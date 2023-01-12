https://ria.ru/20230112/grebenschikov-1844401956.html
Депутат попросит проверить заявления Гребенщикова на содействие терроризму
Депутат попросит проверить заявления Гребенщикова на содействие терроризму - РИА Новости, 12.01.2023
Депутат попросит проверить заявления Гребенщикова на содействие терроризму
Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев заявил РИА Новости, что направит в Следственный комитет РФ запрос с целью... РИА Новости, 12.01.2023
2023-01-12T14:41
2023-01-12T14:41
2023-01-12T14:54
борис гребенщиков
султан хамзаев
россия
госдума рф
следственный комитет россии (ск рф)
культура
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев заявил РИА Новости, что направит в Следственный комитет РФ запрос с целью проверить высказывания поэта и композитора Бориса Гребенщикова на содействие терроризму и дискредитацию ВС РФ.Гребенщиков в одном из интервью в прошлом году заявил о направлении средств в помощь Украине, а также раскритиковал действия РФ на Украине."Подготовил запрос в Следственный комитет РФ с просьбой проверить высказывания Бориса Гребенщикова в его интервью на предмет УК РФ ст. 280.3. Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации; ст. 282 УК РФ. Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства; ст. 205.1. УК РФ Содействие террористической деятельности", - заявил парламентарий.Депутат считает, что подобные комментарии не должны оставаться без реакции, которую "требуют в обществе"."Замечу, что это не какие-то отдельные заявления чумных актеров. Это идеологическая война, направленная на формирование пораженческого общественного мнения. "Спящие ячейки" Запада, которые сосредоточены на распространении фейков, навязывания лже-правды и демонстрации своей лояльности к Западу", - считает Хамзаев.В четверг депутат Госдумы от "Единой России" Екатерина Стенякина заявила РИА Новости, что в РФ следует создать стоп-лист тех, кто не должен появляться на культурных площадках и участвовать в проектах, которые финансируются государством. Накануне глава комитета Думы по культуре Елена Ямпольская заявила, что выступающих против России артистов нужно отрезать от любого финансирования в стране, а не отбирать у них звания и госнаграды, которые зачастую для них ничего не значат.
https://ria.ru/20230108/oppozitsiya-1843406377.html
https://ria.ru/20230112/meladze-1844392966.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
борис гребенщиков, султан хамзаев, россия, госдума рф, следственный комитет россии (ск рф), культура
Борис Гребенщиков, Султан Хамзаев, Россия, Госдума РФ, Следственный комитет России (СК РФ), Культура
14:41 12.01.2023 (обновлено: 14:54 12.01.2023)
Депутат попросит проверить заявления Гребенщикова на содействие терроризму
Депутат Хамзаев попросит СК проверить высказывания Гребенщикова на содействие терроризму
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев заявил РИА Новости, что направит в Следственный комитет РФ запрос с целью проверить высказывания поэта и композитора Бориса Гребенщикова на содействие терроризму и дискредитацию ВС РФ.
Гребенщиков в одном из интервью в прошлом году заявил о направлении средств в помощь Украине, а также раскритиковал действия РФ на Украине.
"Подготовил запрос в Следственный комитет РФ с просьбой проверить высказывания Бориса Гребенщикова в его интервью на предмет УК РФ ст. 280.3. Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации; ст. 282 УК РФ. Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства; ст. 205.1. УК РФ Содействие террористической деятельности", - заявил парламентарий.
Депутат считает, что подобные комментарии не должны оставаться без реакции, которую "требуют в обществе".
"Замечу, что это не какие-то отдельные заявления чумных актеров. Это идеологическая война, направленная на формирование пораженческого общественного мнения. "Спящие ячейки" Запада, которые сосредоточены на распространении фейков, навязывания лже-правды и демонстрации своей лояльности к Западу", - считает Хамзаев.
В четверг депутат Госдумы от "Единой России" Екатерина Стенякина заявила РИА Новости, что в РФ
следует создать стоп-лист тех, кто не должен появляться на культурных площадках и участвовать в проектах, которые финансируются государством. Накануне глава комитета Думы по культуре Елена Ямпольская
заявила, что выступающих против России артистов нужно отрезать от любого финансирования в стране, а не отбирать у них звания и госнаграды, которые зачастую для них ничего не значат.