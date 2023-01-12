Рейтинг@Mail.ru
Росздравнадзор ответил на сообщения об исчезновении детского ибупрофена - РИА Новости, 12.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230112/ibuprofen-1844296378.html
Росздравнадзор ответил на сообщения об исчезновении детского ибупрофена
Росздравнадзор ответил на сообщения об исчезновении детского ибупрофена - РИА Новости, 12.01.2023
Росздравнадзор ответил на сообщения об исчезновении детского ибупрофена
Препаратов ибупрофена для детей в форме суспензии для приёма внутрь в России достаточно, есть запас более чем на полгода, сообщила пресс-служба Росздравнадзора. РИА Новости, 12.01.2023
2023-01-12T09:50
2023-01-12T09:50
здоровье - общество
россия
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1b/1841583030_0:203:3280:2048_1920x0_80_0_0_c8df65371f1b9e8631c641d5e42cb7c5.jpg
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Препаратов ибупрофена для детей в форме суспензии для приёма внутрь в России достаточно, есть запас более чем на полгода, сообщила пресс-служба Росздравнадзора. Ранее в СМИ появилась информация, что из московских аптек пропал детский противовоспалительный препарат ибупрофен в форме суппозиториев. "На рынке достаточно препаратов ибупрофена в детской дозировке в форме суспензии для приема внутрь. По данным Росздравнадзора, общий ввод в гражданский оборот таких препаратов разных производителей в 2022 году превысил показатель 2021 года и составил более 17,5 миллиона упаковок", - говорится в сообщении. В настоящее время остатки препарата обеспечивают более чем полугодовую потребность. Производство и поставки продолжаются, уточнили в ведомстве. Врач-педиатр НМИЦ здоровья детей Минздрава России, кандидат медицинских наук Марина Галицкая пояснила журналистам, что препараты ибупрофена для малышей есть в виде суппозиториев, суспензии или сиропа. Также есть в наличии препарат ибупрофена в комбинации с парацетамолом в виде растворимых шипучих таблеток, которые можно принимать детям с 2 лет, уточнила она. "Ибупрофен является одним из двух препаратов, разрешенных в детском возрасте до 12 лет как жаропонижающие и болеутоляющие средства. Вторым таким препаратом является парацетамол. При этом на рынке представлено большое количество препаратов с этими действующими веществами в разных лекарственных формах, имеющих тот же терапевтический эффект. Недостатка в них не отмечается",- подчеркнула Галицкая.
https://ria.ru/20230111/lekarstva-1844045487.html
https://ria.ru/20221228/lekarsta-1842054095.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1b/1841583030_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_da879b4975bcd88084477a9e3bb771bc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
здоровье - общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
Здоровье - Общество, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)
09:50 12.01.2023
 
Росздравнадзор ответил на сообщения об исчезновении детского ибупрофена

Росздравнадзор: на рынке достаточно детского ибупрофена в форме суспензии

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкВитрина аптеки
Витрина аптеки - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Витрина аптеки. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Препаратов ибупрофена для детей в форме суспензии для приёма внутрь в России достаточно, есть запас более чем на полгода, сообщила пресс-служба Росздравнадзора.
Ранее в СМИ появилась информация, что из московских аптек пропал детский противовоспалительный препарат ибупрофен в форме суппозиториев.
"На рынке достаточно препаратов ибупрофена в детской дозировке в форме суспензии для приема внутрь. По данным Росздравнадзора, общий ввод в гражданский оборот таких препаратов разных производителей в 2022 году превысил показатель 2021 года и составил более 17,5 миллиона упаковок", - говорится в сообщении.
В настоящее время остатки препарата обеспечивают более чем полугодовую потребность. Производство и поставки продолжаются, уточнили в ведомстве.
Покупатели в аптеке - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
Вчера, 10:11
Росздравнадзор сообщил о возможных задержках поставок некоторых лекарств
Врач-педиатр НМИЦ здоровья детей Минздрава России, кандидат медицинских наук Марина Галицкая пояснила журналистам, что препараты ибупрофена для малышей есть в виде суппозиториев, суспензии или сиропа. Также есть в наличии препарат ибупрофена в комбинации с парацетамолом в виде растворимых шипучих таблеток, которые можно принимать детям с 2 лет, уточнила она.
"Ибупрофен является одним из двух препаратов, разрешенных в детском возрасте до 12 лет как жаропонижающие и болеутоляющие средства. Вторым таким препаратом является парацетамол. При этом на рынке представлено большое количество препаратов с этими действующими веществами в разных лекарственных формах, имеющих тот же терапевтический эффект. Недостатка в них не отмечается",- подчеркнула Галицкая.
Дом правительства РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 28.12.2022
28 декабря 2022, 22:22
Правительство обновило перечень жизненно важных лекарств на 2023 год
 
Здоровье - ОбществоРоссияФедеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала