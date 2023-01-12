https://ria.ru/20230112/gripp-1844503288.html

Попова спрогнозировала небольшой рост заболеваемости гриппом в России

Попова спрогнозировала небольшой рост заболеваемости гриппом в России - РИА Новости, 12.01.2023

Попова спрогнозировала небольшой рост заболеваемости гриппом в России

Подъем заболеваемости гриппом в России продолжится, но он не будет очень высоким, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 12.01.2023

2023-01-12T21:20

2023-01-12T21:20

2023-01-12T21:20

общество

здоровье - общество

россия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

анна попова

грипп

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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Подъем заболеваемости гриппом в России продолжится, но он не будет очень высоким, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. "Подъем будет продолжаться, мы не предполагаем, что он будет очень высоким, но уже сейчас очевидно, что на смену вирусу гриппа А... приходит вирус гриппа В",- сказала Попова в эфире канала "Россия 24". Она отметила, что в период праздников люди реже обращались к врачам, поэтому наблюдалось снижение регистрируемой заболеваемости.

https://ria.ru/20230109/koronavirus-1843729572.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, здоровье - общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), анна попова, грипп