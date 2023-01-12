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В ООН назвали условие для посредничества Гутерреша по Украине - РИА Новости, 12.01.2023
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В ООН назвали условие для посредничества Гутерреша по Украине
В ООН назвали условие для посредничества Гутерреша по Украине - РИА Новости, 12.01.2023
В ООН назвали условие для посредничества Гутерреша по Украине
его официальный представитель Стефан Дюжаррик. РИА Новости, 12.01.2023
2023-01-12T21:19
2023-01-12T21:43
в мире
украина
антониу гутерреш
оон
стефан дюжаррик
василий боднар
россия
киев
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ООН, 12 янв — РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш готов быть посредником по Украине при желании всех сторон конфликта, заявил на брифинге его официальный представитель Стефан Дюжаррик.Так он прокомментировал публикации о "мирном саммите", который, как утверждается, запланирован на 24 февраля.Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выступил с идеей провести к концу февраля "мирный саммит". Площадкой он хотел бы видеть Всемирную организацию, а ее генсека Антониу Гутерреша — посредником. Причем, как уточнили в Киеве, Россию можно приглашать на переговоры только после "необходимого международного суда".Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что пока что нет никакого "мирного плана" Украины. По его словам, соглашение, которое не учитывает сегодняшние реалии с территорией России и ее новыми регионами, не может быть мирным.С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
https://ria.ru/20230112/ukraina-1844434224.html
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в мире, украина, антониу гутерреш, оон, стефан дюжаррик, василий боднар, россия, киев, дмитрий кулеба
В мире, Украина, Антониу Гутерреш, ООН, Стефан Дюжаррик, Василий Боднар, Россия, Киев, Дмитрий Кулеба
21:19 12.01.2023 (обновлено: 21:43 12.01.2023)
 
В ООН назвали условие для посредничества Гутерреша по Украине

Гутерреш готов к посредничеству по Украине при желании всех сторон конфликта

© РИА Новости / Eskinder DebebeГенеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
© РИА Новости / Eskinder Debebe
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. Архивное фото
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ООН, 12 янв — РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш готов быть посредником по Украине при желании всех сторон конфликта, заявил на брифинге его официальный представитель Стефан Дюжаррик.
Так он прокомментировал публикации о "мирном саммите", который, как утверждается, запланирован на 24 февраля.

"Мы видели сообщения в прессе. Позиция генсека неизменна. Как и в любом конфликте, он всегда готов к посредничеству, если все стороны, вовлеченные в конфликт, попросят его об этом", — отметил Дюжаррик.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выступил с идеей провести к концу февраля "мирный саммит". Площадкой он хотел бы видеть Всемирную организацию, а ее генсека Антониу Гутерреша — посредником. Причем, как уточнили в Киеве, Россию можно приглашать на переговоры только после "необходимого международного суда".
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С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
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В миреУкраинаАнтониу ГутеррешООНСтефан ДюжаррикВасилий БоднарРоссияКиевДмитрий Кулеба
 
 
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