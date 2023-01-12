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Российские силы уничтожили три "Града" в Харьковской области и ДНР - РИА Новости, 12.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230112/grad-1844399255.html
Российские силы уничтожили три "Града" в Харьковской области и ДНР
Российские силы уничтожили три "Града" в Харьковской области и ДНР - РИА Новости, 12.01.2023
Российские силы уничтожили три "Града" в Харьковской области и ДНР
Вооруженные силы РФ в ходе контрбатарейной борьбы за сутки уничтожили три украинские боевые машины РСЗО "Град" в Харьковской области и ДНР, две американские... РИА Новости, 12.01.2023
2023-01-12T14:33
2023-01-12T14:40
россия
харьковская область
донецкая народная республика
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Вооруженные силы РФ в ходе контрбатарейной борьбы за сутки уничтожили три украинские боевые машины РСЗО "Град" в Харьковской области и ДНР, две американские гаубицы М777 и М109 и американскую РЛС AN/TPQ-50 в ДНР, сообщили в Минобороны РФ."В ходе контрбатарейной борьбы на огневых позициях уничтожены: три украинские боевые машины реактивной системы залпового огня "Град" в районах населенных пунктов Купянск, Петропавловка Харьковской области, а также Ивановка Донецкой народной республики; две артиллерийские системы М777 и М109 "Паладин" производства США в районах населенных пунктов Лозовое и Песчаное Донецкой народной республики; две самоходные гаубицы 2С1 "Гвоздика" в районах населенных пунктов Бурлацкое Донецкой народной республики и Орехов Запорожской области", - говорится в сводке министерства.Кроме того, в районе населенного пункта Лозовое ДНР уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.
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россия
харьковская область
донецкая народная республика
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россия, харьковская область, донецкая народная республика
Россия, Харьковская область, Донецкая Народная Республика, Специальная военная операция на Украине
14:33 12.01.2023 (обновлено: 14:40 12.01.2023)
 
Российские силы уничтожили три "Града" в Харьковской области и ДНР

Минобороны: ВС России уничтожили в Харьковской области и ДНР три "Града", М777 и М109

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкВоеннослужащий Вооруженных сил РФ
Военнослужащий Вооруженных сил РФ - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Военнослужащий Вооруженных сил РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Вооруженные силы РФ в ходе контрбатарейной борьбы за сутки уничтожили три украинские боевые машины РСЗО "Град" в Харьковской области и ДНР, две американские гаубицы М777 и М109 и американскую РЛС AN/TPQ-50 в ДНР, сообщили в Минобороны РФ.
"В ходе контрбатарейной борьбы на огневых позициях уничтожены: три украинские боевые машины реактивной системы залпового огня "Град" в районах населенных пунктов Купянск, Петропавловка Харьковской области, а также Ивановка Донецкой народной республики; две артиллерийские системы М777 и М109 "Паладин" производства США в районах населенных пунктов Лозовое и Песчаное Донецкой народной республики; две самоходные гаубицы 2С1 "Гвоздика" в районах населенных пунктов Бурлацкое Донецкой народной республики и Орехов Запорожской области", - говорится в сводке министерства.
Кроме того, в районе населенного пункта Лозовое ДНР уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.
Бундестаг в Берлине - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
Вчера, 09:10
СМИ: Германия разозлила Украину решением по России
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияХарьковская областьДонецкая Народная Республика
 
 
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