Фортуна": Искусство побеждать"
© Фото : Miramax Films / Daniel Smith
Антагонист Хью Грант напоминает сыгранного им же ловкого частного детектива Флетчера из другой картины Ричи — "Джентльмены".

"Ричи создает мир, по которому я очень скучаю: где одеваются броско и живут опасно, где всем разрешено веселиться. И реальность с ее тотальной политкорректностью весьма далека от этой вымышленной вселенной", — говорит Грант.

© Miramax Films (2023)Кадр из фильма "Операция "Фортуна": Искусство побеждать"
Кадр из фильма Операция Фортуна: Искусство побеждать
1 из 5
Кадр из фильма "Операция "Фортуна": Искусство побеждать"
© Miramax Films (2023)
© Miramax Films (2023)

Сцена из фильма "Операция "Фортуна": Искусство побеждать"

Кадр из фильма Операция Фортуна: Искусство побеждать
2 из 5

Сцена из фильма "Операция "Фортуна": Искусство побеждать"

© Miramax Films (2023)
© Miramax Films (2023)

Фрагмент фильма "Операция "Фортуна": Искусство побеждать"

Кадр из фильма Операция Фортуна: Искусство побеждать
3 из 5

Фрагмент фильма "Операция "Фортуна": Искусство побеждать"

© Miramax Films (2023)
© Miramax Films (2023)

Момент из фильма "Операция "Фортуна": Искусство побеждать"

Кадр из фильма Операция Фортуна: Искусство побеждать
4 из 5

Момент из фильма "Операция "Фортуна": Искусство побеждать"

© Miramax Films (2023)
© Miramax Films (2023)

Джейсон Стэйтем из фильма "Операция "Фортуна": Искусство побеждать"

Кадр из фильма Операция Фортуна: Искусство побеждать
5 из 5

Джейсон Стэйтем из фильма "Операция "Фортуна": Искусство побеждать"

© Miramax Films (2023)
1 из 5
Кадр из фильма "Операция "Фортуна": Искусство побеждать"
© Miramax Films (2023)
2 из 5

Сцена из фильма "Операция "Фортуна": Искусство побеждать"

© Miramax Films (2023)
3 из 5

Фрагмент фильма "Операция "Фортуна": Искусство побеждать"

© Miramax Films (2023)
4 из 5

Момент из фильма "Операция "Фортуна": Искусство побеждать"

© Miramax Films (2023)
5 из 5

Джейсон Стэйтем из фильма "Операция "Фортуна": Искусство побеждать"

© Miramax Films (2023)

Испанская кухня

История о противостоянии разных поколений на кухне — в испанском фильме "Битва шефов".
Главный герой Микель — молодой и амбициозный повар, который мечтает получить третью звезду Мишлен. Пока он тренирует кулинарное мастерство и оттачивает новаторский стиль готовки, в его личной жизни — затишье.
© Kowalski Films (2022)Кадр из фильма "Битва шефов"
Кадр из фильма Битва шефов
© Kowalski Films (2022)
Кадр из фильма "Битва шефов"
Разнообразие творческой рутине придает возвращение отца Хуана, который пропал 30 лет назад. Оказывается, у него частичная амнезия и последние несколько десятилетий он вовсе не помнит. Хуан считает, что прошло несколько дней, с тех пор как он в последний раз видел семью. Герой верит, что сейчас 1990-е, он молод и владеет лучшим рестораном в городе.
Теперь у заведения целых два шефа с разными подходами к готовке и принципами составления меню. Микель предлагает гостям "гастрономические впечатления" в крошечных порциях за огромные деньги. Хуан — автор настоящих шедевров кулинарного искусства, а не экспериментатор.
© Kowalski Films (2022)Кадр из фильма "Битва шефов"
Кадр из фильма Битва шефов
1 из 3
Кадр из фильма "Битва шефов"
© Kowalski Films (2022)
© Kowalski Films (2022)

Сцена из фильма "Битва шефов"

Кадр из фильма Битва шефов
2 из 3

Сцена из фильма "Битва шефов"

© Kowalski Films (2022)
© Kowalski Films (2022)

Фрагмент из фильма "Битва шефов"

Кадр из фильма Битва шефов
3 из 3

Фрагмент из фильма "Битва шефов"

© Kowalski Films (2022)
1 из 3
Кадр из фильма "Битва шефов"
© Kowalski Films (2022)
2 из 3

Сцена из фильма "Битва шефов"

© Kowalski Films (2022)
3 из 3

Фрагмент из фильма "Битва шефов"

© Kowalski Films (2022)
Но отцу и сыну придется объединиться, чтобы сделать идеальный ужин для важного гостя. А после ресторан может посетить сам король Испании.
На протяжении фильма герои спорят, ругаются, попадают в курьезные ситуации, но при этом учатся доверию, открытости и прощению.
© Kowalski Films (2022)Кадр из фильма "Битва шефов"
Кадр из фильма Битва шефов
1 из 3
Кадр из фильма "Битва шефов"
© Kowalski Films (2022)
© Kowalski Films (2022)

Сцена из фильма "Битва шефов"

Кадр из фильма Битва шефов
2 из 3

Сцена из фильма "Битва шефов"

© Kowalski Films (2022)
© Kowalski Films (2022)

Фрагмент фильма "Битва шефов"

Кадр из фильма Битва шефов
3 из 3

Фрагмент фильма "Битва шефов"

© Kowalski Films (2022)
1 из 3
Кадр из фильма "Битва шефов"
© Kowalski Films (2022)
2 из 3

Сцена из фильма "Битва шефов"

© Kowalski Films (2022)
3 из 3

Фрагмент фильма "Битва шефов"

© Kowalski Films (2022)

Кровавые следы

Страшная новинка проката — американский хоррор "Кровь" с Мишель Монахэн.
Начало — типичное для жанра. Джесс после развода переезжает с детьми и собакой в старую семейную ферму в провинциальной глуши.
© Централ Партнершип

Мишель Монахэн из фильма "Кровь"

Кадр из фильма Кровь
1 из 3

Мишель Монахэн из фильма "Кровь"

© Централ Партнершип
© Централ Партнершип

Сцена из фильма "Кровь"

Кадр из фильма Кровь
2 из 3

Сцена из фильма "Кровь"

© Централ Партнершип
© Централ Партнершип

Фрагмент фильма "Кровь"

Кадр из фильма Кровь
3 из 3

Фрагмент фильма "Кровь"

© Централ Партнершип
1 из 3

Мишель Монахэн из фильма "Кровь"

© Централ Партнершип
2 из 3

Сцена из фильма "Кровь"

© Централ Партнершип
3 из 3

Фрагмент фильма "Кровь"

© Централ Партнершип
Вскоре начинаются обещанные ужасы. Пес убегает в лес и возвращается через несколько дней. Затем кусает сына Джесс Оуэна и заражает мальчика странной инфекцией.
Поведение Оуэна меняется и пугает окружающих, а Джесс делает все, чтобы спасти ребенка, хотя и ее поступки уже начинают вредить окружающим.
Режиссер фильма — Брэд Андерсон, который специализируется на хоррорах и триллерах. В списке его проектов — "Точка невозврата" с Розамунд Пайк, "Обитель проклятых" с Кейт Бекинсейл, а еще — культовый "Машинист" с Кристианом Бейлом, сериалы "Подпольная империя" и "Миротворец".
© Централ ПартнершипКадр из фильма "Кровь"
Кадр из фильма Кровь
© Централ Партнершип
Кадр из фильма "Кровь"

Индийский экшен без танцев

Азиатский кинематограф прочно обосновался в российском прокате. Новинка — неожиданный индийский фильм "Сволочи".
Ощущение, что создатели вдохновлялась американскими боевиками "Перевозчик" или "Форсаж", но добавили в сюжет собственный юмор.
© Luv Films (2023)Кадр из фильма "Сволочи"
Кадр из фильма Сволочи
1 из 5
Кадр из фильма "Сволочи"
© Luv Films (2023)
© Luv Films (2023)

Сцена из фильма "Сволочи"

Кадр из фильма Сволочи
2 из 5

Сцена из фильма "Сволочи"

© Luv Films (2023)
© Luv Films (2023)

Фрагмент фильма "Сволочи"

Кадр из фильма Сволочи
3 из 5

Фрагмент фильма "Сволочи"

© Luv Films (2023)
© Luv Films (2023)

Момент из фильма "Сволочи"

Кадр из фильма Сволочи
4 из 5

Момент из фильма "Сволочи"

© Luv Films (2023)
© Luv Films (2023)Кадр из фильма "Сволочи"
Кадр из фильма Сволочи
5 из 5
Кадр из фильма "Сволочи"
© Luv Films (2023)
1 из 5
Кадр из фильма "Сволочи"
© Luv Films (2023)
2 из 5

Сцена из фильма "Сволочи"

© Luv Films (2023)
3 из 5

Фрагмент фильма "Сволочи"

© Luv Films (2023)
4 из 5

Момент из фильма "Сволочи"

© Luv Films (2023)
5 из 5
Кадр из фильма "Сволочи"
© Luv Films (2023)
Некий фургон перевозит миллионы наличными. За ним, не подозревая о существовании друг друга, охотятся три банды. Они пересекаются дождливой ночью на окраине Мумбая. Конечно, не обойдется без перестрелок, предательства и интриг. Все это — в атмосферном и колоритном антураже Индии.
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