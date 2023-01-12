21:19 12.01.2023 (обновлено: 21:43 12.01.2023)
В ООН назвали условие для посредничества Гутерреша по Украине
Гутерреш готов к посредничеству по Украине при желании всех сторон конфликта
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. Архивное фото
ООН, 12 янв — РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш готов быть посредником по Украине при желании всех сторон конфликта, заявил на брифинге его официальный представитель Стефан Дюжаррик.
Так он прокомментировал публикации о "мирном саммите", который, как утверждается, запланирован на 24 февраля.
"Мы видели сообщения в прессе. Позиция генсека неизменна. Как и в любом конфликте, он всегда готов к посредничеству, если все стороны, вовлеченные в конфликт, попросят его об этом", — отметил Дюжаррик.
Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выступил с идеей провести к концу февраля "мирный саммит". Площадкой он хотел бы видеть Всемирную организацию, а ее генсека Антониу Гутерреша — посредником. Причем, как уточнили в Киеве, Россию можно приглашать на переговоры только после "необходимого международного суда".
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что пока что нет никакого "мирного плана" Украины. По его словам, соглашение, которое не учитывает сегодняшние реалии с территорией России и ее новыми регионами, не может быть мирным.
С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
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