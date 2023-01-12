https://ria.ru/20230112/gosnagrady-1844352303.html
В Думе предложили вернуться к идее о системе лишения госнаград
В Думе предложили вернуться к идее о системе лишения госнаград - РИА Новости, 12.01.2023
В Думе предложили вернуться к идее о системе лишения госнаград
Следует вернуться к инициативе о введении системы лишения государственных наград в отношении граждан, которые дискредитируют государство, заявила РИА Новости... РИА Новости, 12.01.2023
2023-01-12T12:27
2023-01-12T12:27
2023-01-12T12:27
общество
госдума рф
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0c/1844350237_0:0:3096:1742_1920x0_80_0_0_d2910a03da097af9e90249e5f4066e45.jpg
МОСКВА, 12 янв – РИА Новости. Следует вернуться к инициативе о введении системы лишения государственных наград в отношении граждан, которые дискредитируют государство, заявила РИА Новости депутат Госдумы от "Единой России" Екатерина Стенякина. Как напомнила Стенякина, в марте 2022 года она предлагала ввести санкции в отношении деятелей культуры, "оскверняющих доброе имя нашего государства". "Я вновь предлагаю вернуться к инициативе о разработке и введении специальной системы лишения нерадивых граждан госнаград", - сказала она. По ее словам, следует разделить ответственность между обществом и властью, так как общественные организации, как правило, выдвигают кандидатов на награждение государственными наградами. Она добавила, что необходимо создать перечень причин, согласно которому к человеку могут быть применены данные санкции. "Обязательно должен быть принят четкий перечень причин, по которым к человеку применяются эти санкции. Никаких манипуляций здесь быть не должно", - отметила Стенякина. Во вторник депутат Госдумы Елена Драпеко (СРЗП), комментируя ситуацию с лишением областных наград артиста Максима Галкина*, заявила РИА Новости, что такого механизма на федеральном уровне пока нет, но его нужно ввести, чтобы указом президента РФ можно было лишать таких артистов званий.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
https://ria.ru/20230112/artisty-1844345780.html
https://ria.ru/20230108/oppozitsiya-1843406377.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0c/1844350237_119:0:2850:2048_1920x0_80_0_0_e2136f80e20b5a542f56b0ca801cbf3a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, госдума рф, россия
Общество, Госдума РФ, Россия
В Думе предложили вернуться к идее о системе лишения госнаград
Депутат Стенякина напомнила об идее лишать госнаград россиян, дискредитирующих страну
МОСКВА, 12 янв – РИА Новости. Следует вернуться к инициативе о введении системы лишения государственных наград в отношении граждан, которые дискредитируют государство, заявила РИА Новости депутат Госдумы от "Единой России" Екатерина Стенякина.
Как напомнила Стенякина, в марте 2022 года она предлагала ввести санкции в отношении деятелей культуры, "оскверняющих доброе имя нашего государства".
"Я вновь предлагаю вернуться к инициативе о разработке и введении специальной системы лишения нерадивых граждан госнаград", - сказала она.
По ее словам, следует разделить ответственность между обществом и властью, так как общественные организации, как правило, выдвигают кандидатов на награждение государственными наградами. Она добавила, что необходимо создать перечень причин, согласно которому к человеку могут быть применены данные санкции.
"Обязательно должен быть принят четкий перечень причин, по которым к человеку применяются эти санкции. Никаких манипуляций здесь быть не должно", - отметила Стенякина.
Во вторник депутат Госдумы Елена Драпеко
(СРЗП), комментируя ситуацию с лишением областных наград артиста Максима Галкина
*, заявила РИА Новости, что такого механизма на федеральном уровне пока нет, но его нужно ввести, чтобы указом президента РФ
можно было лишать таких артистов званий.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.