https://ria.ru/20230112/kfc-1844268088.html

Владелец KFC в России заявил, что партнеров не заставляют перейти в Rostics

Владелец KFC в России заявил, что партнеров не заставляют перейти в Rostics - РИА Новости, 12.01.2023

Владелец KFC в России заявил, что партнеров не заставляют перейти в Rostics

Ижевский бизнесмен Константин Котов, заключивший договор о покупке ресторанов сети KFC, заявил, что никого из партнеров не заставляют переходить из компании в... РИА Новости, 12.01.2023

2023-01-12T00:39

2023-01-12T00:39

2023-01-12T00:39

константин котов

россия

kfc

сергей миронов

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УФА, 12 янв – РИА Новости. Ижевский бизнесмен Константин Котов, заключивший договор о покупке ресторанов сети KFC, заявил, что никого из партнеров не заставляют переходить из компании в Rostic"s пока действуют уже заключенные с Yum! Brands договоры. Ранее омбудсмен в сфере ресторанного рынка Москвы Сергей Миронов заявил РИА Новости, что франчайзи KFC в России просят власти приостановить продажу российского бизнеса американской Yum! Brands ижевской компании "Смарт Сервис", так как сделка может нанести серьезный вред ресторанному рынку. Американская Yum! Brands в конце октября сообщила о заключении договора продажи около 70 ресторанов сети KFC ижевскому франчайзи - компании "Смарт Сервис". Отмечалось, что рестораны откроются под брендом Rostic's. По условиям договора покупатель будет отвечать за ребрендинг ресторанов на отличную от Yum! концепцию, а также сохранение рабочих мест всей российской команде. Права на рестораны покупают бизнесмены Андрей Осколков и Константин Котов из Удмуртии. "Мы общаемся со всеми франчайзи Yum! Brands и сами являемся партнерами компании с начала ее работы в России. Всё это время поддержку KFC осуществлял ее московский офис, который продолжит работу в полном составе. Более 300 сотрудников офиса на Старопетровском проезде, 11 продолжают ходить на работу и заниматься продвижением бренда. Мы видим нашу рекламу на телевидении, билбордах и цифровых носителях. У нас есть обязательства сохранить всех людей", - привела пресс-служба Котова его слова. Он добавил, что "Смарт сервис" презентовал всем партнерам стратегию перехода бренда от KFC к Rostic"s. "Основная цель: сохранить вкус, держать цены, не потерять гостей и показать преемственность обоих брендов. Никого из партнеров не заставляют переходить из KFC в Rostic"s – пока действуют уже заключенные с Yum! Brands договоры. В дальнейшем Франчайзи могут продолжать работу до окончания своих 10 летних контрактов. Но наша главная и амбициозная цель - это еще 1000 ресторанов нового российского бренда Rostic"s в каждом, даже самом небольшом городе нашей Родины. А значит к 40000 наших сотрудников добавятся еще тысячи и тысячи новых рабочих мест", - заявил Котов.

https://ria.ru/20221114/kfc-1831403646.html

https://realty.ria.ru/20221025/kfc-1826617494.html

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константин котов, россия, kfc, сергей миронов