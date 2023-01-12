В днепропетровском Каменском отключили наружное освещение
В днепропетровском Каменском отключили наружное освещение из-за проблем с энергоснабжением
Линии электропередачи. Архивное фото
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Мэр города Каменское в Днепропетровской области Украины Андрей Белоусов сообщил, что из-за дефицита напряжения в энергосистеме с четверга наружное освещение будет выключено.
В среду в национальной энергетической компании "Укрэнерго" сообщили, что потребление электроэнергии в Украине повысилось из-за существенного снижения температуры на востоке и в центре страны, в результате вырос дефицит мощности. На Украине на сегодняшний день действуют экстренные, аварийные, стабилизационные отключения электроэнергии, в редких случаях в некоторых областях свет отключают по графику.
"В связи с применением энергетиками аварийных отключений света для стабилизации энергосистемы из-за дефицита напряжения, с целью сбережения электроэнергии внешнее освещение на улицах города с сегодняшнего дня будет выключено", - написал Белоусов в своем Telegram-канале.
Он отметил, что о возобновлении работы наружного освещения энергетики сообщат заранее.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.