https://ria.ru/20230112/frt-1844303983.html

ФРТ: в девяти регионах РФ в 2022 году полностью решили проблемы дольщиков

ФРТ: в девяти регионах РФ в 2022 году полностью решили проблемы дольщиков - РИА Новости, 12.01.2023

ФРТ: в девяти регионах РФ в 2022 году полностью решили проблемы дольщиков

По итогам работы Фонда развития территорий (ФРТ) в части защиты прав граждан – участников долевого строительства в 2022 году в девяти регионах России была... РИА Новости, 12.01.2023

2023-01-12T10:30

2023-01-12T10:30

2023-01-12T10:30

россия

пензенская область

камчатский край

ильшат шагиахметов

жилье

фонд развития территорий (ранее - фонд защиты прав дольщиков)

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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. По итогам работы Фонда развития территорий (ФРТ) в части защиты прав граждан – участников долевого строительства в 2022 году в девяти регионах России была полностью решена проблема долгостроев, сообщила пресс-служба фонда."К числу регионов, где к концу 2022 года не осталось проблемных объектов, относятся: Ямало-Ненецкий автономный округ, Тверская и Пензенская области, Забайкальский и Камчатский края, республики Коми, Карачаево-Черкесия и Мордовия, а также Еврейская автономная область. За год в этих субъектах решена проблема дольщиков 31 долгостроя: граждане либо получили квартиры, либо их права восстановлены путем назначения компенсаций", - приводятся в сообщении слова гендиректора Фонда развития территорий Ильшата Шагиахметова.Как отмечается в нем, в целом долгострои отсутствуют в 21 субъекте РФ. Помимо вышеупомянутых регионов, проблемных объектов также нет в Белгородской, Курской, Магаданской, Мурманской, Псковской и Сахалинской областях, республиках Алтай, Марий Эл, Чечня и Кабардино-Балкария, а также в Ненецком и Чукотском автономных округах.В ФРТ напоминают, что одним из действенных инструментов восстановления прав обманутых дольщиков является выплата компенсаций. Только за прошлый год пострадавшим участникам долевого строительства было выплачено свыше 56 миллиардов рублей. Общий размер перечисленных дольщикам в 2019-2022 годах средств превысил 113 миллиардов рублей.Кроме того, активно ведется и строительство домов для пострадавших граждан. В частности, как указывается в сообщении, по итогам прошлого года семь регионов полностью исполнили решения наблюдательного совета ФРТ по достройке проблемных объектов. Это Татарстан, Орловская, Кемеровская, Рязанская, Тульская, Свердловская области и Забайкальский край.Как добавляется в нем, планы по решению проблем обманутых дольщиков в стране до конца 2023 года, несмотря на непростую экономическую ситуацию и кризис, остаются в силе.Публично-правовая компания "Фонд развития территорий" создана путем объединения Фонда защиты прав граждан - участников долевого строительства и Фонда содействия реформированию ЖКХ. К целям деятельности фонда относятся создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан, содействие модернизации ЖКХ, формирование эффективных механизмов управления жилищным фондом, внедрение ресурсосберегающих технологий, сокращение жилищного фонда, непригодного для проживания.

https://realty.ria.ru/20221221/frt-1840298890.html

россия

пензенская область

камчатский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, пензенская область, камчатский край, ильшат шагиахметов, жилье, фонд развития территорий (ранее - фонд защиты прав дольщиков)