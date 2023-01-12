11:47 12.01.2023 (обновлено: 11:54 12.01.2023)
Об отказе от суверенитета при интеграции речи не идет, заявил Лукашенко
Лукашенко: о поступательстве суверенитетом при интеграции с Москвой речи не идет
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
МИНСК, 12 янв – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что речи о том, что при интеграции Минск и Москва поступаются своим суверенитетом, не идет и идти не может.
"Предупреждаю, речи о том, что Россия или Беларусь поступаются своим суверенитетом, не шло и на сегодняшний день не идет, и идти не может. Просто нет необходимости. Мы еще в том формате, в котором сотрудничаем с Россией, не выработались", - приводит в четверг слова Лукашенко его пресс-служба. Данное заявление прозвучало на совещании по реализации белорусско-российских союзных программ по углублению экономической интеграции.
Президент отметил, что если стороны в перспективе увидят, что чего-то не хватает и надо принимать дополнительные решения в плане интеграции и сближения экономик государств, то соответствующие вопросы будут обсуждаться.
Он также отметил, что на совещание созван большой круг ответственных лиц. "Чтобы вы не думали, что за вашей спиной решаются какие-то вопросы, а вы о них и не знаете. Нет, этот процесс открытый, честный и принципиальный. Тем более время подталкивает нас к такому решению этих проблем", - подчеркнул Лукашенко.
27 декабря 2022, 11:19Союзное государствоПутин заявил, что им уже есть о чем поговорить с Лукашенко