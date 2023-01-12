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Российские военные продолжают прибывать в совместную группировку - РИА Новости, 12.01.2023
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Российские военные продолжают прибывать в совместную группировку
Российские военные продолжают прибывать в совместную группировку - РИА Новости, 12.01.2023
Российские военные продолжают прибывать в совместную группировку
В состав региональной группировки войск Союзного государства на территории Белоруссии продолжают прибывать военнослужащие Российской Федерации, сообщили в... РИА Новости, 12.01.2023
2023-01-12T17:21
2023-01-12T17:21
белоруссия
безопасность
россия
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МИНСК, 12 янв - РИА Новости. В состав региональной группировки войск Союзного государства на территории Белоруссии продолжают прибывать военнослужащие Российской Федерации, сообщили в четверг в пресс-службе минобороны Белоруссии. "В состав региональной группировки войск (сил) продолжают прибывать военнослужащие Российской Федерации. Белорусские военнослужащие с хлебом-солью встретили российских коллег", - говорится в сообщении. Президент Белоруссии Александр Лукашенко 10 октября заявлял, что договорился с российским коллегой Владимиром Путиным о задействовании региональной группировки войск в связи с обострением ситуации на западных границах Союзного государства. В минобороны Белоруссии тогда уточнили, что общая численность российских военнослужащих в составе совместной региональной группировки войск в Белоруссии запланирована в размере чуть менее 9 тысяч. Вскоре первые российские военнослужащие начали прибывать в Белоруссию, в их числе - авиационная составляющая региональной группировки войск. В конце октября стороны начали боевое слаживание соединений и частей региональной группировки войск на белорусской территории.
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белоруссия, безопасность, россия
Белоруссия, Безопасность, Россия
17:21 12.01.2023
 
Российские военные продолжают прибывать в совместную группировку

Минобороны Белоруссии: российские военные продолжают прибывать в совместную группировку

© Фото : пресс-служба Президента Республики БеларусьФлаги России и Белоруссии на полигоне Обуз-Лесновский в Брестской области, где размещена российская часть совместной региональной группировки войск Союзного государства
Флаги России и Белоруссии на полигоне Обуз-Лесновский в Брестской области, где размещена российская часть совместной региональной группировки войск Союзного государства - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
© Фото : пресс-служба Президента Республики Беларусь
Флаги России и Белоруссии на полигоне Обуз-Лесновский в Брестской области, где размещена российская часть совместной региональной группировки войск Союзного государства. Архивное фото
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МИНСК, 12 янв - РИА Новости. В состав региональной группировки войск Союзного государства на территории Белоруссии продолжают прибывать военнослужащие Российской Федерации, сообщили в четверг в пресс-службе минобороны Белоруссии.
"В состав региональной группировки войск (сил) продолжают прибывать военнослужащие Российской Федерации. Белорусские военнослужащие с хлебом-солью встретили российских коллег", - говорится в сообщении.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко 10 октября заявлял, что договорился с российским коллегой Владимиром Путиным о задействовании региональной группировки войск в связи с обострением ситуации на западных границах Союзного государства. В минобороны Белоруссии тогда уточнили, что общая численность российских военнослужащих в составе совместной региональной группировки войск в Белоруссии запланирована в размере чуть менее 9 тысяч. Вскоре первые российские военнослужащие начали прибывать в Белоруссию, в их числе - авиационная составляющая региональной группировки войск. В конце октября стороны начали боевое слаживание соединений и частей региональной группировки войск на белорусской территории.
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