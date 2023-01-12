Премьер Эстонии назвала поставки оружия на Украину "путем к миру"
Премьер Эстонии Каллас назвала поставки дополнительного оружия на Украину "путем к миру"
© AP Photo / Christophe EnaПремьер-министр Эстонии Кая Каллас
© AP Photo / Christophe Ena
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас. Архивное фото
ХЕЛЬСИНКИ, 12 янв - РИА Новости. Премьер-министр Эстонии Кая Каллас на встрече с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем в Таллине заявила, что поставки дополнительного вооружения на Украину являются "путем к миру".
"Мы увидели, что несколько стран объявили о новых и эффективных поставках военной помощи Украине. Продолжаю повторять свой призыв к союзникам и партнерам - посмотрите на свои запасы и направьте оружие на Украину. Это путь к миру", - приводит слова Каллас пресс-служба эстонского правительства.
Премьер Эстонии также призвала к новым мерам против России. "Ключевым вопросом здесь является усиление санкций, введенных в отношении российских энергоносителей. Например, потолок цен на российскую нефть должен быть снижен еще больше, чем ранее. Его пересмотр должен начаться в ближайшее время", - сказала Каллас.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.