https://ria.ru/20230112/integratsiya-1844332005.html

Об отказе от суверенитета при интеграции речи не идет, заявил Лукашенко

Об отказе от суверенитета при интеграции речи не идет, заявил Лукашенко - РИА Новости, 12.01.2023

Об отказе от суверенитета при интеграции речи не идет, заявил Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что речи о том, что при интеграции Минск и Москва поступаются своим суверенитетом, не идет и идти не может. РИА Новости, 12.01.2023

2023-01-12T11:47

2023-01-12T11:47

2023-01-12T11:54

минск

москва

союзное государство

белоруссия

россия

александр лукашенко

политика

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МИНСК, 12 янв – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что речи о том, что при интеграции Минск и Москва поступаются своим суверенитетом, не идет и идти не может."Предупреждаю, речи о том, что Россия или Беларусь поступаются своим суверенитетом, не шло и на сегодняшний день не идет, и идти не может. Просто нет необходимости. Мы еще в том формате, в котором сотрудничаем с Россией, не выработались", - приводит в четверг слова Лукашенко его пресс-служба. Данное заявление прозвучало на совещании по реализации белорусско-российских союзных программ по углублению экономической интеграции.Президент отметил, что если стороны в перспективе увидят, что чего-то не хватает и надо принимать дополнительные решения в плане интеграции и сближения экономик государств, то соответствующие вопросы будут обсуждаться.Он также отметил, что на совещание созван большой круг ответственных лиц. "Чтобы вы не думали, что за вашей спиной решаются какие-то вопросы, а вы о них и не знаете. Нет, этот процесс открытый, честный и принципиальный. Тем более время подталкивает нас к такому решению этих проблем", - подчеркнул Лукашенко.

https://ria.ru/20221227/belorussiya-1841590861.html

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Кирилл Волков

минск, москва, белоруссия, россия, александр лукашенко, политика