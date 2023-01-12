https://ria.ru/20230112/gruppirovka-1844454569.html

Российские военные продолжают прибывать в совместную группировку

Российские военные продолжают прибывать в совместную группировку - РИА Новости, 12.01.2023

Российские военные продолжают прибывать в совместную группировку

В состав региональной группировки войск Союзного государства на территории Белоруссии продолжают прибывать военнослужащие Российской Федерации, сообщили в... РИА Новости, 12.01.2023

2023-01-12T17:21

2023-01-12T17:21

2023-01-12T17:21

белоруссия

безопасность

россия

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МИНСК, 12 янв - РИА Новости. В состав региональной группировки войск Союзного государства на территории Белоруссии продолжают прибывать военнослужащие Российской Федерации, сообщили в четверг в пресс-службе минобороны Белоруссии. "В состав региональной группировки войск (сил) продолжают прибывать военнослужащие Российской Федерации. Белорусские военнослужащие с хлебом-солью встретили российских коллег", - говорится в сообщении. Президент Белоруссии Александр Лукашенко 10 октября заявлял, что договорился с российским коллегой Владимиром Путиным о задействовании региональной группировки войск в связи с обострением ситуации на западных границах Союзного государства. В минобороны Белоруссии тогда уточнили, что общая численность российских военнослужащих в составе совместной региональной группировки войск в Белоруссии запланирована в размере чуть менее 9 тысяч. Вскоре первые российские военнослужащие начали прибывать в Белоруссию, в их числе - авиационная составляющая региональной группировки войск. В конце октября стороны начали боевое слаживание соединений и частей региональной группировки войск на белорусской территории.

https://ria.ru/20230108/ucheniya-1843509636.html

белоруссия

россия

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

белоруссия, безопасность, россия