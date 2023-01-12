https://ria.ru/20230112/khakery-1844370913.html

МИД назвал заявления об атаке хакерами ядерных лабораторий США надуманными

МИД назвал заявления об атаке хакерами ядерных лабораторий США надуманными - РИА Новости, 12.01.2023

МИД назвал заявления об атаке хакерами ядерных лабораторий США надуманными

Фактов атаки "российских хакеров" на ядерные лаборатории в публикациях западных СМИ не приводится, а попытки представить Россию как главный источник вредоносной РИА Новости, 12.01.2023

2023-01-12T12:59

2023-01-12T12:59

2023-01-12T13:16

в мире

сша

россия

технологии

мария захарова

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Фактов атаки "российских хакеров" на ядерные лаборатории в публикациях западных СМИ не приводится, а попытки представить Россию как главный источник вредоносной деятельности в информационной среде встраивается в линию политики администрации президента США Джо Байдена, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Очередным журналистским псевдорасследованием отличилось агентство Рейтер. На этот раз пресловутых российских хакеров обвиняют в совершении компьютерных атак на три американские лаборатории ядерных исследований в августе-сентябре 2022 года. ...О доказательствах вообще не идет никакой речи, равно как и о каких либо фактах", - сказала Захарова на брифинге.Ссылка в материале идет на мнение "неких независимых экспертов" из сферы IT, добавила она. И этот сюжет, по словам официального представителя МИД РФ, встраивается в линию политики администрации президента США Джо Байдена, пытающейся выставить Россию едва ли не главным источником вредоносной деятельности в информационном пространстве.Ранее агентство Рейтер заявило, что "российские хакеры" из группы Cold River минувшим летом якобы атаковали три ядерные исследовательские лаборатории США. Агентство ссылается на некие "интернет-записи", заявляя, что неназванные эксперты по кибербезопасности подтвердили выводы журналистов. Как говорится в сообщении, с августа по сентябрь прошлого года группа Cold River нацелилась на три лаборатории, отправляя письма ученым и создавая фальшивые страницы для входа, чтобы получить пароли.

https://ria.ru/20230106/karlson-1843216348.html

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Кирилл Волков

в мире, сша, россия, технологии, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)