https://ria.ru/20230112/guterresh-1844502964.html

В ООН назвали условие для посредничества Гутерреша по Украине

В ООН назвали условие для посредничества Гутерреша по Украине - РИА Новости, 12.01.2023

В ООН назвали условие для посредничества Гутерреша по Украине

его официальный представитель Стефан Дюжаррик. РИА Новости, 12.01.2023

2023-01-12T21:19

2023-01-12T21:19

2023-01-12T21:43

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ООН, 12 янв — РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш готов быть посредником по Украине при желании всех сторон конфликта, заявил на брифинге его официальный представитель Стефан Дюжаррик.Так он прокомментировал публикации о "мирном саммите", который, как утверждается, запланирован на 24 февраля.Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выступил с идеей провести к концу февраля "мирный саммит". Площадкой он хотел бы видеть Всемирную организацию, а ее генсека Антониу Гутерреша — посредником. Причем, как уточнили в Киеве, Россию можно приглашать на переговоры только после "необходимого международного суда".Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что пока что нет никакого "мирного плана" Украины. По его словам, соглашение, которое не учитывает сегодняшние реалии с территорией России и ее новыми регионами, не может быть мирным.С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

https://ria.ru/20230112/ukraina-1844434224.html

https://ria.ru/20221227/ukraina-1841560402.html

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