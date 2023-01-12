https://ria.ru/20230112/initsiativa-1844459660.html

Власти Архангельской области намерены учредить статус "дети войны"

Власти Архангельской области намерены учредить статус "дети войны" - РИА Новости, 12.01.2023

Власти Архангельской области намерены учредить статус "дети войны"

Власти региона по предложению общественных ветеранских организаций планируют выйти с законодательной инициативой в Архангельское областное Собрание депутатов об РИА Новости, 12.01.2023

2023-01-12T17:35

2023-01-12T17:35

2023-01-12T17:35

архангельская область

александр цыбульский

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АРХАНГЕЛЬСК, 12 янв – РИА Новости. Власти региона по предложению общественных ветеранских организаций планируют выйти с законодательной инициативой в Архангельское областное Собрание депутатов об установлении статуса "дети войны" в отношении жителей региона, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Архангельской области."Мы сегодня уже готовы к тому, чтобы законодательную инициативу по установлению статуса "дети войны" внести в областное Собрание депутатов. Эта работа потребовала времени, для того чтобы мы обязательно учли всех, кого необходимо отнести к этой категории, никого не пропустили и не обидели. Договорились вместе с ветеранскими общественными организациями, что будем предлагать депутатам отнести к этой категории людей, которые родились в период с 1 января 1927 года по 31 декабря 1945 года. Сейчас у нас в области проживают больше 42 тысяч людей, родившихся в это время, – рассказал губернатор региона Александр Цыбульский, слова которого приводит пресс-служба.Глава региона добавил, что всегда был против политизации этого процесса, и отметил, что предложение обсуждалось представителями региональных отделений практически всех политических партий."Я хочу, чтобы этот законопроект был консолидированным, поскольку он направлен на людей, которые родились в самые сложные годы истории нашей страны. В ближайшее время, думаю, вопрос о закреплении статуса будет принят, а вторым этапом будем принимать пакет льгот и преференций, которые мы будем этим людям предоставлять. Понятно, что здесь надо учитывать и бюджетные возможности, – сказал Цыбульский, подчеркнув, что эти вопросы власти региона будут обсуждать непосредственно с теми людьми, в отношении которых будет определен статус "дети войны".

https://ria.ru/20221226/dorogi-1841418957.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

александр цыбульский