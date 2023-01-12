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В Думе предложили вернуться к идее о системе лишения госнаград - РИА Новости, 12.01.2023
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В Думе предложили вернуться к идее о системе лишения госнаград
В Думе предложили вернуться к идее о системе лишения госнаград - РИА Новости, 12.01.2023
В Думе предложили вернуться к идее о системе лишения госнаград
Следует вернуться к инициативе о введении системы лишения государственных наград в отношении граждан, которые дискредитируют государство, заявила РИА Новости... РИА Новости, 12.01.2023
2023-01-12T12:27
2023-01-12T12:27
общество
госдума рф
россия
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МОСКВА, 12 янв – РИА Новости. Следует вернуться к инициативе о введении системы лишения государственных наград в отношении граждан, которые дискредитируют государство, заявила РИА Новости депутат Госдумы от "Единой России" Екатерина Стенякина. Как напомнила Стенякина, в марте 2022 года она предлагала ввести санкции в отношении деятелей культуры, "оскверняющих доброе имя нашего государства". "Я вновь предлагаю вернуться к инициативе о разработке и введении специальной системы лишения нерадивых граждан госнаград", - сказала она. По ее словам, следует разделить ответственность между обществом и властью, так как общественные организации, как правило, выдвигают кандидатов на награждение государственными наградами. Она добавила, что необходимо создать перечень причин, согласно которому к человеку могут быть применены данные санкции. "Обязательно должен быть принят четкий перечень причин, по которым к человеку применяются эти санкции. Никаких манипуляций здесь быть не должно", - отметила Стенякина. Во вторник депутат Госдумы Елена Драпеко (СРЗП), комментируя ситуацию с лишением областных наград артиста Максима Галкина*, заявила РИА Новости, что такого механизма на федеральном уровне пока нет, но его нужно ввести, чтобы указом президента РФ можно было лишать таких артистов званий.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
https://ria.ru/20230112/artisty-1844345780.html
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общество, госдума рф, россия
Общество, Госдума РФ, Россия
12:27 12.01.2023
 
В Думе предложили вернуться к идее о системе лишения госнаград

Депутат Стенякина напомнила об идее лишать госнаград россиян, дискредитирующих страну

© Пресс-служба Государственной Думы РФ / Перейти в медиабанкЕкатерина Стенякина
Екатерина Стенякина
© Пресс-служба Государственной Думы РФ
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Екатерина Стенякина. Архивное фото
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МОСКВА, 12 янв – РИА Новости. Следует вернуться к инициативе о введении системы лишения государственных наград в отношении граждан, которые дискредитируют государство, заявила РИА Новости депутат Госдумы от "Единой России" Екатерина Стенякина.
Как напомнила Стенякина, в марте 2022 года она предлагала ввести санкции в отношении деятелей культуры, "оскверняющих доброе имя нашего государства".
"Я вновь предлагаю вернуться к инициативе о разработке и введении специальной системы лишения нерадивых граждан госнаград", - сказала она.
По ее словам, следует разделить ответственность между обществом и властью, так как общественные организации, как правило, выдвигают кандидатов на награждение государственными наградами. Она добавила, что необходимо создать перечень причин, согласно которому к человеку могут быть применены данные санкции.
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"Обязательно должен быть принят четкий перечень причин, по которым к человеку применяются эти санкции. Никаких манипуляций здесь быть не должно", - отметила Стенякина.
Во вторник депутат Госдумы Елена Драпеко (СРЗП), комментируя ситуацию с лишением областных наград артиста Максима Галкина*, заявила РИА Новости, что такого механизма на федеральном уровне пока нет, но его нужно ввести, чтобы указом президента РФ можно было лишать таких артистов званий.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
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