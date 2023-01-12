https://ria.ru/20230112/ibuprofen-1844342019.html
Минпромторг прокомментировал сообщения об исчезновении свечей с ибупрофеном
Минпромторг прокомментировал сообщения об исчезновении свечей с ибупрофеном - РИА Новости, 12.01.2023
Минпромторг прокомментировал сообщения об исчезновении свечей с ибупрофеном
Жители Москвы и Московской области столкнулись с нехваткой детского противовоспалительного препарата "Ибупрофен" в форме суппозиториев (свечей), следует из... РИА Новости, 12.01.2023
2023-01-12T12:12
2023-01-12T12:12
2023-01-12T12:12
здоровье - общество
москва
московская область (подмосковье)
россия
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Жители Москвы и Московской области столкнулись с нехваткой детского противовоспалительного препарата "Ибупрофен" в форме суппозиториев (свечей), следует из данных сервисов по заказу лекарственных препаратов, однако Минпромторг сообщил, что в аптечных организациях и организациях оптовой торговли в России фиксируются его остатки в количестве 14,9 тысячи упаковок. На 12 января, по данным сервисов по заказу лекарственных препаратов и других товаров аптечного ассортимента "ЕАптека" и Apteka.ru, отслеживающих наличие товаров в розничных сетях, в аптеках Москвы и Московской области препарат приобрести нельзя. "По данным ООО "Оператор-ЦРПТ" по состоянию на 08.01.2023 на территории Российской Федерации в аптечных организациях и организациях оптовой торговли фиксируются остатки в количестве 14,9 тысячи упаковок", - сообщили в Минпромтоторге. Как добавили в министерстве, компания "Фармасинтез" в декабре прошлого года произвела порядка 20 000 упаковок указанного препарата, который в течение января 2023 года поступит в гражданский оборот. При этом доля российских производителей в объеме продаж препарата остается существенной: по итогам января-октября прошлого года она составила 80,9% в стоимостном выражении и 86,8% в натуральном. "Мы вместе с Минздравом России и Росздравнадзором внимательно следим за ситуацией с обеспечением необходимыми лекарственными препаратами", - отметили в министерстве. Кроме того, по данным системы маркировки "Честный знак" препарат есть в наличии во всех регионах страны, дефицита не наблюдается. "Производство продолжается, поэтому объем лекарств на рынке будет расти", - отметили специалисты ЦРПТ (оператор системы маркировки).
https://ria.ru/20230111/lekarstva-1844080423.html
https://ria.ru/20221227/lekarstva-1841696069.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, москва, московская область (подмосковье), россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
Здоровье - Общество, Москва, Московская область (Подмосковье), Россия, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)
Минпромторг прокомментировал сообщения об исчезновении свечей с ибупрофеном
Минпромторг: свечи с ибупрофеном присутствуют в аптеках в количестве 14,9 тысячи упаковок
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Жители Москвы и Московской области столкнулись с нехваткой детского противовоспалительного препарата "Ибупрофен" в форме суппозиториев (свечей), следует из данных сервисов по заказу лекарственных препаратов, однако Минпромторг сообщил, что в аптечных организациях и организациях оптовой торговли в России фиксируются его остатки в количестве 14,9 тысячи упаковок.
На 12 января, по данным сервисов по заказу лекарственных препаратов и других товаров аптечного ассортимента "ЕАптека" и Apteka.ru, отслеживающих наличие товаров в розничных сетях, в аптеках Москвы и Московской области препарат приобрести нельзя.
"По данным ООО "Оператор-ЦРПТ" по состоянию на 08.01.2023 на территории Российской Федерации в аптечных организациях и организациях оптовой торговли фиксируются остатки в количестве 14,9 тысячи упаковок", - сообщили в Минпромтоторге.
Как добавили в министерстве, компания "Фармасинтез" в декабре прошлого года произвела порядка 20 000 упаковок указанного препарата, который в течение января 2023 года поступит в гражданский оборот. При этом доля российских производителей в объеме продаж препарата остается существенной: по итогам января-октября прошлого года она составила 80,9% в стоимостном выражении и 86,8% в натуральном.
"Мы вместе с Минздравом России и Росздравнадзором
внимательно следим за ситуацией с обеспечением необходимыми лекарственными препаратами", - отметили в министерстве.
Кроме того, по данным системы маркировки "Честный знак" препарат есть в наличии во всех регионах страны, дефицита не наблюдается. "Производство продолжается, поэтому объем лекарств на рынке будет расти", - отметили специалисты ЦРПТ (оператор системы маркировки).