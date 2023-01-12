Рейтинг@Mail.ru
Песков прокомментировал назначение Герасимова главой группировки войск - РИА Новости, 12.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230112/gerasimov-1844383187.html
Песков прокомментировал назначение Герасимова главой группировки войск
Песков прокомментировал назначение Герасимова главой группировки войск - РИА Новости, 12.01.2023
Песков прокомментировал назначение Герасимова главой группировки войск
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя назначение Валерия Герасимова командующим российской объединенной группировкой войск в рамках... РИА Новости, 12.01.2023
2023-01-12T13:42
2023-01-12T14:07
специальная военная операция на украине
валерий герасимов
безопасность
россия
дмитрий песков
вооруженные силы рф
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0b/1844225461_0:70:3072:1797_1920x0_80_0_0_1ea6b8760b3d8da841204ebec963b42d.jpg
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя назначение Валерия Герасимова командующим российской объединенной группировкой войск в рамках спецоперации, сообщил, что ему нечего добавить к заявлению Минобороны РФ по этому поводу, где объяснили такое решение с расширением масштаба задач. Накануне Минобороны сообщило, что начальник Генштаба ВС РФ Герасимов возглавил группировку войск в зоне СВО, одним из его заместителей стал ранее занимавший эту должность главком ВКС Сергей Суровикин. "Комментарий вчера был дан Министерством обороны. Увязка с расширением масштаба задач стоящих. Мне к этому нечего добавить", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20230111/gerasimov-1844241873.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0b/1844225461_96:0:2827:2048_1920x0_80_0_0_a561e36183c943018cda2cc67dcbf69c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
валерий герасимов, безопасность, россия, дмитрий песков, вооруженные силы рф, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Валерий Герасимов, Безопасность, Россия, Дмитрий Песков, Вооруженные силы РФ, Ситуация в ДНР и ЛНР
13:42 12.01.2023 (обновлено: 14:07 12.01.2023)
 
Песков прокомментировал назначение Герасимова главой группировки войск

Песков заявил, что назначение Герасимова вызвано расширением масштаба задач спецоперации

© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в медиабанкНачальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ – первый заместитель министра обороны РФ Валерий Герасимов
Начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ – первый заместитель министра обороны РФ Валерий Герасимов - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в медиабанк
Начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ – первый заместитель министра обороны РФ Валерий Герасимов . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя назначение Валерия Герасимова командующим российской объединенной группировкой войск в рамках спецоперации, сообщил, что ему нечего добавить к заявлению Минобороны РФ по этому поводу, где объяснили такое решение с расширением масштаба задач.
Накануне Минобороны сообщило, что начальник Генштаба ВС РФ Герасимов возглавил группировку войск в зоне СВО, одним из его заместителей стал ранее занимавший эту должность главком ВКС Сергей Суровикин.
"Комментарий вчера был дан Министерством обороны. Увязка с расширением масштаба задач стоящих. Мне к этому нечего добавить", - сказал Песков журналистам.
Начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ - первый заместитель министра обороны РФ генерал армии Валерий Герасимов - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
11 января, 19:38
Биография Валерия Герасимова
 
Специальная военная операция на УкраинеВалерий ГерасимовБезопасностьРоссияДмитрий ПесковВооруженные силы РФСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала