Рейтинг@Mail.ru
Премьер Эстонии назвала поставки оружия на Украину "путем к миру" - РИА Новости, 12.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230112/kallas-1844510224.html
Премьер Эстонии назвала поставки оружия на Украину "путем к миру"
Премьер Эстонии назвала поставки оружия на Украину "путем к миру" - РИА Новости, 12.01.2023
Премьер Эстонии назвала поставки оружия на Украину "путем к миру"
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас на встрече с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем в Таллине заявила, что поставки дополнительного вооружения на... РИА Новости, 12.01.2023
2023-01-12T22:27
2023-01-12T22:27
кая каллас
в мире
украина
нато
эстония
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0d/1767599490_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7ae32af248e068299908806fd23f81cc.jpg
ХЕЛЬСИНКИ, 12 янв - РИА Новости. Премьер-министр Эстонии Кая Каллас на встрече с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем в Таллине заявила, что поставки дополнительного вооружения на Украину являются "путем к миру". Премьер Эстонии также призвала к новым мерам против России. "Ключевым вопросом здесь является усиление санкций, введенных в отношении российских энергоносителей. Например, потолок цен на российскую нефть должен быть снижен еще больше, чем ранее. Его пересмотр должен начаться в ближайшее время", - сказала Каллас. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20230111/soledar-1844102036.html
украина
эстония
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0d/1767599490_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_fb43f800b64aafd9d7d421c515b78779.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
кая каллас, в мире, украина, нато, эстония, россия
Кая Каллас, В мире, Украина, НАТО, Эстония, Россия
22:27 12.01.2023
 
Премьер Эстонии назвала поставки оружия на Украину "путем к миру"

Премьер Эстонии Каллас назвала поставки дополнительного оружия на Украину "путем к миру"

© AP Photo / Christophe EnaПремьер-министр Эстонии Кая Каллас
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
© AP Photo / Christophe Ena
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас. Архивное фото
Читать ria.ru в
ХЕЛЬСИНКИ, 12 янв - РИА Новости. Премьер-министр Эстонии Кая Каллас на встрече с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем в Таллине заявила, что поставки дополнительного вооружения на Украину являются "путем к миру".
"Мы увидели, что несколько стран объявили о новых и эффективных поставках военной помощи Украине. Продолжаю повторять свой призыв к союзникам и партнерам - посмотрите на свои запасы и направьте оружие на Украину. Это путь к миру", - приводит слова Каллас пресс-служба эстонского правительства.
Премьер Эстонии также призвала к новым мерам против России. "Ключевым вопросом здесь является усиление санкций, введенных в отношении российских энергоносителей. Например, потолок цен на российскую нефть должен быть снижен еще больше, чем ранее. Его пересмотр должен начаться в ближайшее время", - сказала Каллас.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
11 января, 12:57Специальная военная операция на Украине
Столтенберг призвал усилить помощь Киеву на фоне потери им Соледара
 
Кая КалласВ миреУкраинаНАТОЭстонияРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала