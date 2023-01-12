Рейтинг@Mail.ru
Посол Ирана заявил о готовности страны упростить выдачу виз для россиян - РИА Новости, 12.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20230112/iran-1844268389.html
Посол Ирана заявил о готовности страны упростить выдачу виз для россиян
Посол Ирана заявил о готовности страны упростить выдачу виз для россиян - РИА Новости, 12.01.2023
Посол Ирана заявил о готовности страны упростить выдачу виз для россиян
Посол Ирана в РФ Казем Джалали заявил о готовности страны на взаимной с Россией основе упростить выдачу индивидуальных виз для туристов. РИА Новости, 12.01.2023
2023-01-12T00:48
2023-01-12T10:22
казем джалали
иран
россия
туризм
новости - туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/02/1770686121_0:338:3038:2047_1920x0_80_0_0_2f1b00ce422818618ef6b955a7d0a99d.jpg
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Посол Ирана в РФ Казем Джалали заявил о готовности страны на взаимной с Россией основе упростить выдачу индивидуальных виз для туристов. В прошлом сентябре глава управления маркетинга и развития туризма министерства культуры и туризма Ирана Лейла Аждари заявила, что Тегеран и Москва в январе 2023 года отменят групповые визы для своих туристов. В 2017 году главами МИД Ирана и РФ было подписано соглашение между правительствами двух стран об отмене групповых виз для своих граждан. В 2018 году соглашение должно было вступить в силу, однако в июне 2021 года проект этого соглашения был снова подписан между профильными ведомствами, но не реализован. "Упрощение выдачи виз для групповых туристических поездок - одно из дел на повестке, которым в настоящий момент занимается посольство. Наряду с этим мы готовы на взаимной основе упростить и индивидуальные визы для туристов", - сказал Джалали в интервью газете "Известия". Посол отметил, что в 2022 году количество поездок российских туристов в Иран выросло в четыре раза по сравнению с 2021 годом. При этом туристам, по его словам, в Иране ничего не грозит. "Протесты в Иране в большей степени являются пропагандой, которую западные страны ведут против нашей страны. На сегодня не опубликовано никаких отчетов о том, что безопасности туристов что-то грозит. Они совершенно спокойно посещают туристические районы Ирана", - добавил он.
https://ria.ru/20220909/vizy-1815679969.html
https://ria.ru/20220905/vizy-1814467097.html
иран
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/02/1770686121_194:0:2923:2047_1920x0_80_0_0_9efc9720a01e1c4fc182b84a7dedd608.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
казем джалали, иран, россия, новости - туризм
Казем Джалали, Иран, Россия, Туризм, Новости - Туризм
00:48 12.01.2023 (обновлено: 10:22 12.01.2023)
 
Посол Ирана заявил о готовности страны упростить выдачу виз для россиян

Посол Джалали: Иран готов на взаимной с Россией основе упростить выдачу индивидуальных виз

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанкДевушка сканирует российский паспорт
Девушка сканирует российский паспорт - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Девушка сканирует российский паспорт. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Посол Ирана в РФ Казем Джалали заявил о готовности страны на взаимной с Россией основе упростить выдачу индивидуальных виз для туристов.
В прошлом сентябре глава управления маркетинга и развития туризма министерства культуры и туризма Ирана Лейла Аждари заявила, что Тегеран и Москва в январе 2023 года отменят групповые визы для своих туристов. В 2017 году главами МИД Ирана и РФ было подписано соглашение между правительствами двух стран об отмене групповых виз для своих граждан. В 2018 году соглашение должно было вступить в силу, однако в июне 2021 года проект этого соглашения был снова подписан между профильными ведомствами, но не реализован.
Девушка с заграничным паспортом РФ - РИА Новости, 1920, 09.09.2022
9 сентября 2022, 15:32
Иран заявил о важности упрощения выдачи виз между Москвой, Баку и Тегераном
"Упрощение выдачи виз для групповых туристических поездок - одно из дел на повестке, которым в настоящий момент занимается посольство. Наряду с этим мы готовы на взаимной основе упростить и индивидуальные визы для туристов", - сказал Джалали в интервью газете "Известия".
Посол отметил, что в 2022 году количество поездок российских туристов в Иран выросло в четыре раза по сравнению с 2021 годом.
При этом туристам, по его словам, в Иране ничего не грозит. "Протесты в Иране в большей степени являются пропагандой, которую западные страны ведут против нашей страны. На сегодня не опубликовано никаких отчетов о том, что безопасности туристов что-то грозит. Они совершенно спокойно посещают туристические районы Ирана", - добавил он.
Паспорт гражданина Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
5 сентября 2022, 11:05Туризм
Иран и Россия отменят групповые визы для своих туристов
 
ТуризмКазем ДжалалиИранРоссияНовости - Туризм
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала