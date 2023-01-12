https://ria.ru/20230112/imena-1844336461.html
В Новой Зеландии детей запретили называть Король, Святой и Мессия
В Новой Зеландии детей запретили называть Король, Святой и Мессия - РИА Новости, 12.01.2023
В Новой Зеландии детей запретили называть Король, Святой и Мессия
Министерство внутренних дел Новой Зеландии опубликовало список имен, которые власти не разрешили давать детям в 2022 году, в него вошли имена "Король" (King),... РИА Новости, 12.01.2023
2023-01-12T11:57
2023-01-12T11:57
2023-01-12T11:57
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Министерство внутренних дел Новой Зеландии опубликовало список имен, которые власти не разрешили давать детям в 2022 году, в него вошли имена "Король" (King), "Святой" (Saint) и "Мессия" (Messiah). "Существуют правила, гарантирующие, что имена не оскорбляют своих владельцев, имеют разумную длину и не представляют официальный титул или звание", — прокомментировал список "табуированных" имен глава службы регистрации рождений, смертей и браков Новой Зеландии Джефф Монтгомери. Его слова приводит местное радио RNZ. Согласно списку министерства, самым часто отклоняемым именем в 2022 году было имя "Король", отклоненное девять раз. С 2009 года это имя чаще всего не разрешают давать детям в Новой Зеландии. Другими отклоненными именами в 2022 году были "Святой" (8 раз), "Монарх" (7 раз), "Мессия" (4 раза), "Принц" и "Принцесса" (7 раз каждое).
https://ria.ru/20230110/imena-1843981856.html
https://ria.ru/20221116/imena-1831813364.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, новая зеландия
В Новой Зеландии детей запретили называть Король, Святой и Мессия
Власти Новой Зеландии запретили называть детей именами Король, Святой и Мессия
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости.
Министерство внутренних дел Новой Зеландии опубликовало список имен
, которые власти не разрешили давать детям в 2022 году, в него вошли имена "Король" (King), "Святой" (Saint) и "Мессия" (Messiah).
"Существуют правила, гарантирующие, что имена не оскорбляют своих владельцев, имеют разумную длину и не представляют официальный титул или звание", — прокомментировал список "табуированных" имен глава службы регистрации рождений, смертей и браков Новой Зеландии Джефф Монтгомери. Его слова приводит местное радио RNZ.
Согласно списку министерства, самым часто отклоняемым именем в 2022 году было имя "Король", отклоненное девять раз. С 2009 года это имя чаще всего не разрешают давать детям в Новой Зеландии.
Другими отклоненными именами в 2022 году были "Святой" (8 раз), "Монарх" (7 раз), "Мессия" (4 раза), "Принц" и "Принцесса" (7 раз каждое).