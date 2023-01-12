https://ria.ru/20230112/kiev-1844382140.html

Министр культуры Украины выступил за демонтаж часовни УПЦ в Киеве

Министр культуры Украины выступил за демонтаж часовни УПЦ в Киеве - РИА Новости, 12.01.2023

Министр культуры Украины выступил за демонтаж часовни УПЦ в Киеве

Министр культуры Украины Александр Ткаченко выступил за снос часовни канонической Украинской православной церкви (УПЦ), расположенной на территории... РИА Новости, 12.01.2023

2023-01-12T13:38

2023-01-12T13:38

2023-01-12T13:38

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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Министр культуры Украины Александр Ткаченко выступил за снос часовни канонической Украинской православной церкви (УПЦ), расположенной на территории Национального музея истории в Киеве. "Храм-МАФ (малая архитектурная форма – ред.) возле Десятинной церкви должен быть демонтирован – это наша однозначная позиция. Здание часовни, так называемая церковь Десятинного храма Пресвятой Богородицы, которая незаконно находится на территории Национального музея истории Украины, является самовольным строительством и сооружена религиозной общиной УПЦ МП", - написал Ткаченко в своем телеграм-канале. Он утверждает, что "самовольный захват участка начался в 2008 году". В 2012 году началось узаконивание строительства часовни, но никаких разрешений на строительство и использование земельного участка УПЦ, по словам министра, не получала. "Еще с 2020 года продолжается суд по иску от Национального музея истории Украины относительно устранения препятствий в пользовании земельным участком путем сноса самовольного объекта. Министерство культуры Украины учавствует в деле как третья сторона и способствует этому процессу", - заявил он. В 2022 году украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. Против некоторых представителей духовенства вводятся санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в том числе Киево-Печерской лавре, ища доказательства "антиукраинской деятельности".

https://ria.ru/20230112/ukraina-1844355473.html

https://ria.ru/20230107/zakharova-1843409940.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

украина, киев, россия, в мире