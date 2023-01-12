https://ria.ru/20230112/kallas-1844510224.html

Премьер Эстонии назвала поставки оружия на Украину "путем к миру"

Премьер Эстонии назвала поставки оружия на Украину "путем к миру" - РИА Новости, 12.01.2023

Премьер Эстонии назвала поставки оружия на Украину "путем к миру"

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас на встрече с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем в Таллине заявила, что поставки дополнительного вооружения на... РИА Новости, 12.01.2023

2023-01-12T22:27

2023-01-12T22:27

2023-01-12T22:27

кая каллас

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ХЕЛЬСИНКИ, 12 янв - РИА Новости. Премьер-министр Эстонии Кая Каллас на встрече с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем в Таллине заявила, что поставки дополнительного вооружения на Украину являются "путем к миру". Премьер Эстонии также призвала к новым мерам против России. "Ключевым вопросом здесь является усиление санкций, введенных в отношении российских энергоносителей. Например, потолок цен на российскую нефть должен быть снижен еще больше, чем ранее. Его пересмотр должен начаться в ближайшее время", - сказала Каллас. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20230111/soledar-1844102036.html

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кая каллас, в мире, украина, нато, эстония, россия