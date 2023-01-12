https://ria.ru/20230112/kino-1844196284.html

Дерзкий Гай Ричи и битва испанских шеф-поваров: что не пропустить в кино

Дерзкий Гай Ричи и битва испанских шеф-поваров: что не пропустить в кино - РИА Новости, 12.01.2023

Дерзкий Гай Ричи и битва испанских шеф-поваров: что не пропустить в кино

Криминальная комедия Гая Ричи "Операция "Фортуна": Искусство побеждать" — главная премьера в российском кинопрокате. Британский режиссер снова доказал, что... РИА Новости, 12.01.2023

2023-01-12T08:00

2023-01-12T08:00

2023-01-12T08:03

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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости, Анна Нехаева. Криминальная комедия Гая Ричи "Операция "Фортуна": Искусство побеждать" — главная премьера в российском кинопрокате. Британский режиссер снова доказал, что дерзкие и остроумные экшен-истории — его конек. Об этом фильме и о том, что еще выходит на широкие экраны, — в материале РИА Новости.Бунтарь и бандаРичи опять в своей стихии: искрометные диалоги, дерзкие шутки, стильные герои и динамичный сюжет.Главный герой — элитный разведчик Орсон по прозвищу Фортуна. Его играет любимчик Гая Ричи Джейсон Стэйтем (это их четвертый совместный проект). Он ловок, силен, умен и хитер. Единственный недостаток — своеобразный "комплекс Бонда": Орсон любит тратить деньги заказчиков на элитное вино, дорогие гостиницы и шикарный антураж.И вот миру грозит опасность (кто-то украл новейшую опасную технологию), а спасти всех, конечно, может только Орсон.Все улики указывают на магната и торговца оружием Грега Симонса (Хью Грант). Чтобы Орсон обеспечил себе алиби и действовал незаметно, ему подбирают прикрытие — участником команды по спасению мира становится самовлюбленный голливудский актер Дэнни Франческо (Джош Хартнетт).Сначала кажется, что это очередной, пусть и качественно сделанный, экшен-фильм, попутно высмеивающий типичные сюжетные ходы и клише бондианы. Но стоит обратить внимание на детали. Имя главного героя Орсона, похоже, отсылает к режиссеру Орсону Уэллсу (создателю культового "Гражданина Кейна") — и таким образом превращает боевик в жанр кино о кино.Основная идея — настоящий шпион должен быть хорошим актером. Так оправдывается включение в команду спасателей мира голливудской звезды.Антагонист Хью Грант напоминает сыгранного им же ловкого частного детектива Флетчера из другой картины Ричи — "Джентльмены". Испанская кухняИстория о противостоянии разных поколений на кухне — в испанском фильме "Битва шефов".Главный герой Микель — молодой и амбициозный повар, который мечтает получить третью звезду Мишлен. Пока он тренирует кулинарное мастерство и оттачивает новаторский стиль готовки, в его личной жизни — затишье.Разнообразие творческой рутине придает возвращение отца Хуана, который пропал 30 лет назад. Оказывается, у него частичная амнезия и последние несколько десятилетий он вовсе не помнит. Хуан считает, что прошло несколько дней, с тех пор как он в последний раз видел семью. Герой верит, что сейчас 1990-е, он молод и владеет лучшим рестораном в городе.Теперь у заведения целых два шефа с разными подходами к готовке и принципами составления меню. Микель предлагает гостям "гастрономические впечатления" в крошечных порциях за огромные деньги. Хуан — автор настоящих шедевров кулинарного искусства, а не экспериментатор.Но отцу и сыну придется объединиться, чтобы сделать идеальный ужин для важного гостя. А после ресторан может посетить сам король Испании.На протяжении фильма герои спорят, ругаются, попадают в курьезные ситуации, но при этом учатся доверию, открытости и прощению.Кровавые следыСтрашная новинка проката — американский хоррор "Кровь" с Мишель Монахэн.Начало — типичное для жанра. Джесс после развода переезжает с детьми и собакой в старую семейную ферму в провинциальной глуши.Вскоре начинаются обещанные ужасы. Пес убегает в лес и возвращается через несколько дней. Затем кусает сына Джесс Оуэна и заражает мальчика странной инфекцией.Поведение Оуэна меняется и пугает окружающих, а Джесс делает все, чтобы спасти ребенка, хотя и ее поступки уже начинают вредить окружающим.Режиссер фильма — Брэд Андерсон, который специализируется на хоррорах и триллерах. В списке его проектов — "Точка невозврата" с Розамунд Пайк, "Обитель проклятых" с Кейт Бекинсейл, а еще — культовый "Машинист" с Кристианом Бейлом, сериалы "Подпольная империя" и "Миротворец".Индийский экшен без танцевАзиатский кинематограф прочно обосновался в российском прокате. Новинка — неожиданный индийский фильм "Сволочи".Ощущение, что создатели вдохновлялась американскими боевиками "Перевозчик" или "Форсаж", но добавили в сюжет собственный юмор.Некий фургон перевозит миллионы наличными. За ним, не подозревая о существовании друг друга, охотятся три банды. Они пересекаются дождливой ночью на окраине Мумбая. Конечно, не обойдется без перестрелок, предательства и интриг. Все это — в атмосферном и колоритном антураже Индии.

https://ria.ru/20230110/kino-1843736367.html

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Анна Нехаева

Анна Нехаева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Анна Нехаева

хью грант, кейт бекинсейл, кристиан бейл, испания, индия, джейсон стэтхэм, кино и сериалы, знаменитости, что посмотреть