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СМИ обвинили "связанных с Россией" хакеров в атаке на почту Британии - РИА Новости, 12.01.2023
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СМИ обвинили "связанных с Россией" хакеров в атаке на почту Британии
СМИ обвинили "связанных с Россией" хакеров в атаке на почту Британии - РИА Новости, 12.01.2023
СМИ обвинили "связанных с Россией" хакеров в атаке на почту Британии
За кибератакой на Королевскую почту Великобритании стоит якобы связанная с Россией хакерская группа LockBit, предоставляющая услуги программ-вымогателей,... РИА Новости, 12.01.2023
2023-01-12T23:10
2023-01-12T23:10
в мире
великобритания
россия
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. За кибератакой на Королевскую почту Великобритании стоит якобы связанная с Россией хакерская группа LockBit, предоставляющая услуги программ-вымогателей, утверждает британская газета Telegraph. В среду телеканал Sky News со ссылкой на Королевскую почту Великобритании сообщил о задержках и невозможности отправки посылок или писем за границу из-за кибератаки. Обвинения России в хакерстве - излюбленное хобби во всем мире, говорил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Власти РФ неоднократно отрицали причастность к кибератакам и хакерской деятельности, выражали готовность сотрудничать в борьбе с хакерами и вести диалог по кибербезопасности.
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в мире, великобритания, россия
В мире, Великобритания, Россия
23:10 12.01.2023
 
СМИ обвинили "связанных с Россией" хакеров в атаке на почту Британии

The Telegraph обвинила "связанных с Россией" хакеров в атаке на почтовую службу Британии

© РИА Новости / Владимир ТрефиловХакерская атака
Хакерская атака - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Хакерская атака. Архивное фото
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. За кибератакой на Королевскую почту Великобритании стоит якобы связанная с Россией хакерская группа LockBit, предоставляющая услуги программ-вымогателей, утверждает британская газета Telegraph.
"Атака, которая парализовала способность почтовой службы отправлять письма и посылки за границу, была осуществлена группой под названием Lockbit", - пишет газета, утверждая, что группа якобы связана с Россией.
В среду телеканал Sky News со ссылкой на Королевскую почту Великобритании сообщил о задержках и невозможности отправки посылок или писем за границу из-за кибератаки.
Обвинения России в хакерстве - излюбленное хобби во всем мире, говорил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Власти РФ неоднократно отрицали причастность к кибератакам и хакерской деятельности, выражали готовность сотрудничать в борьбе с хакерами и вести диалог по кибербезопасности.
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