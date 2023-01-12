https://ria.ru/20230112/khubezov-1844349043.html

Депутат Хубезов демобилизовался из зоны проведения спецоперации

Депутат Хубезов демобилизовался из зоны проведения спецоперации - РИА Новости, 12.01.2023

Депутат Хубезов демобилизовался из зоны проведения спецоперации

Глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов ("Единая Россия") демобилизовался из зоны проведения спецоперации, его контракт закончился, сообщил... РИА Новости, 12.01.2023

2023-01-12T12:22

2023-01-12T12:22

2023-01-12T12:23

специальная военная операция на украине

политика

андрей турчак

госдума рф

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов ("Единая Россия") демобилизовался из зоны проведения спецоперации, его контракт закончился, сообщил секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак. "Закончился контракт. Он был первым нашим депутатом, добровольно попавшим на фронт", - заявил Турчак, слова которого передает телеграм-канал фракции ЕР. При этом Турчак отметил, что опыт и знания Хубезова будут полезны и в профильном думском комитете, и в парламентской рабочей группе по вопросам специальной военной операции. В октябре прошлого года в пресс-службе Хубезова рассказали РИА Новости, что он написал заявление об участии в спецоперации в качестве добровольца и отправился в зону ее проведения.

https://ria.ru/20221005/milonov-1821771374.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, андрей турчак, госдума рф, ситуация в днр и лнр