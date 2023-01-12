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В Новой Зеландии детей запретили называть Король, Святой и Мессия - РИА Новости, 12.01.2023
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В Новой Зеландии детей запретили называть Король, Святой и Мессия
В Новой Зеландии детей запретили называть Король, Святой и Мессия - РИА Новости, 12.01.2023
В Новой Зеландии детей запретили называть Король, Святой и Мессия
Министерство внутренних дел Новой Зеландии опубликовало список имен, которые власти не разрешили давать детям в 2022 году, в него вошли имена "Король" (King),... РИА Новости, 12.01.2023
2023-01-12T11:57
2023-01-12T11:57
в мире
новая зеландия
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Министерство внутренних дел Новой Зеландии опубликовало список имен, которые власти не разрешили давать детям в 2022 году, в него вошли имена "Король" (King), "Святой" (Saint) и "Мессия" (Messiah). "Существуют правила, гарантирующие, что имена не оскорбляют своих владельцев, имеют разумную длину и не представляют официальный титул или звание", — прокомментировал список "табуированных" имен глава службы регистрации рождений, смертей и браков Новой Зеландии Джефф Монтгомери. Его слова приводит местное радио RNZ. Согласно списку министерства, самым часто отклоняемым именем в 2022 году было имя "Король", отклоненное девять раз. С 2009 года это имя чаще всего не разрешают давать детям в Новой Зеландии. Другими отклоненными именами в 2022 году были "Святой" (8 раз), "Монарх" (7 раз), "Мессия" (4 раза), "Принц" и "Принцесса" (7 раз каждое).
https://ria.ru/20230110/imena-1843981856.html
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в мире, новая зеландия
В мире, Новая Зеландия
11:57 12.01.2023
 
В Новой Зеландии детей запретили называть Король, Святой и Мессия

Власти Новой Зеландии запретили называть детей именами Король, Святой и Мессия

© Depositphotos.com / Rafael Ben-Ari / Chameleons EyeОкленд, Новая Зеландия
Окленд, Новая Зеландия - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
© Depositphotos.com / Rafael Ben-Ari / Chameleons Eye
Окленд, Новая Зеландия. Архивное фото
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Министерство внутренних дел Новой Зеландии опубликовало список имен, которые власти не разрешили давать детям в 2022 году, в него вошли имена "Король" (King), "Святой" (Saint) и "Мессия" (Messiah).
"Существуют правила, гарантирующие, что имена не оскорбляют своих владельцев, имеют разумную длину и не представляют официальный титул или звание", — прокомментировал список "табуированных" имен глава службы регистрации рождений, смертей и браков Новой Зеландии Джефф Монтгомери. Его слова приводит местное радио RNZ.
Новорожденный - РИА Новости, 1920, 10.01.2023
10 января, 19:01
На Украине зарегистрировали новорожденных с именами Искандер и Сармат
Согласно списку министерства, самым часто отклоняемым именем в 2022 году было имя "Король", отклоненное девять раз. С 2009 года это имя чаще всего не разрешают давать детям в Новой Зеландии.
Другими отклоненными именами в 2022 году были "Святой" (8 раз), "Монарх" (7 раз), "Мессия" (4 раза), "Принц" и "Принцесса" (7 раз каждое).
Новорожденные - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
16 ноября 2022, 08:23
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