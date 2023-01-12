https://ria.ru/20230112/khakery-1844370913.html
МИД назвал заявления об атаке хакерами ядерных лабораторий США надуманными
МИД назвал заявления об атаке хакерами ядерных лабораторий США надуманными - РИА Новости, 12.01.2023
МИД назвал заявления об атаке хакерами ядерных лабораторий США надуманными
Фактов атаки "российских хакеров" на ядерные лаборатории в публикациях западных СМИ не приводится, а попытки представить Россию как главный источник вредоносной РИА Новости, 12.01.2023
2023-01-12T12:59
2023-01-12T12:59
2023-01-12T13:16
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сша
россия
технологии
мария захарова
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Фактов атаки "российских хакеров" на ядерные лаборатории в публикациях западных СМИ не приводится, а попытки представить Россию как главный источник вредоносной деятельности в информационной среде встраивается в линию политики администрации президента США Джо Байдена, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Очередным журналистским псевдорасследованием отличилось агентство Рейтер. На этот раз пресловутых российских хакеров обвиняют в совершении компьютерных атак на три американские лаборатории ядерных исследований в августе-сентябре 2022 года. ...О доказательствах вообще не идет никакой речи, равно как и о каких либо фактах", - сказала Захарова на брифинге.Ссылка в материале идет на мнение "неких независимых экспертов" из сферы IT, добавила она. И этот сюжет, по словам официального представителя МИД РФ, встраивается в линию политики администрации президента США Джо Байдена, пытающейся выставить Россию едва ли не главным источником вредоносной деятельности в информационном пространстве.Ранее агентство Рейтер заявило, что "российские хакеры" из группы Cold River минувшим летом якобы атаковали три ядерные исследовательские лаборатории США. Агентство ссылается на некие "интернет-записи", заявляя, что неназванные эксперты по кибербезопасности подтвердили выводы журналистов. Как говорится в сообщении, с августа по сентябрь прошлого года группа Cold River нацелилась на три лаборатории, отправляя письма ученым и создавая фальшивые страницы для входа, чтобы получить пароли.
https://ria.ru/20230106/karlson-1843216348.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, россия, технологии, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
В мире, США, Россия, Технологии, Мария Захарова, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
12:59 12.01.2023 (обновлено: 13:16 12.01.2023)
МИД назвал заявления об атаке хакерами ядерных лабораторий США надуманными
МИД заявил об отсутствии фактов атак российскими хакерами ядерных лабораторий США
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Фактов атаки "российских хакеров" на ядерные лаборатории в публикациях западных СМИ не приводится, а попытки представить Россию как главный источник вредоносной деятельности в информационной среде встраивается в линию политики администрации президента США Джо Байдена, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Очередным журналистским псевдорасследованием отличилось агентство Рейтер. На этот раз пресловутых российских хакеров обвиняют в совершении компьютерных атак на три американские лаборатории ядерных исследований в августе-сентябре 2022 года. ...О доказательствах вообще не идет никакой речи, равно как и о каких либо фактах", - сказала Захарова на брифинге.
Ссылка в материале идет на мнение "неких независимых экспертов" из сферы IT, добавила она. И этот сюжет, по словам официального представителя МИД РФ, встраивается в линию политики администрации президента США Джо Байдена, пытающейся выставить Россию едва ли не главным источником вредоносной деятельности в информационном пространстве.
Ранее агентство Рейтер заявило, что "российские хакеры" из группы Cold River минувшим летом якобы атаковали три ядерные исследовательские лаборатории США. Агентство ссылается на некие "интернет-записи", заявляя, что неназванные эксперты по кибербезопасности подтвердили выводы журналистов. Как говорится в сообщении, с августа по сентябрь прошлого года группа Cold River нацелилась на три лаборатории, отправляя письма ученым и создавая фальшивые страницы для входа, чтобы получить пароли.