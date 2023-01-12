Рейтинг@Mail.ru
Депутат Хубезов демобилизовался из зоны проведения спецоперации - РИА Новости, 12.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230112/khubezov-1844349043.html
Депутат Хубезов демобилизовался из зоны проведения спецоперации
Депутат Хубезов демобилизовался из зоны проведения спецоперации - РИА Новости, 12.01.2023
Депутат Хубезов демобилизовался из зоны проведения спецоперации
Глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов ("Единая Россия") демобилизовался из зоны проведения спецоперации, его контракт закончился, сообщил... РИА Новости, 12.01.2023
2023-01-12T12:22
2023-01-12T12:23
специальная военная операция на украине
политика
андрей турчак
госдума рф
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/17/1818872702_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_da746a6142b3216852121db546c75663.jpg
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов ("Единая Россия") демобилизовался из зоны проведения спецоперации, его контракт закончился, сообщил секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак. "Закончился контракт. Он был первым нашим депутатом, добровольно попавшим на фронт", - заявил Турчак, слова которого передает телеграм-канал фракции ЕР. При этом Турчак отметил, что опыт и знания Хубезова будут полезны и в профильном думском комитете, и в парламентской рабочей группе по вопросам специальной военной операции. В октябре прошлого года в пресс-службе Хубезова рассказали РИА Новости, что он написал заявление об участии в спецоперации в качестве добровольца и отправился в зону ее проведения.
https://ria.ru/20221005/milonov-1821771374.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/17/1818872702_244:0:2975:2048_1920x0_80_0_0_6b89c7ae5617a78aca9b12d2162cf798.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, андрей турчак, госдума рф, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Политика, Андрей Турчак, Госдума РФ, Ситуация в ДНР и ЛНР
12:22 12.01.2023 (обновлено: 12:23 12.01.2023)
 
Депутат Хубезов демобилизовался из зоны проведения спецоперации

Депутат Госдумы Хубезов демобилизовался из зоны спецоперации из-за окончания контракта

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в медиабанкПредседатель комитета Государственной Думы РФ по охране здоровья Дмитрий Хубезов
Председатель комитета Государственной Думы РФ по охране здоровья Дмитрий Хубезов - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Председатель комитета Государственной Думы РФ по охране здоровья Дмитрий Хубезов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов ("Единая Россия") демобилизовался из зоны проведения спецоперации, его контракт закончился, сообщил секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак.
"Закончился контракт. Он был первым нашим депутатом, добровольно попавшим на фронт", - заявил Турчак, слова которого передает телеграм-канал фракции ЕР. При этом Турчак отметил, что опыт и знания Хубезова будут полезны и в профильном думском комитете, и в парламентской рабочей группе по вопросам специальной военной операции.
В октябре прошлого года в пресс-службе Хубезова рассказали РИА Новости, что он написал заявление об участии в спецоперации в качестве добровольца и отправился в зону ее проведения.
Виталий Милонов - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
5 октября 2022, 17:25
Милонов рассказал о работе в Донбассе
 
Специальная военная операция на УкраинеПолитикаАндрей ТурчакГосдума РФСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала