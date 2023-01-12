https://ria.ru/20230112/gerasimov-1844317563.html
Военный эксперт объяснил повышение уровня руководства спецоперацией
Военный эксперт объяснил повышение уровня руководства спецоперацией - РИА Новости, 12.01.2023
Военный эксперт объяснил повышение уровня руководства спецоперацией
Назначение командующим российской объединенной группировки войск в рамках спецоперации Валерия Герасимова поможет повысить оперативность при принятии решений и... РИА Новости, 12.01.2023
2023-01-12T11:12
2023-01-12T11:12
2023-01-12T11:12
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
сергей суровикин
валерий герасимов
россия
алексей леонков
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МОСКВА, 12 янв – РИА Новости. Назначение командующим российской объединенной группировки войск в рамках спецоперации Валерия Герасимова поможет повысить оперативность при принятии решений и синхронизировать действия войск на фронте и их обеспечение техникой, заявил РИА Новости известный военный эксперт Алексей Леонков. Накануне Минобороны сообщило, что начальник Генштаба ВС РФ Герасимов возглавил группировку войск в зоне СВО, одним из его заместителей стал ранее занимавший эту должность главком ВКС Сергей Суровикин. "Раньше у нас был выделен специальный командующий СВО, однако его полномочия не охватывали весь спектр задач, необходимых для успешного ведения операции, а вопросов надо решать очень много и оперативно: это обеспечение войск оружием и снаряжением, эвакуация раненых и так далее. Начальник Генштаба обладает всем спектром полномочий, и ему не нужны дополнительные согласования для принятия оперативных решений", - сказал Леонков. Эксперт пояснил, что Суровикину были подведомственны лишь подразделения, находящиеся непосредственно на фронте. При этом определенные воинские части, задействованные в боевых действиях, прежде всего авиация и флот, находятся вне зоны СВО, из-за чего возникали определенные проблемы с согласованием решений и синхронизацией действий. "Данное решение было принято для того, чтобы проводить масштабные операции, для которых одного обособленного командования СВО недостаточно. У начальника Генштаба есть всегда оперативная информация по всем аспектам деятельности вооруженных сил, что поможет избежать тягомотины и бюрократии", - подчеркнул собеседник агентства.
https://ria.ru/20230112/voyna-1844256412.html
https://ria.ru/20230111/gerasimov-1844241873.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы рф, сергей суровикин, валерий герасимов, россия, алексей леонков
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Сергей Суровикин, Валерий Герасимов, Россия, Алексей Леонков
Военный эксперт объяснил повышение уровня руководства спецоперацией
Военный эксперт Леонков: назначение Герасимова повысит оперативность во время спецоперации
МОСКВА, 12 янв – РИА Новости. Назначение командующим российской объединенной группировки войск в рамках спецоперации Валерия Герасимова поможет повысить оперативность при принятии решений и синхронизировать действия войск на фронте и их обеспечение техникой, заявил РИА Новости известный военный эксперт Алексей Леонков.
Накануне Минобороны сообщило, что начальник Генштаба ВС РФ
Герасимов возглавил группировку войск в зоне СВО, одним из его заместителей стал ранее занимавший эту должность главком ВКС Сергей Суровикин
.
"Раньше у нас был выделен специальный командующий СВО, однако его полномочия не охватывали весь спектр задач, необходимых для успешного ведения операции, а вопросов надо решать очень много и оперативно: это обеспечение войск оружием и снаряжением, эвакуация раненых и так далее. Начальник Генштаба обладает всем спектром полномочий, и ему не нужны дополнительные согласования для принятия оперативных решений", - сказал Леонков.
Эксперт пояснил, что Суровикину были подведомственны лишь подразделения, находящиеся непосредственно на фронте. При этом определенные воинские части, задействованные в боевых действиях, прежде всего авиация и флот, находятся вне зоны СВО, из-за чего возникали определенные проблемы с согласованием решений и синхронизацией действий.
"Данное решение было принято для того, чтобы проводить масштабные операции, для которых одного обособленного командования СВО недостаточно. У начальника Генштаба есть всегда оперативная информация по всем аспектам деятельности вооруженных сил, что поможет избежать тягомотины и бюрократии", - подчеркнул собеседник агентства.