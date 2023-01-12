https://ria.ru/20230112/ibuprofen-1844296378.html

Росздравнадзор ответил на сообщения об исчезновении детского ибупрофена

Росздравнадзор ответил на сообщения об исчезновении детского ибупрофена - РИА Новости, 12.01.2023

Росздравнадзор ответил на сообщения об исчезновении детского ибупрофена

Препаратов ибупрофена для детей в форме суспензии для приёма внутрь в России достаточно, есть запас более чем на полгода, сообщила пресс-служба Росздравнадзора. РИА Новости, 12.01.2023

2023-01-12T09:50

2023-01-12T09:50

2023-01-12T09:50

здоровье - общество

россия

федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)

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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Препаратов ибупрофена для детей в форме суспензии для приёма внутрь в России достаточно, есть запас более чем на полгода, сообщила пресс-служба Росздравнадзора. Ранее в СМИ появилась информация, что из московских аптек пропал детский противовоспалительный препарат ибупрофен в форме суппозиториев. "На рынке достаточно препаратов ибупрофена в детской дозировке в форме суспензии для приема внутрь. По данным Росздравнадзора, общий ввод в гражданский оборот таких препаратов разных производителей в 2022 году превысил показатель 2021 года и составил более 17,5 миллиона упаковок", - говорится в сообщении. В настоящее время остатки препарата обеспечивают более чем полугодовую потребность. Производство и поставки продолжаются, уточнили в ведомстве. Врач-педиатр НМИЦ здоровья детей Минздрава России, кандидат медицинских наук Марина Галицкая пояснила журналистам, что препараты ибупрофена для малышей есть в виде суппозиториев, суспензии или сиропа. Также есть в наличии препарат ибупрофена в комбинации с парацетамолом в виде растворимых шипучих таблеток, которые можно принимать детям с 2 лет, уточнила она. "Ибупрофен является одним из двух препаратов, разрешенных в детском возрасте до 12 лет как жаропонижающие и болеутоляющие средства. Вторым таким препаратом является парацетамол. При этом на рынке представлено большое количество препаратов с этими действующими веществами в разных лекарственных формах, имеющих тот же терапевтический эффект. Недостатка в них не отмечается",- подчеркнула Галицкая.

https://ria.ru/20230111/lekarstva-1844045487.html

https://ria.ru/20221228/lekarsta-1842054095.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

здоровье - общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)