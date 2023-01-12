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Об отказе от суверенитета при интеграции речи не идет, заявил Лукашенко - РИА Новости, 12.01.2023
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Об отказе от суверенитета при интеграции речи не идет, заявил Лукашенко
Об отказе от суверенитета при интеграции речи не идет, заявил Лукашенко - РИА Новости, 12.01.2023
Об отказе от суверенитета при интеграции речи не идет, заявил Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что речи о том, что при интеграции Минск и Москва поступаются своим суверенитетом, не идет и идти не может. РИА Новости, 12.01.2023
2023-01-12T11:47
2023-01-12T11:54
минск
москва
союзное государство
белоруссия
россия
александр лукашенко
политика
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МИНСК, 12 янв – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что речи о том, что при интеграции Минск и Москва поступаются своим суверенитетом, не идет и идти не может."Предупреждаю, речи о том, что Россия или Беларусь поступаются своим суверенитетом, не шло и на сегодняшний день не идет, и идти не может. Просто нет необходимости. Мы еще в том формате, в котором сотрудничаем с Россией, не выработались", - приводит в четверг слова Лукашенко его пресс-служба. Данное заявление прозвучало на совещании по реализации белорусско-российских союзных программ по углублению экономической интеграции.Президент отметил, что если стороны в перспективе увидят, что чего-то не хватает и надо принимать дополнительные решения в плане интеграции и сближения экономик государств, то соответствующие вопросы будут обсуждаться.Он также отметил, что на совещание созван большой круг ответственных лиц. "Чтобы вы не думали, что за вашей спиной решаются какие-то вопросы, а вы о них и не знаете. Нет, этот процесс открытый, честный и принципиальный. Тем более время подталкивает нас к такому решению этих проблем", - подчеркнул Лукашенко.
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минск, москва, белоруссия, россия, александр лукашенко, политика
Минск, Москва, Союзное государство, Белоруссия, Россия, Александр Лукашенко, Политика
11:47 12.01.2023 (обновлено: 11:54 12.01.2023)
 
Об отказе от суверенитета при интеграции речи не идет, заявил Лукашенко

Лукашенко: о поступательстве суверенитетом при интеграции с Москвой речи не идет

© РИА Новости / Михаил Метцель / Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
© РИА Новости / Михаил Метцель
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 12 янв – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что речи о том, что при интеграции Минск и Москва поступаются своим суверенитетом, не идет и идти не может.
"Предупреждаю, речи о том, что Россия или Беларусь поступаются своим суверенитетом, не шло и на сегодняшний день не идет, и идти не может. Просто нет необходимости. Мы еще в том формате, в котором сотрудничаем с Россией, не выработались", - приводит в четверг слова Лукашенко его пресс-служба. Данное заявление прозвучало на совещании по реализации белорусско-российских союзных программ по углублению экономической интеграции.
Президент отметил, что если стороны в перспективе увидят, что чего-то не хватает и надо принимать дополнительные решения в плане интеграции и сближения экономик государств, то соответствующие вопросы будут обсуждаться.
Он также отметил, что на совещание созван большой круг ответственных лиц. "Чтобы вы не думали, что за вашей спиной решаются какие-то вопросы, а вы о них и не знаете. Нет, этот процесс открытый, честный и принципиальный. Тем более время подталкивает нас к такому решению этих проблем", - подчеркнул Лукашенко.
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время переговоров в Русском музее в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 27.12.2022
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