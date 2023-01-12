https://ria.ru/20230112/gosnagrady-1844352303.html

В Думе предложили вернуться к идее о системе лишения госнаград

В Думе предложили вернуться к идее о системе лишения госнаград - РИА Новости, 12.01.2023

В Думе предложили вернуться к идее о системе лишения госнаград

Следует вернуться к инициативе о введении системы лишения государственных наград в отношении граждан, которые дискредитируют государство, заявила РИА Новости... РИА Новости, 12.01.2023

2023-01-12T12:27

2023-01-12T12:27

2023-01-12T12:27

общество

госдума рф

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0c/1844350237_0:0:3096:1742_1920x0_80_0_0_d2910a03da097af9e90249e5f4066e45.jpg

МОСКВА, 12 янв – РИА Новости. Следует вернуться к инициативе о введении системы лишения государственных наград в отношении граждан, которые дискредитируют государство, заявила РИА Новости депутат Госдумы от "Единой России" Екатерина Стенякина. Как напомнила Стенякина, в марте 2022 года она предлагала ввести санкции в отношении деятелей культуры, "оскверняющих доброе имя нашего государства". "Я вновь предлагаю вернуться к инициативе о разработке и введении специальной системы лишения нерадивых граждан госнаград", - сказала она. По ее словам, следует разделить ответственность между обществом и властью, так как общественные организации, как правило, выдвигают кандидатов на награждение государственными наградами. Она добавила, что необходимо создать перечень причин, согласно которому к человеку могут быть применены данные санкции. "Обязательно должен быть принят четкий перечень причин, по которым к человеку применяются эти санкции. Никаких манипуляций здесь быть не должно", - отметила Стенякина. Во вторник депутат Госдумы Елена Драпеко (СРЗП), комментируя ситуацию с лишением областных наград артиста Максима Галкина*, заявила РИА Новости, что такого механизма на федеральном уровне пока нет, но его нужно ввести, чтобы указом президента РФ можно было лишать таких артистов званий.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.

https://ria.ru/20230112/artisty-1844345780.html

https://ria.ru/20230108/oppozitsiya-1843406377.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

общество, госдума рф, россия