https://ria.ru/20230112/intellekt-1844432963.html

Искусственней интеллект 48 тысяч раз проверил автобусы в Подмосковье

Искусственней интеллект 48 тысяч раз проверил автобусы в Подмосковье - РИА Новости, 12.01.2023

Искусственней интеллект 48 тысяч раз проверил автобусы в Подмосковье

С декабря 2022 года в Московской области начали использовать нейросети для проверки состояния автобусов. За данный период с использованием мобильного приложения РИА Новости, 12.01.2023

2023-01-12T16:17

2023-01-12T16:17

2023-01-12T16:17

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 12 янв – РИА Новости. С декабря 2022 года в Московской области начали использовать нейросети для проверки состояния автобусов. За данный период с использованием мобильного приложения "Проверки Подмосковья" организовано порядка 48 тысяч осмотров. Такой информацией поделилась министр государственного управления, ИТ и связи региона Надежда Куртяник, сообщил телеканал "360"."В Московской области цифровой контроль за состоянием пассажирского транспорта заработал в августе прошлого года. За это время проведено порядка 220 тысяч осмотров. Из них начиная с декабря более 48 тысяч проверок провела нейросеть", –рассказала чиновница.Во время осмотра искусственный интеллект проверяет транспортное средство на наличие повреждений кузова, бампера и стекла, а также на наличие ржавчины. Программа анализирует фотографии автобуса, а после дает рекомендации по устранению дефектов.

московская область (подмосковье)

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московская область (подмосковье), видео