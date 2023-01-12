https://ria.ru/20230112/gerasimov-1844383187.html

Песков прокомментировал назначение Герасимова главой группировки войск

Песков прокомментировал назначение Герасимова главой группировки войск - РИА Новости, 12.01.2023

Песков прокомментировал назначение Герасимова главой группировки войск

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя назначение Валерия Герасимова командующим российской объединенной группировкой войск в рамках... РИА Новости, 12.01.2023

2023-01-12T13:42

2023-01-12T13:42

2023-01-12T14:07

специальная военная операция на украине

валерий герасимов

безопасность

россия

дмитрий песков

вооруженные силы рф

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя назначение Валерия Герасимова командующим российской объединенной группировкой войск в рамках спецоперации, сообщил, что ему нечего добавить к заявлению Минобороны РФ по этому поводу, где объяснили такое решение с расширением масштаба задач. Накануне Минобороны сообщило, что начальник Генштаба ВС РФ Герасимов возглавил группировку войск в зоне СВО, одним из его заместителей стал ранее занимавший эту должность главком ВКС Сергей Суровикин. "Комментарий вчера был дан Министерством обороны. Увязка с расширением масштаба задач стоящих. Мне к этому нечего добавить", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20230111/gerasimov-1844241873.html

россия

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Кирилл Волков

валерий герасимов, безопасность, россия, дмитрий песков, вооруженные силы рф, ситуация в днр и лнр