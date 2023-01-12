https://ria.ru/20230112/gerasimov-1844383187.html
Песков прокомментировал назначение Герасимова главой группировки войск
Песков прокомментировал назначение Герасимова главой группировки войск - РИА Новости, 12.01.2023
Песков прокомментировал назначение Герасимова главой группировки войск
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя назначение Валерия Герасимова командующим российской объединенной группировкой войск в рамках... РИА Новости, 12.01.2023
2023-01-12T13:42
2023-01-12T13:42
2023-01-12T14:07
специальная военная операция на украине
валерий герасимов
безопасность
россия
дмитрий песков
вооруженные силы рф
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя назначение Валерия Герасимова командующим российской объединенной группировкой войск в рамках спецоперации, сообщил, что ему нечего добавить к заявлению Минобороны РФ по этому поводу, где объяснили такое решение с расширением масштаба задач. Накануне Минобороны сообщило, что начальник Генштаба ВС РФ Герасимов возглавил группировку войск в зоне СВО, одним из его заместителей стал ранее занимавший эту должность главком ВКС Сергей Суровикин. "Комментарий вчера был дан Министерством обороны. Увязка с расширением масштаба задач стоящих. Мне к этому нечего добавить", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20230111/gerasimov-1844241873.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Специальная военная операция на Украине, Валерий Герасимов, Безопасность, Россия, Дмитрий Песков, Вооруженные силы РФ, Ситуация в ДНР и ЛНР
13:42 12.01.2023 (обновлено: 14:07 12.01.2023)
Песков прокомментировал назначение Герасимова главой группировки войск
Песков заявил, что назначение Герасимова вызвано расширением масштаба задач спецоперации