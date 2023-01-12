https://ria.ru/20230112/granitsa-1844308276.html

В армии Индии назвали ситуацию вдоль границы с Китаем непредсказуемой

В армии Индии назвали ситуацию вдоль границы с Китаем непредсказуемой - РИА Новости, 12.01.2023

В армии Индии назвали ситуацию вдоль границы с Китаем непредсказуемой

Ситуация вдоль границы Индии с Китаем стабильная, но непредсказуемая, заявил главнокомандующий индийской армией генерал Манодж Панде, выступая по случаю Дня... РИА Новости, 12.01.2023

2023-01-12T10:45

2023-01-12T10:45

2023-01-12T10:45

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китай

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НЬЮ-ДЕЛИ, 12 янв – РИА Новости. Ситуация вдоль границы Индии с Китаем стабильная, но непредсказуемая, заявил главнокомандующий индийской армией генерал Манодж Панде, выступая по случаю Дня армии Индии. "Ситуация на северных границах стабильная, но непредсказуемая. Нам удалось решить пять из семи проблем, которые стояли на столе. Мы продолжаем переговоры как на военном, так и на дипломатическом уровне. У нас достаточно резервов, чтобы справиться с любым непредвиденным случаем", - сказал генерал Панде. Ранее глава минобороны Индии Раджнатх Сингх сообщил, что 9 декабря войска КНР попытались нарушить границу в штате Аруначал-Прадеш и "в одностороннем порядке изменить статус-кво". В результате столкновения между военными Индии и Китая есть пострадавшие, никто не погиб. Министр обороны Индии добавил, что "китайской стороне было предложено воздержаться от подобных действий и поддерживать мир и спокойствие вдоль границы". Как в свою очередь сообщил МИД КНР, ситуация на границе Китая и Индии после столкновения военных стабильная, стороны поддерживают контакты по дипломатическим и военным каналам. Это первый инцидент такого рода после столкновения в мае 2020 года, когда 20 индийских солдат были убиты и еще несколько получили ранения в столкновениях с войсками Китая в высокогорной долине Галван в пограничном регионе Ладакх. Между Индией и Китаем существует давний территориальный спор о принадлежности участка горной территории на севере Кашмира, а также почти 60 тысяч квадратных километров в северо-восточном штате Аруначал-Прадеш. Линия фактического контроля, заменяющая в этом регионе границу между странами, проходит в регионе Ладакх. Осенью 1962 года этот спор даже перерос в пограничную войну. Новое обострение началось в Ладакхе в мае 2020 года, когда в районе озера Пангонг произошел ряд конфликтов между военными Китая и Индии, после чего Нью-Дели и Пекин усилили военное присутствие в регионе. После отвода большей части дислоцированных войск в феврале 2021 года стороны провели 16 раундов переговоров на уровне командиров дислоцированных в регионе корпусов. В начале сентября прошлого года Индия и Китай также провели новый этап отвода войск на границе в Ладакхе в районе высот Гогра и Хот-Спрингс. Согласно данным индийских СМИ, с каждой стороны в данных районах было дислоцировано примерно по 60 тысяч человек.

https://ria.ru/20230101/ukraina-1842658056.html

https://ria.ru/20230111/neft-1844002789.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, индия, китай