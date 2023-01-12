https://ria.ru/20230112/gripp-1844503288.html
Попова спрогнозировала небольшой рост заболеваемости гриппом в России
Попова спрогнозировала небольшой рост заболеваемости гриппом в России - РИА Новости, 12.01.2023
Попова спрогнозировала небольшой рост заболеваемости гриппом в России
Подъем заболеваемости гриппом в России продолжится, но он не будет очень высоким, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 12.01.2023
2023-01-12T21:20
2023-01-12T21:20
2023-01-12T21:20
общество
здоровье - общество
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
анна попова
грипп
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Подъем заболеваемости гриппом в России продолжится, но он не будет очень высоким, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. "Подъем будет продолжаться, мы не предполагаем, что он будет очень высоким, но уже сейчас очевидно, что на смену вирусу гриппа А... приходит вирус гриппа В",- сказала Попова в эфире канала "Россия 24". Она отметила, что в период праздников люди реже обращались к врачам, поэтому наблюдалось снижение регистрируемой заболеваемости.
https://ria.ru/20230109/koronavirus-1843729572.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, здоровье - общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), анна попова, грипп
Общество, Здоровье - Общество, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Анна Попова, Грипп
Попова спрогнозировала небольшой рост заболеваемости гриппом в России
Попова: заболеваемость гриппом в России еще будет расти, но подъем не будет очень высоким