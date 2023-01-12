https://ria.ru/20230112/iran-1844268389.html

Посол Ирана заявил о готовности страны упростить выдачу виз для россиян

Посол Ирана заявил о готовности страны упростить выдачу виз для россиян - РИА Новости, 12.01.2023

Посол Ирана заявил о готовности страны упростить выдачу виз для россиян

Посол Ирана в РФ Казем Джалали заявил о готовности страны на взаимной с Россией основе упростить выдачу индивидуальных виз для туристов. РИА Новости, 12.01.2023

2023-01-12T00:48

2023-01-12T00:48

2023-01-12T10:22

казем джалали

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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Посол Ирана в РФ Казем Джалали заявил о готовности страны на взаимной с Россией основе упростить выдачу индивидуальных виз для туристов. В прошлом сентябре глава управления маркетинга и развития туризма министерства культуры и туризма Ирана Лейла Аждари заявила, что Тегеран и Москва в январе 2023 года отменят групповые визы для своих туристов. В 2017 году главами МИД Ирана и РФ было подписано соглашение между правительствами двух стран об отмене групповых виз для своих граждан. В 2018 году соглашение должно было вступить в силу, однако в июне 2021 года проект этого соглашения был снова подписан между профильными ведомствами, но не реализован. "Упрощение выдачи виз для групповых туристических поездок - одно из дел на повестке, которым в настоящий момент занимается посольство. Наряду с этим мы готовы на взаимной основе упростить и индивидуальные визы для туристов", - сказал Джалали в интервью газете "Известия". Посол отметил, что в 2022 году количество поездок российских туристов в Иран выросло в четыре раза по сравнению с 2021 годом. При этом туристам, по его словам, в Иране ничего не грозит. "Протесты в Иране в большей степени являются пропагандой, которую западные страны ведут против нашей страны. На сегодня не опубликовано никаких отчетов о том, что безопасности туристов что-то грозит. Они совершенно спокойно посещают туристические районы Ирана", - добавил он.

https://ria.ru/20220909/vizy-1815679969.html

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казем джалали, иран, россия, новости - туризм