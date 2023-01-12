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СМИ обвинили "связанных с Россией" хакеров в атаке на почту Британии
СМИ обвинили "связанных с Россией" хакеров в атаке на почту Британии - РИА Новости, 12.01.2023
СМИ обвинили "связанных с Россией" хакеров в атаке на почту Британии
За кибератакой на Королевскую почту Великобритании стоит якобы связанная с Россией хакерская группа LockBit, предоставляющая услуги программ-вымогателей,... РИА Новости, 12.01.2023
2023-01-12T23:10
2023-01-12T23:10
2023-01-12T23:10
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. За кибератакой на Королевскую почту Великобритании стоит якобы связанная с Россией хакерская группа LockBit, предоставляющая услуги программ-вымогателей, утверждает британская газета Telegraph. В среду телеканал Sky News со ссылкой на Королевскую почту Великобритании сообщил о задержках и невозможности отправки посылок или писем за границу из-за кибератаки. Обвинения России в хакерстве - излюбленное хобби во всем мире, говорил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Власти РФ неоднократно отрицали причастность к кибератакам и хакерской деятельности, выражали готовность сотрудничать в борьбе с хакерами и вести диалог по кибербезопасности.
https://ria.ru/20230112/khakery-1844370913.html
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в мире, великобритания, россия
В мире, Великобритания, Россия
СМИ обвинили "связанных с Россией" хакеров в атаке на почту Британии
The Telegraph обвинила "связанных с Россией" хакеров в атаке на почтовую службу Британии