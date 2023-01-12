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СМИ: министерство обороны ФРГ не сможет повысить численность бундесвера - РИА Новости, 12.01.2023
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СМИ: министерство обороны ФРГ не сможет повысить численность бундесвера
СМИ: министерство обороны ФРГ не сможет повысить численность бундесвера - РИА Новости, 12.01.2023
СМИ: министерство обороны ФРГ не сможет повысить численность бундесвера
Министерство обороны Германии в лице главы ведомства Кристины Ламбрехт не сможет достичь ранее намеченной цели о повышении численного состава армии до 203 тысяч РИА Новости, 12.01.2023
2023-01-12T01:17
2023-01-12T01:20
кристина ламбрехт
сергей лавров
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украина
россия
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нато
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БЕРЛИН, 12 янв - РИА Новости. Министерство обороны Германии в лице главы ведомства Кристины Ламбрехт не сможет достичь ранее намеченной цели о повышении численного состава армии до 203 тысяч солдат к 2025 году - на фоне демографического спада и нежелания граждан страны нести военную службу, сообщает издание Wirtschaftskurier. По данным издания, на ноябрь 2022 года в бундесвере числилось 183 тысячи военных и намеченная ещё при прошлом правительстве цель в 203 тысяч солдат, которыми должна была бы располагать немецкая армия к 2025 году, остаётся недостижимой в силу нежелания молодых граждан Германии вступать в ряды бундесвера. В разговоре с Wirtschaftskurier представитель министерства обороны подтвердила данное положение дел и отметила, что такой кадровый потенциал теперь планируется достичь лишь к 2031 году, а предыдущие планы требуется "скорректировать". "Перед бундесвером и другими работодателями стоит задача, которая становится всё сложнее", — заявила спикер ведомства, сославшись на демографический спад в стране. Таким образом, цель создать армию размером в 200 тысяч к 2025 году представляется нереалистичной, отмечает издание. Ранее газета Bild со ссылкой на исследование института изучения общественного мнения Insa сообщила, что почти две трети немцев хотят отставки Кристины Ламбрехт с поста министра обороны Германии. Ламбрехт в последние месяцы уже неоднократно подвергалась жесткой критике, в том числе со стороны партнеров по коалиции. Так, например, министра критиковали за предложение поставлять Киеву каски для самообороны, также к скандалу привели фото ее сына в вертолете бундесвера во время ее командировки. Сыграли свою роль и недостаточное оснащение в бундесвере и часто ломающаяся военная техника. Последний вал критики был связан с новогодним видео, где на фоне праздничных фейерверков Ламбрехт упомянула ситуацию на Украине, добавив в этом контексте, что сама она получила "много особых впечатлений" и провела много встреч с интересными людьми. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20220531/armiya-1791936545.html
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кристина ламбрехт, сергей лавров, дмитрий песков (спецпредставитель президента), украина, россия, германия, нато, bild
Кристина Ламбрехт, Сергей Лавров, Дмитрий Песков (спецпредставитель президента), Украина, Россия, Германия, НАТО, Bild
01:17 12.01.2023 (обновлено: 01:20 12.01.2023)
 
СМИ: министерство обороны ФРГ не сможет повысить численность бундесвера

"Wirtschaftskurier": ФРГ не сможет повысить численность бундесвера до 203 тысяч солдат

© AP Photo / Mindaugas KulbisНемецкие солдаты бундесвера
Немецкие солдаты бундесвера - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Немецкие солдаты бундесвера . Архивное фото
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БЕРЛИН, 12 янв - РИА Новости. Министерство обороны Германии в лице главы ведомства Кристины Ламбрехт не сможет достичь ранее намеченной цели о повышении численного состава армии до 203 тысяч солдат к 2025 году - на фоне демографического спада и нежелания граждан страны нести военную службу, сообщает издание Wirtschaftskurier.
"У министра обороны Кристины Ламбрехт очередная проблема в её ведомстве. И на этот раз ситуация особо деликатная, потому что дело не в материалах, а в людях: министерству придётся существенно скорректировать кадровое планирование в сторону понижения", - пишет газета со ссылкой на собственное расследование.
По данным издания, на ноябрь 2022 года в бундесвере числилось 183 тысячи военных и намеченная ещё при прошлом правительстве цель в 203 тысяч солдат, которыми должна была бы располагать немецкая армия к 2025 году, остаётся недостижимой в силу нежелания молодых граждан Германии вступать в ряды бундесвера.
В разговоре с Wirtschaftskurier представитель министерства обороны подтвердила данное положение дел и отметила, что такой кадровый потенциал теперь планируется достичь лишь к 2031 году, а предыдущие планы требуется "скорректировать".
"Перед бундесвером и другими работодателями стоит задача, которая становится всё сложнее", — заявила спикер ведомства, сославшись на демографический спад в стране.
Таким образом, цель создать армию размером в 200 тысяч к 2025 году представляется нереалистичной, отмечает издание.
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Ранее газета Bild со ссылкой на исследование института изучения общественного мнения Insa сообщила, что почти две трети немцев хотят отставки Кристины Ламбрехт с поста министра обороны Германии.
Ламбрехт в последние месяцы уже неоднократно подвергалась жесткой критике, в том числе со стороны партнеров по коалиции. Так, например, министра критиковали за предложение поставлять Киеву каски для самообороны, также к скандалу привели фото ее сына в вертолете бундесвера во время ее командировки. Сыграли свою роль и недостаточное оснащение в бундесвере и часто ломающаяся военная техника. Последний вал критики был связан с новогодним видео, где на фоне праздничных фейерверков Ламбрехт упомянула ситуацию на Украине, добавив в этом контексте, что сама она получила "много особых впечатлений" и провела много встреч с интересными людьми.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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