https://ria.ru/20230112/grebenschikov-1844401956.html

Депутат попросит проверить заявления Гребенщикова на содействие терроризму

Депутат попросит проверить заявления Гребенщикова на содействие терроризму - РИА Новости, 12.01.2023

Депутат попросит проверить заявления Гребенщикова на содействие терроризму

Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев заявил РИА Новости, что направит в Следственный комитет РФ запрос с целью... РИА Новости, 12.01.2023

2023-01-12T14:41

2023-01-12T14:41

2023-01-12T14:54

борис гребенщиков

султан хамзаев

россия

госдума рф

следственный комитет россии (ск рф)

культура

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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев заявил РИА Новости, что направит в Следственный комитет РФ запрос с целью проверить высказывания поэта и композитора Бориса Гребенщикова на содействие терроризму и дискредитацию ВС РФ.Гребенщиков в одном из интервью в прошлом году заявил о направлении средств в помощь Украине, а также раскритиковал действия РФ на Украине."Подготовил запрос в Следственный комитет РФ с просьбой проверить высказывания Бориса Гребенщикова в его интервью на предмет УК РФ ст. 280.3. Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации; ст. 282 УК РФ. Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства; ст. 205.1. УК РФ Содействие террористической деятельности", - заявил парламентарий.Депутат считает, что подобные комментарии не должны оставаться без реакции, которую "требуют в обществе"."Замечу, что это не какие-то отдельные заявления чумных актеров. Это идеологическая война, направленная на формирование пораженческого общественного мнения. "Спящие ячейки" Запада, которые сосредоточены на распространении фейков, навязывания лже-правды и демонстрации своей лояльности к Западу", - считает Хамзаев.В четверг депутат Госдумы от "Единой России" Екатерина Стенякина заявила РИА Новости, что в РФ следует создать стоп-лист тех, кто не должен появляться на культурных площадках и участвовать в проектах, которые финансируются государством. Накануне глава комитета Думы по культуре Елена Ямпольская заявила, что выступающих против России артистов нужно отрезать от любого финансирования в стране, а не отбирать у них звания и госнаграды, которые зачастую для них ничего не значат.

https://ria.ru/20230108/oppozitsiya-1843406377.html

https://ria.ru/20230112/meladze-1844392966.html

россия

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

борис гребенщиков, султан хамзаев, россия, госдума рф, следственный комитет россии (ск рф), культура