https://ria.ru/20230112/gerasimov-1844317563.html

Военный эксперт объяснил повышение уровня руководства спецоперацией

Военный эксперт объяснил повышение уровня руководства спецоперацией - РИА Новости, 12.01.2023

Военный эксперт объяснил повышение уровня руководства спецоперацией

Назначение командующим российской объединенной группировки войск в рамках спецоперации Валерия Герасимова поможет повысить оперативность при принятии решений и... РИА Новости, 12.01.2023

2023-01-12T11:12

2023-01-12T11:12

2023-01-12T11:12

специальная военная операция на украине

вооруженные силы рф

сергей суровикин

валерий герасимов

россия

алексей леонков

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МОСКВА, 12 янв – РИА Новости. Назначение командующим российской объединенной группировки войск в рамках спецоперации Валерия Герасимова поможет повысить оперативность при принятии решений и синхронизировать действия войск на фронте и их обеспечение техникой, заявил РИА Новости известный военный эксперт Алексей Леонков. Накануне Минобороны сообщило, что начальник Генштаба ВС РФ Герасимов возглавил группировку войск в зоне СВО, одним из его заместителей стал ранее занимавший эту должность главком ВКС Сергей Суровикин. "Раньше у нас был выделен специальный командующий СВО, однако его полномочия не охватывали весь спектр задач, необходимых для успешного ведения операции, а вопросов надо решать очень много и оперативно: это обеспечение войск оружием и снаряжением, эвакуация раненых и так далее. Начальник Генштаба обладает всем спектром полномочий, и ему не нужны дополнительные согласования для принятия оперативных решений", - сказал Леонков. Эксперт пояснил, что Суровикину были подведомственны лишь подразделения, находящиеся непосредственно на фронте. При этом определенные воинские части, задействованные в боевых действиях, прежде всего авиация и флот, находятся вне зоны СВО, из-за чего возникали определенные проблемы с согласованием решений и синхронизацией действий. "Данное решение было принято для того, чтобы проводить масштабные операции, для которых одного обособленного командования СВО недостаточно. У начальника Генштаба есть всегда оперативная информация по всем аспектам деятельности вооруженных сил, что поможет избежать тягомотины и бюрократии", - подчеркнул собеседник агентства.

https://ria.ru/20230112/voyna-1844256412.html

https://ria.ru/20230111/gerasimov-1844241873.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

вооруженные силы рф, сергей суровикин, валерий герасимов, россия, алексей леонков