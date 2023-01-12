https://ria.ru/20230112/kiev-1844229888.html

"Может пролиться кровь". Киев понял, как решить наболевший вопрос

"Может пролиться кровь". Киев понял, как решить наболевший вопрос - РИА Новости, 12.01.2023

"Может пролиться кровь". Киев понял, как решить наболевший вопрос

Власти Украины продолжают давить на единственную в стране каноническую православную церковь — УПЦ. Политики решают, что делать с крупнейшей религиозной... РИА Новости, 12.01.2023

2023-01-12T08:00

2023-01-12T08:00

2023-01-12T10:44

религия

епифаний думенко

владимир зеленский

михаил подоляк

киев

украина

москва

православная церковь украины (пцу)

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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости, Никита Бизин. Власти Украины продолжают давить на единственную в стране каноническую православную церковь — УПЦ. Политики решают, что делать с крупнейшей религиозной организацией, чьи храмы посещают миллионы прихожан. О возможных сценариях — в материале РИА Новости.Похититель РождестваСбылось главное опасение многих украинских верующих: раскольничья Православная церковь Украины (ПЦУ) совершила рождественское богослужение в Успенском соборе Киево-Печерской лавры — главном религиозном центре страны.Стоя на амвоне, лидер раскольников Епифаний Думенко торжественно произнес: "Ныне мы празднуем второе рождение <…> нашей лавры. Ибо из нее уходит искусственный дух нечестивого учения русского мира и возвращается дух истинного духовного служения святому православию и украинскому народу".Пафос понятен. С самого момента создания в 2018-м структура пыталась завладеть старейшим монастырем в центре Киева. Но было одно препятствие.Формально обитель принадлежит государству как историко-культурный заповедник, а ее главный храм с 2000 года находился в безвозмездном пользовании Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) — крупнейшей религиозной организации.Ситуация резко изменилась после февраля 2022-го. Несмотря на то что УПЦ еще в мае прошлого года заявила о полной независимости от РПЦ и осудила боевые действия, в глазах украинских политиков она осталась "адептом российского влияния".В итоге в конце декабря Минкульт Украины решил не продлевать с УПЦ аренду Успенского собора. А 6 января в ведомстве сообщили, что рождественскую службу там проведет ПЦУ.Наместник лавры, митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел, в обращении к президенту Зеленскому указал, что решение министерства — неправомерное. В частности, духовенство не получало письменного уведомления о прекращении аренды. Его по закону полагается высылать не позднее чем за месяц.Кроме того, в пресс-службе УПЦ подчеркнули, что у Думенко не было никакого разрешения на проведение службы. Этот факт подтвердил руководитель музея-заповедника "Киево-Печерская лавра" Александр Рудник. И добавил, что лидер раскольников даже не обращался к нему с подобной просьбой.Одна на всехНесмотря на явные юридические нарушения, светские власти решение Минкульта поддержали.Советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк и вовсе заявил: в стране должна остаться лишь одна церковь. Он отметил, что нынешняя "эра двоецерковности" скоро закончится, Киево-Печерская лавра станет "полностью украинской", а все богослужения будут проходить исключительно на национальном языке.Вторит ему и глава Государственной службы по этнополитике и свободе совести Виктор Еленский, который назвал наличие двух структур аномалией.Если раньше власти довольно осторожно высказывались на религиозную тему, то теперь оценки однозначные: именно ПЦУ в их глазах — та самая "единственная православная" организация на Украине.Этим и объясняется давление государства на каноническую УПЦ в последние месяцы. С конца ноября Служба безопасности Украины (СБУ) возбуждает уголовные дела против духовенства УПЦ, проводит "контрразведывательные мероприятия" — обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в том числе в Киево-Печерской лавре, в поиске доказательств "подрывной деятельности".Громкий случай произошел с митрополитом Тульчинским и Брацлавским Ионафаном. У него дома и в епархиальном управлении обнаружили при обысках "печатные материалы пророссийского содержания". Сотрудники спецслужб утверждают, что архиерей призывал к силовому захвату власти и изменению государственных границ. Священнослужителю грозит до восьми лет лишения свободы.С 23 ноября в Верховной раде находится законопроект о прекращении деятельности религиозных организаций, "аффилированных с центрами влияния в Российской Федерации". Под его действие как раз попадает УПЦ, канонически связанная с Москвой.Юристы украинского парламента неоднократно предупреждали, что документ усиливает противостояние в обществе, однако Конституционный суд счел его соответствующим основному закону страны.Кроме того, в западных областях — Львове и Чернигове — депутаты уже приняли решение запретить Украинскую церковь.А в декабре Владимир Зеленский ввел персональные экономические санкции в отношении 13 представителей УПЦ. Спустя месяц, 7 января, он приостановил гражданство нескольких священников Украинской церкви."Указ не обнародован официально, поскольку содержит персональную информацию", — говорится в украинских СМИ.Раскол или изгнаниеЭксперты отмечают: лавра действительно стала символом нынешнего этапа религиозного противостояния. Но, несмотря на громкие заявления Подоляка и Думенко, духовное сердце страны еще не в руках раскольников.В украинском Минкульте заявили, что пока не намерены никому передавать в пользование кафедральный Успенский собор."Если лавру получит ПЦУ, это вызовет массовые протесты — может пролиться кровь, — говорит религиовед Роман Лункин. — Видимо, светские власти, учитывая, что ситуация и без того на пределе, стараются не принимать поспешных решений. К тому же цели, на мой взгляд, все-таки другие: не ликвидировать каноническую УПЦ, а сделать ее частью структуры Думенко".Последний открыто призывает к этому. Его структура по-прежнему менее популярна в стране — всего семь тысяч общин, когда у канонической — более 12 тысяч.УПЦ всячески сопротивляется слиянию, ведь тогда церковь с десятками миллионов верующих окажется вне канонического поля.Эксперты допускают и второй вариант развития событий: духовенство УПЦ, не желающее войти в ПЦУ, будут выдавливать из страны — в том числе лишая гражданства. С учетом того, что таких подавляющее большинство, крупнейшая в стране религиозная организация рискует остаться в изгнании.Если власти все-таки вынудят большинство канонических епископов покинуть Украину, они смогут сформировать костяк духовенства за рубежом. Во-первых, это даст возможность создавать новые общины. Во-вторых — право оспаривать решения по ликвидации УПЦ или ее слиянию с ПЦУ. А также обеспечит условия для быстрого возвращения на родину, если изменится политическая ситуация.И руководство УПЦ уже рассматривает такой сценарий: с августа 2022-го удалось открыть десять приходов в 19 европейских странах.

https://ria.ru/20221202/kiev-1835685672.html

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Никита Бизин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

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