https://ria.ru/20230112/ibuprofen-1844342019.html

Минпромторг прокомментировал сообщения об исчезновении свечей с ибупрофеном

Минпромторг прокомментировал сообщения об исчезновении свечей с ибупрофеном - РИА Новости, 12.01.2023

Минпромторг прокомментировал сообщения об исчезновении свечей с ибупрофеном

Жители Москвы и Московской области столкнулись с нехваткой детского противовоспалительного препарата "Ибупрофен" в форме суппозиториев (свечей), следует из... РИА Новости, 12.01.2023

2023-01-12T12:12

2023-01-12T12:12

2023-01-12T12:12

здоровье - общество

москва

московская область (подмосковье)

россия

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)

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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Жители Москвы и Московской области столкнулись с нехваткой детского противовоспалительного препарата "Ибупрофен" в форме суппозиториев (свечей), следует из данных сервисов по заказу лекарственных препаратов, однако Минпромторг сообщил, что в аптечных организациях и организациях оптовой торговли в России фиксируются его остатки в количестве 14,9 тысячи упаковок. На 12 января, по данным сервисов по заказу лекарственных препаратов и других товаров аптечного ассортимента "ЕАптека" и Apteka.ru, отслеживающих наличие товаров в розничных сетях, в аптеках Москвы и Московской области препарат приобрести нельзя. "По данным ООО "Оператор-ЦРПТ" по состоянию на 08.01.2023 на территории Российской Федерации в аптечных организациях и организациях оптовой торговли фиксируются остатки в количестве 14,9 тысячи упаковок", - сообщили в Минпромтоторге. Как добавили в министерстве, компания "Фармасинтез" в декабре прошлого года произвела порядка 20 000 упаковок указанного препарата, который в течение января 2023 года поступит в гражданский оборот. При этом доля российских производителей в объеме продаж препарата остается существенной: по итогам января-октября прошлого года она составила 80,9% в стоимостном выражении и 86,8% в натуральном. "Мы вместе с Минздравом России и Росздравнадзором внимательно следим за ситуацией с обеспечением необходимыми лекарственными препаратами", - отметили в министерстве. Кроме того, по данным системы маркировки "Честный знак" препарат есть в наличии во всех регионах страны, дефицита не наблюдается. "Производство продолжается, поэтому объем лекарств на рынке будет расти", - отметили специалисты ЦРПТ (оператор системы маркировки).

https://ria.ru/20230111/lekarstva-1844080423.html

https://ria.ru/20221227/lekarstva-1841696069.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

здоровье - общество, москва, московская область (подмосковье), россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)