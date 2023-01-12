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МИД: Россия будет отслеживать действия Финляндии по вопросу ядерного оружия - РИА Новости, 12.01.2023
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МИД: Россия будет отслеживать действия Финляндии по вопросу ядерного оружия
МИД: Россия будет отслеживать действия Финляндии по вопросу ядерного оружия - РИА Новости, 12.01.2023
МИД: Россия будет отслеживать действия Финляндии по вопросу ядерного оружия
Россия будет отслеживать действия Финляндии, обещавшей не размещать ядерное оружие после вступления в НАТО, и оценивать в первую очередь не слова, а дела,... РИА Новости, 12.01.2023
2023-01-12T14:21
2023-01-12T14:23
в мире
мария захарова
финляндия
нато
пекка хаависто
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Россия будет отслеживать действия Финляндии, обещавшей не размещать ядерное оружие после вступления в НАТО, и оценивать в первую очередь не слова, а дела, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ранее глава финского МИД Пекка Хаависто заявлял, что Финляндия не стремится размещать ядерное оружие Североатлантического альянса на своей территории. "Мы следим за ведущейся в Финляндии дискуссией в связи с решением о вступлении этой страны в НАТО, в том числе по вопросу размещения на финской территории ядерного оружия. В этой связи я бы хотела обратить внимание на заявления министра иностранных дел Финляндии Хаависто о том, что ядерное оружие, по его убеждению, дескать не появится на территории Финляндии после ее вступления в НАТО. Однако оценивать ситуацию в этой крайне чувствительной области будем не по словам, а по делам", - сказала Захарова на брифинге в четверг. Она добавила, что, по заявлениям финского руководства, Хельсинки не выдвигали предварительных условий для вступления в альянс, поскольку "не хотят сужать сферу своей деятельности в рамках данного военного блока". Однако Хельсинки замалчивает тот факт, что НАТО объявило себя "ядерным альянсом", при этом со стороны НАТО уже звучат призывы к Финляндии к участию учениях, предполагающих отработку антироссийских сценариев совместного применения ЯО, отметила Захарова. Финляндия и Швеция на фоне российской специальной военной операции на Украине 18 мая передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. На текущий момент заявки Швеции и Финляндии в НАТО не ратифицировали лишь две страны из 30 - это Венгрия и Турция.
https://ria.ru/20221226/nato-1841444395.html
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в мире, мария захарова, финляндия, нато, пекка хаависто
В мире, Мария Захарова, Финляндия, НАТО, Пекка Хаависто
14:21 12.01.2023 (обновлено: 14:23 12.01.2023)
 
МИД: Россия будет отслеживать действия Финляндии по вопросу ядерного оружия

Захарова: Россия будет отслеживать действия Финляндии по размещению ядерного оружия НАТО

© РИА НовостиЗдание МИД России
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
© РИА Новости
Здание МИД России. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Россия будет отслеживать действия Финляндии, обещавшей не размещать ядерное оружие после вступления в НАТО, и оценивать в первую очередь не слова, а дела, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее глава финского МИД Пекка Хаависто заявлял, что Финляндия не стремится размещать ядерное оружие Североатлантического альянса на своей территории.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 26.12.2022
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Столтенберг считает, что Финляндия и Швеция вступят в НАТО в 2023 году
"Мы следим за ведущейся в Финляндии дискуссией в связи с решением о вступлении этой страны в НАТО, в том числе по вопросу размещения на финской территории ядерного оружия. В этой связи я бы хотела обратить внимание на заявления министра иностранных дел Финляндии Хаависто о том, что ядерное оружие, по его убеждению, дескать не появится на территории Финляндии после ее вступления в НАТО. Однако оценивать ситуацию в этой крайне чувствительной области будем не по словам, а по делам", - сказала Захарова на брифинге в четверг.
Она добавила, что, по заявлениям финского руководства, Хельсинки не выдвигали предварительных условий для вступления в альянс, поскольку "не хотят сужать сферу своей деятельности в рамках данного военного блока". Однако Хельсинки замалчивает тот факт, что НАТО объявило себя "ядерным альянсом", при этом со стороны НАТО уже звучат призывы к Финляндии к участию учениях, предполагающих отработку антироссийских сценариев совместного применения ЯО, отметила Захарова.
"Мы будем тщательно и внимательно отслеживать, что ответят на такие приглашения в Хельсинки, и будем делать свои выводы", - заключила официальный представитель МИД РФ.
Финляндия и Швеция на фоне российской специальной военной операции на Украине 18 мая передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. На текущий момент заявки Швеции и Финляндии в НАТО не ратифицировали лишь две страны из 30 - это Венгрия и Турция.
Владимир Джабаров - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
Вчера, 12:24
Из Швеции и Финляндии хотят сделать "натовских ястребов", заявил Джабаров
 
В миреМария ЗахароваФинляндияНАТОПекка Хаависто
 
 
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