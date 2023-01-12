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Военный эксперт объяснил повышение уровня руководства спецоперацией - РИА Новости, 12.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230112/gerasimov-1844317563.html
Военный эксперт объяснил повышение уровня руководства спецоперацией
Военный эксперт объяснил повышение уровня руководства спецоперацией - РИА Новости, 12.01.2023
Военный эксперт объяснил повышение уровня руководства спецоперацией
Назначение командующим российской объединенной группировки войск в рамках спецоперации Валерия Герасимова поможет повысить оперативность при принятии решений и... РИА Новости, 12.01.2023
2023-01-12T11:12
2023-01-12T11:12
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
сергей суровикин
валерий герасимов
россия
алексей леонков
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МОСКВА, 12 янв – РИА Новости. Назначение командующим российской объединенной группировки войск в рамках спецоперации Валерия Герасимова поможет повысить оперативность при принятии решений и синхронизировать действия войск на фронте и их обеспечение техникой, заявил РИА Новости известный военный эксперт Алексей Леонков. Накануне Минобороны сообщило, что начальник Генштаба ВС РФ Герасимов возглавил группировку войск в зоне СВО, одним из его заместителей стал ранее занимавший эту должность главком ВКС Сергей Суровикин. "Раньше у нас был выделен специальный командующий СВО, однако его полномочия не охватывали весь спектр задач, необходимых для успешного ведения операции, а вопросов надо решать очень много и оперативно: это обеспечение войск оружием и снаряжением, эвакуация раненых и так далее. Начальник Генштаба обладает всем спектром полномочий, и ему не нужны дополнительные согласования для принятия оперативных решений", - сказал Леонков. Эксперт пояснил, что Суровикину были подведомственны лишь подразделения, находящиеся непосредственно на фронте. При этом определенные воинские части, задействованные в боевых действиях, прежде всего авиация и флот, находятся вне зоны СВО, из-за чего возникали определенные проблемы с согласованием решений и синхронизацией действий. "Данное решение было принято для того, чтобы проводить масштабные операции, для которых одного обособленного командования СВО недостаточно. У начальника Генштаба есть всегда оперативная информация по всем аспектам деятельности вооруженных сил, что поможет избежать тягомотины и бюрократии", - подчеркнул собеседник агентства.
https://ria.ru/20230112/voyna-1844256412.html
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вооруженные силы рф, сергей суровикин, валерий герасимов, россия, алексей леонков
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Сергей Суровикин, Валерий Герасимов, Россия, Алексей Леонков
11:12 12.01.2023
 
Военный эксперт объяснил повышение уровня руководства спецоперацией

Военный эксперт Леонков: назначение Герасимова повысит оперативность во время спецоперации

© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в медиабанкНачальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ
Начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 12 янв – РИА Новости. Назначение командующим российской объединенной группировки войск в рамках спецоперации Валерия Герасимова поможет повысить оперативность при принятии решений и синхронизировать действия войск на фронте и их обеспечение техникой, заявил РИА Новости известный военный эксперт Алексей Леонков.
Накануне Минобороны сообщило, что начальник Генштаба ВС РФ Герасимов возглавил группировку войск в зоне СВО, одним из его заместителей стал ранее занимавший эту должность главком ВКС Сергей Суровикин.
Москва - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
08:00
Игра вдолгую: в Штатах решили, что им выгодна затяжная война с Россией
"Раньше у нас был выделен специальный командующий СВО, однако его полномочия не охватывали весь спектр задач, необходимых для успешного ведения операции, а вопросов надо решать очень много и оперативно: это обеспечение войск оружием и снаряжением, эвакуация раненых и так далее. Начальник Генштаба обладает всем спектром полномочий, и ему не нужны дополнительные согласования для принятия оперативных решений", - сказал Леонков.
Эксперт пояснил, что Суровикину были подведомственны лишь подразделения, находящиеся непосредственно на фронте. При этом определенные воинские части, задействованные в боевых действиях, прежде всего авиация и флот, находятся вне зоны СВО, из-за чего возникали определенные проблемы с согласованием решений и синхронизацией действий.
"Данное решение было принято для того, чтобы проводить масштабные операции, для которых одного обособленного командования СВО недостаточно. У начальника Генштаба есть всегда оперативная информация по всем аспектам деятельности вооруженных сил, что поможет избежать тягомотины и бюрократии", - подчеркнул собеседник агентства.
Начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ - первый заместитель министра обороны РФ генерал армии Валерий Герасимов - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
Вчера, 19:38
Биография Валерия Герасимова
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы РФСергей СуровикинВалерий ГерасимовРоссияАлексей Леонков
 
 
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