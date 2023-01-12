https://ria.ru/20230112/kamenskoe-1844371849.html

В днепропетровском Каменском отключили наружное освещение

В днепропетровском Каменском отключили наружное освещение - РИА Новости, 12.01.2023

В днепропетровском Каменском отключили наружное освещение

Мэр города Каменское в Днепропетровской области Украины Андрей Белоусов сообщил, что из-за дефицита напряжения в энергосистеме с четверга наружное освещение... РИА Новости, 12.01.2023

2023-01-12T13:02

2023-01-12T13:02

2023-01-12T13:02

специальная военная операция на украине

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укрэнерго

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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Мэр города Каменское в Днепропетровской области Украины Андрей Белоусов сообщил, что из-за дефицита напряжения в энергосистеме с четверга наружное освещение будет выключено. В среду в национальной энергетической компании "Укрэнерго" сообщили, что потребление электроэнергии в Украине повысилось из-за существенного снижения температуры на востоке и в центре страны, в результате вырос дефицит мощности. На Украине на сегодняшний день действуют экстренные, аварийные, стабилизационные отключения электроэнергии, в редких случаях в некоторых областях свет отключают по графику. "В связи с применением энергетиками аварийных отключений света для стабилизации энергосистемы из-за дефицита напряжения, с целью сбережения электроэнергии внешнее освещение на улицах города с сегодняшнего дня будет выключено", - написал Белоусов в своем Telegram-канале. Он отметил, что о возобновлении работы наружного освещения энергетики сообщат заранее. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.

https://ria.ru/20230112/zapad-1844253536.html

https://ria.ru/20230110/iskander-1843795803.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, днепропетровская область, украина, укрэнерго