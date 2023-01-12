https://ria.ru/20230112/gaz-1844229458.html

Ждут у моря погоды: Европа ищет выход из газового тупика

Ждут у моря погоды: Европа ищет выход из газового тупика - РИА Новости, 12.01.2023

Ждут у моря погоды: Европа ищет выход из газового тупика

В условиях теплой зимы газ в Европе резко подешевел. Однако рынок ориентируется не на погоду: нарастающий дефицит СПГ никуда не делся. В ЕС пока не очень... РИА Новости, 12.01.2023

2023-01-12T08:00

2023-01-12T08:00

2023-01-12T08:19

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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости, Наталья Дембинская. В условиях теплой зимы газ в Европе резко подешевел. Однако рынок ориентируется не на погоду: нарастающий дефицит СПГ никуда не делся. В ЕС пока не очень понимают, как действовать, хотя и говорят, что "энергетическое давление" России провалилось. В Европарламенте не исключили, что уже в ближайшие месяцы Москву попросят возобновить поставки голубого топлива.Аномальное теплоЯнварь в Европе оказался самым теплым за 15 лет. В результате цены на газ рухнули почти вдвое — до 750 долларов за тысячу кубометров. В разгар энергетического кризиса это как нельзя кстати."Кроме того, на котировки давит заполненность европейских газовых хранилищ", — добавляет консультант Vygon Consulting Иван Тимонин.Да и усилия по сокращению потребления принесли плоды. В августе-ноябре газа потратили на 20 процентов меньше, чем обычно. В общем, в том, что ЕС успешно пройдет отопительный сезон, сомнений нет."Мы полны оптимизма"Сейчас российский газ поступает в Европу только через ГТС Украины (порядка 40-42 миллионов кубометров в сутки) и одну ветку "Турецкого потока", а оттуда — в Венгрию и Сербию.После введения санкций Россия воспользовалась энергоресурсами как инструментом политического давления, уверяет Bloomberg. Теперь на Западе утверждают, что "план Путина" провалился."Насколько мы можем судить, краха европейской промышленности удалось избежать", — заявил министр экономики Германии Роберт Хабек во время визита в Норвегию (с некоторых пор — крупнейший поставщик газа в ФРГ).Палка о двух концахНынешние котировки газа в ЕС почти в пять раз ниже, чем в августе. Но все равно гораздо выше средних значений за все время функционирования газовых хабов в Европе — с 1996-го.СПГ, на который ЕС делает ставку, по-прежнему в дефиците. Более того, в ближайшее время Европе топлива может банально не хватить — и не в последнюю очередь из-за ценовых скачков на рынке.Так, за месяц сжиженный газ в ЕС подешевел примерно на 50 процентов. И продавцы могут направить его в другие регионы, прежде всего в Азию."Если поставки перенаправят, пропадут базовые объемы, сформировав естественное дно для цен, — отмечают аналитики швейцарской трейдинговой компании MET International. — Европе придется где-то докупать СПГ, чтобы компенсировать российский импорт".Триллион из карманаПо данным Международного энергетического агентства (МЭА), годовой спрос на газ в Европе уменьшился на 50 миллиардов кубометров. Однако в 2023-м предсказывают дефицит в 27 миллиардов. И это вполне реально — при условии, что импорт из России прекратится, а китайский восстановится до уровня 2021-го.Аналитики предупреждали: наращивать закупки дорогого СПГ все сложнее, поскольку Азия "выходит из спячки": ковидные ограничения снимают, потребление топлива восстанавливается. По оценкам China National Offshore Oil, импорт сжиженного газа в КНР в 2023-м увеличится на семь процентов. Та же динамика в Японии, Пакистане и Индии.И главный вопрос: хватит ли газа в принципе? По ряду прогнозов, в 2023-2025-м мировой рынок СПГ может подкосить рекордный дефицит. Топливом стремятся запастись многие, усиливается конкуренция, повышаются риски перебоев в поставках.В мире нет избыточных мощностей. Европа и Азия находятся в состоянии перетягивания каната за имеющиеся запасы, констатировали в S&P Global Commodity Insights.Нового скачка котировок исключать нельзя, подчеркивают в VYGON Consulting.Что же делатьТак что с оптимизмом надо быть поосторожнее. В Европарламенте допускают возобновление переговоров по газу с Россией.Как указал депутат от Франции Тьерри Мариани, пока зима мягкая и население не особо пострадало от отключений электричества. Но энергетические субсидии недешевы и не могут продолжаться вечно.По его словам, европейские столицы "слишком боятся вызвать недовольство Вашингтона или подвергнуться шантажу со стороны президента Украины Владимира Зеленского". Но это ненадолго.Реалии географии и рынков способны перечеркнуть заявления даже самых радикальных сторонников "энергетической независимости". И чтобы не лишиться топлива, торговлю с Россией придется восстанавливать.

https://ria.ru/20230109/gaz-1843768720.html

https://ria.ru/20230109/gaz-1843565829.html

https://ria.ru/20221225/gaz-1840884511.html

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Наталья Дембинская

Наталья Дембинская

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Дембинская

экономика, роберт хабек, тьерри мариани, европа, россия, азия, евросоюз, европарламент, международное энергетическое агентство, природный газ, спг