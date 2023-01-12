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Власти Архангельской области намерены учредить статус "дети войны" - РИА Новости, 12.01.2023
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Архангельская область
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Власти Архангельской области намерены учредить статус "дети войны"
Власти Архангельской области намерены учредить статус "дети войны" - РИА Новости, 12.01.2023
Власти Архангельской области намерены учредить статус "дети войны"
Власти региона по предложению общественных ветеранских организаций планируют выйти с законодательной инициативой в Архангельское областное Собрание депутатов об РИА Новости, 12.01.2023
2023-01-12T17:35
2023-01-12T17:35
архангельская область
александр цыбульский
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АРХАНГЕЛЬСК, 12 янв – РИА Новости. Власти региона по предложению общественных ветеранских организаций планируют выйти с законодательной инициативой в Архангельское областное Собрание депутатов об установлении статуса "дети войны" в отношении жителей региона, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Архангельской области."Мы сегодня уже готовы к тому, чтобы законодательную инициативу по установлению статуса "дети войны" внести в областное Собрание депутатов. Эта работа потребовала времени, для того чтобы мы обязательно учли всех, кого необходимо отнести к этой категории, никого не пропустили и не обидели. Договорились вместе с ветеранскими общественными организациями, что будем предлагать депутатам отнести к этой категории людей, которые родились в период с 1 января 1927 года по 31 декабря 1945 года. Сейчас у нас в области проживают больше 42 тысяч людей, родившихся в это время, – рассказал губернатор региона Александр Цыбульский, слова которого приводит пресс-служба.Глава региона добавил, что всегда был против политизации этого процесса, и отметил, что предложение обсуждалось представителями региональных отделений практически всех политических партий."Я хочу, чтобы этот законопроект был консолидированным, поскольку он направлен на людей, которые родились в самые сложные годы истории нашей страны. В ближайшее время, думаю, вопрос о закреплении статуса будет принят, а вторым этапом будем принимать пакет льгот и преференций, которые мы будем этим людям предоставлять. Понятно, что здесь надо учитывать и бюджетные возможности, – сказал Цыбульский, подчеркнув, что эти вопросы власти региона будут обсуждать непосредственно с теми людьми, в отношении которых будет определен статус "дети войны".
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александр цыбульский
Архангельская область, Александр Цыбульский
17:35 12.01.2023
 

Власти Архангельской области намерены учредить статус "дети войны"

© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в медиабанкГлава Архангельской области Александр Цыбульский
Глава Архангельской области Александр Цыбульский - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
© РИА Новости / Александр Натрускин
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Глава Архангельской области Александр Цыбульский
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АРХАНГЕЛЬСК, 12 янв – РИА Новости. Власти региона по предложению общественных ветеранских организаций планируют выйти с законодательной инициативой в Архангельское областное Собрание депутатов об установлении статуса "дети войны" в отношении жителей региона, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Архангельской области.
"Мы сегодня уже готовы к тому, чтобы законодательную инициативу по установлению статуса "дети войны" внести в областное Собрание депутатов. Эта работа потребовала времени, для того чтобы мы обязательно учли всех, кого необходимо отнести к этой категории, никого не пропустили и не обидели. Договорились вместе с ветеранскими общественными организациями, что будем предлагать депутатам отнести к этой категории людей, которые родились в период с 1 января 1927 года по 31 декабря 1945 года. Сейчас у нас в области проживают больше 42 тысяч людей, родившихся в это время, – рассказал губернатор региона Александр Цыбульский, слова которого приводит пресс-служба.
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Глава региона добавил, что всегда был против политизации этого процесса, и отметил, что предложение обсуждалось представителями региональных отделений практически всех политических партий.
"Я хочу, чтобы этот законопроект был консолидированным, поскольку он направлен на людей, которые родились в самые сложные годы истории нашей страны. В ближайшее время, думаю, вопрос о закреплении статуса будет принят, а вторым этапом будем принимать пакет льгот и преференций, которые мы будем этим людям предоставлять. Понятно, что здесь надо учитывать и бюджетные возможности, – сказал Цыбульский, подчеркнув, что эти вопросы власти региона будут обсуждать непосредственно с теми людьми, в отношении которых будет определен статус "дети войны".
 
Архангельская областьАлександр Цыбульский
 
 
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