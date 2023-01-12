https://ria.ru/20230112/intellekt-1844432963.html
Искусственней интеллект 48 тысяч раз проверил автобусы в Подмосковье
Искусственней интеллект 48 тысяч раз проверил автобусы в Подмосковье - РИА Новости, 12.01.2023
Искусственней интеллект 48 тысяч раз проверил автобусы в Подмосковье
С декабря 2022 года в Московской области начали использовать нейросети для проверки состояния автобусов. За данный период с использованием мобильного приложения РИА Новости, 12.01.2023
2023-01-12T16:17
2023-01-12T16:17
2023-01-12T16:17
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/1c/1576456069_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_772cd5b3313523e5ef07e1affcd12104.jpg
МОСКВА, 12 янв – РИА Новости. С декабря 2022 года в Московской области начали использовать нейросети для проверки состояния автобусов. За данный период с использованием мобильного приложения "Проверки Подмосковья" организовано порядка 48 тысяч осмотров. Такой информацией поделилась министр государственного управления, ИТ и связи региона Надежда Куртяник, сообщил телеканал "360"."В Московской области цифровой контроль за состоянием пассажирского транспорта заработал в августе прошлого года. За это время проведено порядка 220 тысяч осмотров. Из них начиная с декабря более 48 тысяч проверок провела нейросеть", –рассказала чиновница.Во время осмотра искусственный интеллект проверяет транспортное средство на наличие повреждений кузова, бампера и стекла, а также на наличие ржавчины. Программа анализирует фотографии автобуса, а после дает рекомендации по устранению дефектов.
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/1c/1576456069_81:0:561:360_1920x0_80_0_0_88861ccfd726c4e0ee7de95a33a652ef.jpg
Прощай, рогатик: власти Москвы убрали троллейбусы с улиц столицы
В Москве с 25 августа перестали курсировать троллейбусы. На их замену пришли ультрасовременные электробусы с системой климат-контроля и камерами видеонаблюдения. В знак уважения к этому многими любимому виду транспорта, в городе оставят два ретротроллейбуса, которые будут ходить по маршруту от Комсомольской площади до Новорязанской улицы.
2023-01-12T16:17
true
PT1M19S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), видео
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)