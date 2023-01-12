https://ria.ru/20230112/gaz-1844229458.html
Ждут у моря погоды: Европа ищет выход из газового тупика
Ждут у моря погоды: Европа ищет выход из газового тупика - РИА Новости, 12.01.2023
Ждут у моря погоды: Европа ищет выход из газового тупика
В условиях теплой зимы газ в Европе резко подешевел. Однако рынок ориентируется не на погоду: нарастающий дефицит СПГ никуда не делся. В ЕС пока не очень... РИА Новости, 12.01.2023
2023-01-12T08:00
2023-01-12T08:00
2023-01-12T08:19
экономика
роберт хабек
тьерри мариани
европа
россия
азия
евросоюз
европарламент
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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости, Наталья Дембинская. В условиях теплой зимы газ в Европе резко подешевел. Однако рынок ориентируется не на погоду: нарастающий дефицит СПГ никуда не делся. В ЕС пока не очень понимают, как действовать, хотя и говорят, что "энергетическое давление" России провалилось. В Европарламенте не исключили, что уже в ближайшие месяцы Москву попросят возобновить поставки голубого топлива.Аномальное теплоЯнварь в Европе оказался самым теплым за 15 лет. В результате цены на газ рухнули почти вдвое — до 750 долларов за тысячу кубометров. В разгар энергетического кризиса это как нельзя кстати."Кроме того, на котировки давит заполненность европейских газовых хранилищ", — добавляет консультант Vygon Consulting Иван Тимонин.Да и усилия по сокращению потребления принесли плоды. В августе-ноябре газа потратили на 20 процентов меньше, чем обычно. В общем, в том, что ЕС успешно пройдет отопительный сезон, сомнений нет."Мы полны оптимизма"Сейчас российский газ поступает в Европу только через ГТС Украины (порядка 40-42 миллионов кубометров в сутки) и одну ветку "Турецкого потока", а оттуда — в Венгрию и Сербию.После введения санкций Россия воспользовалась энергоресурсами как инструментом политического давления, уверяет Bloomberg. Теперь на Западе утверждают, что "план Путина" провалился."Насколько мы можем судить, краха европейской промышленности удалось избежать", — заявил министр экономики Германии Роберт Хабек во время визита в Норвегию (с некоторых пор — крупнейший поставщик газа в ФРГ).Палка о двух концахНынешние котировки газа в ЕС почти в пять раз ниже, чем в августе. Но все равно гораздо выше средних значений за все время функционирования газовых хабов в Европе — с 1996-го.СПГ, на который ЕС делает ставку, по-прежнему в дефиците. Более того, в ближайшее время Европе топлива может банально не хватить — и не в последнюю очередь из-за ценовых скачков на рынке.Так, за месяц сжиженный газ в ЕС подешевел примерно на 50 процентов. И продавцы могут направить его в другие регионы, прежде всего в Азию."Если поставки перенаправят, пропадут базовые объемы, сформировав естественное дно для цен, — отмечают аналитики швейцарской трейдинговой компании MET International. — Европе придется где-то докупать СПГ, чтобы компенсировать российский импорт".Триллион из карманаПо данным Международного энергетического агентства (МЭА), годовой спрос на газ в Европе уменьшился на 50 миллиардов кубометров. Однако в 2023-м предсказывают дефицит в 27 миллиардов. И это вполне реально — при условии, что импорт из России прекратится, а китайский восстановится до уровня 2021-го.Аналитики предупреждали: наращивать закупки дорогого СПГ все сложнее, поскольку Азия "выходит из спячки": ковидные ограничения снимают, потребление топлива восстанавливается. По оценкам China National Offshore Oil, импорт сжиженного газа в КНР в 2023-м увеличится на семь процентов. Та же динамика в Японии, Пакистане и Индии.И главный вопрос: хватит ли газа в принципе? По ряду прогнозов, в 2023-2025-м мировой рынок СПГ может подкосить рекордный дефицит. Топливом стремятся запастись многие, усиливается конкуренция, повышаются риски перебоев в поставках.В мире нет избыточных мощностей. Европа и Азия находятся в состоянии перетягивания каната за имеющиеся запасы, констатировали в S&P Global Commodity Insights.Нового скачка котировок исключать нельзя, подчеркивают в VYGON Consulting.Что же делатьТак что с оптимизмом надо быть поосторожнее. В Европарламенте допускают возобновление переговоров по газу с Россией.Как указал депутат от Франции Тьерри Мариани, пока зима мягкая и население не особо пострадало от отключений электричества. Но энергетические субсидии недешевы и не могут продолжаться вечно.По его словам, европейские столицы "слишком боятся вызвать недовольство Вашингтона или подвергнуться шантажу со стороны президента Украины Владимира Зеленского". Но это ненадолго.Реалии географии и рынков способны перечеркнуть заявления даже самых радикальных сторонников "энергетической независимости". И чтобы не лишиться топлива, торговлю с Россией придется восстанавливать.
https://ria.ru/20230109/gaz-1843768720.html
https://ria.ru/20230109/gaz-1843565829.html
https://ria.ru/20221225/gaz-1840884511.html
https://ria.ru/20230107/gaz-1843368054.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, роберт хабек, тьерри мариани, европа, россия, азия, евросоюз, европарламент, международное энергетическое агентство, природный газ, спг
Экономика, Роберт Хабек, Тьерри Мариани, Европа, Россия, Азия, Евросоюз, Европарламент, Международное энергетическое агентство, Природный газ, СПГ
МОСКВА, 12 янв — РИА Новости, Наталья Дембинская. В условиях теплой зимы газ в Европе резко подешевел. Однако рынок ориентируется не на погоду: нарастающий дефицит СПГ никуда не делся. В ЕС пока не очень понимают, как действовать, хотя и говорят, что "энергетическое давление" России провалилось. В Европарламенте не исключили, что уже в ближайшие месяцы Москву попросят возобновить поставки голубого топлива.
Январь в Европе оказался самым теплым за 15 лет. В результате цены на газ рухнули почти вдвое — до 750 долларов за тысячу кубометров. В разгар энергетического кризиса это как нельзя кстати.
"Кроме того, на котировки давит заполненность европейских газовых хранилищ", — добавляет консультант Vygon Consulting Иван Тимонин.
Да и усилия по сокращению потребления принесли плоды. В августе-ноябре газа потратили на 20 процентов меньше, чем обычно. В общем, в том, что ЕС успешно пройдет отопительный сезон, сомнений нет.
Сейчас российский газ поступает в Европу только через ГТС Украины (порядка 40-42 миллионов кубометров в сутки) и одну ветку "Турецкого потока", а оттуда — в Венгрию и Сербию.
После введения санкций Россия воспользовалась энергоресурсами как инструментом политического давления, уверяет Bloomberg. Теперь на Западе утверждают, что "план Путина" провалился.
"Насколько мы можем судить, краха европейской промышленности удалось избежать", — заявил министр экономики Германии Роберт Хабек во время визита в Норвегию (с некоторых пор — крупнейший поставщик газа в ФРГ).
"Мы полны оптимизма, не то что осенью, — признался Клаус Мюллер, глава сетевого регулятора Германии. — Чем больше газа у нас в хранилищах, тем меньше потрясений и затрат нас ждет к следующей зиме".
Нынешние котировки газа в ЕС почти в пять раз ниже, чем в августе. Но все равно гораздо выше средних значений за все время функционирования газовых хабов в Европе — с 1996-го.
СПГ, на который ЕС делает ставку, по-прежнему в дефиците. Более того, в ближайшее время Европе топлива может банально не хватить — и не в последнюю очередь из-за ценовых скачков на рынке.
Так, за месяц сжиженный газ в ЕС подешевел примерно на 50 процентов. И продавцы могут направить его в другие регионы, прежде всего в Азию.
На изменение рыночной конъюнктуры первым делом отреагируют американские поставщики. В Старый Свет США продали в минувшем году 75 процентов общего экспорта — в среднем по десять миллиардов кубометров в месяц. Сейчас выгоднее торговать с Азией.
"Если поставки перенаправят, пропадут базовые объемы, сформировав естественное дно для цен, — отмечают аналитики швейцарской трейдинговой компании MET International. — Европе придется где-то докупать СПГ, чтобы компенсировать российский импорт".
По данным Международного энергетического агентства (МЭА), годовой спрос на газ в Европе уменьшился на 50 миллиардов кубометров. Однако в 2023-м предсказывают дефицит в 27 миллиардов. И это вполне реально — при условии, что импорт из России прекратится, а китайский восстановится до уровня 2021-го.
Аналитики предупреждали: наращивать закупки дорогого СПГ все сложнее, поскольку Азия "выходит из спячки": ковидные ограничения снимают, потребление топлива восстанавливается. По оценкам China National Offshore Oil, импорт сжиженного газа в КНР в 2023-м увеличится на семь процентов. Та же динамика в Японии, Пакистане и Индии.
Чтобы конкурировать с Азией, ЕС придется платить еще больше — и за энергоресурсы, и за транспортировку. В 2022 году, по подсчетам Bloomberg, "газозамещение" уже обошлось европейцам в триллион долларов.
И главный вопрос: хватит ли газа в принципе? По ряду прогнозов, в 2023-2025-м мировой рынок СПГ может подкосить рекордный дефицит. Топливом стремятся запастись многие, усиливается конкуренция, повышаются риски перебоев в поставках.
В мире нет избыточных мощностей. Европа и Азия находятся в состоянии перетягивания каната за имеющиеся запасы, констатировали в S&P Global Commodity Insights.
Нового скачка котировок исключать нельзя, подчеркивают в VYGON Consulting.
Так что с оптимизмом надо быть поосторожнее. В Европарламенте допускают возобновление переговоров по газу с Россией.
Как указал депутат от Франции Тьерри Мариани, пока зима мягкая и население не особо пострадало от отключений электричества. Но энергетические субсидии недешевы и не могут продолжаться вечно.
"Европейские государства понимают: их стратегия разрыва с Россией в долгосрочной перспективе нереальна. Сжиженный природный газ дорог, найденные альтернативы неэффективны, а коллективные закупки, похоже, не работают", — отметил Мариани.
По его словам, европейские столицы "слишком боятся вызвать недовольство Вашингтона или подвергнуться шантажу со стороны президента Украины Владимира Зеленского". Но это ненадолго.
Реалии географии и рынков способны перечеркнуть заявления даже самых радикальных сторонников "энергетической независимости". И чтобы не лишиться топлива, торговлю с Россией придется восстанавливать.