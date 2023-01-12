https://ria.ru/20230112/grad-1844399255.html

Российские силы уничтожили три "Града" в Харьковской области и ДНР

Российские силы уничтожили три "Града" в Харьковской области и ДНР - РИА Новости, 12.01.2023

Российские силы уничтожили три "Града" в Харьковской области и ДНР

Вооруженные силы РФ в ходе контрбатарейной борьбы за сутки уничтожили три украинские боевые машины РСЗО "Град" в Харьковской области и ДНР, две американские... РИА Новости, 12.01.2023

2023-01-12T14:33

2023-01-12T14:33

2023-01-12T14:40

россия

харьковская область

донецкая народная республика

специальная военная операция на украине

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/11/1839378281_0:261:3040:1971_1920x0_80_0_0_2a487549f3f0afc1b1e359fc5a706f57.jpg

МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Вооруженные силы РФ в ходе контрбатарейной борьбы за сутки уничтожили три украинские боевые машины РСЗО "Град" в Харьковской области и ДНР, две американские гаубицы М777 и М109 и американскую РЛС AN/TPQ-50 в ДНР, сообщили в Минобороны РФ."В ходе контрбатарейной борьбы на огневых позициях уничтожены: три украинские боевые машины реактивной системы залпового огня "Град" в районах населенных пунктов Купянск, Петропавловка Харьковской области, а также Ивановка Донецкой народной республики; две артиллерийские системы М777 и М109 "Паладин" производства США в районах населенных пунктов Лозовое и Песчаное Донецкой народной республики; две самоходные гаубицы 2С1 "Гвоздика" в районах населенных пунктов Бурлацкое Донецкой народной республики и Орехов Запорожской области", - говорится в сводке министерства.Кроме того, в районе населенного пункта Лозовое ДНР уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.

https://ria.ru/20230112/sdpg-1844290817.html

россия

харьковская область

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, харьковская область, донецкая народная республика