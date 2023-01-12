https://ria.ru/20230112/finlyandiya-1844394265.html

МИД: Россия будет отслеживать действия Финляндии по вопросу ядерного оружия

МИД: Россия будет отслеживать действия Финляндии по вопросу ядерного оружия - РИА Новости, 12.01.2023

МИД: Россия будет отслеживать действия Финляндии по вопросу ядерного оружия

Россия будет отслеживать действия Финляндии, обещавшей не размещать ядерное оружие после вступления в НАТО, и оценивать в первую очередь не слова, а дела,... РИА Новости, 12.01.2023

2023-01-12T14:21

2023-01-12T14:21

2023-01-12T14:23

в мире

мария захарова

финляндия

нато

пекка хаависто

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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Россия будет отслеживать действия Финляндии, обещавшей не размещать ядерное оружие после вступления в НАТО, и оценивать в первую очередь не слова, а дела, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ранее глава финского МИД Пекка Хаависто заявлял, что Финляндия не стремится размещать ядерное оружие Североатлантического альянса на своей территории. "Мы следим за ведущейся в Финляндии дискуссией в связи с решением о вступлении этой страны в НАТО, в том числе по вопросу размещения на финской территории ядерного оружия. В этой связи я бы хотела обратить внимание на заявления министра иностранных дел Финляндии Хаависто о том, что ядерное оружие, по его убеждению, дескать не появится на территории Финляндии после ее вступления в НАТО. Однако оценивать ситуацию в этой крайне чувствительной области будем не по словам, а по делам", - сказала Захарова на брифинге в четверг. Она добавила, что, по заявлениям финского руководства, Хельсинки не выдвигали предварительных условий для вступления в альянс, поскольку "не хотят сужать сферу своей деятельности в рамках данного военного блока". Однако Хельсинки замалчивает тот факт, что НАТО объявило себя "ядерным альянсом", при этом со стороны НАТО уже звучат призывы к Финляндии к участию учениях, предполагающих отработку антироссийских сценариев совместного применения ЯО, отметила Захарова. Финляндия и Швеция на фоне российской специальной военной операции на Украине 18 мая передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. На текущий момент заявки Швеции и Финляндии в НАТО не ратифицировали лишь две страны из 30 - это Венгрия и Турция.

https://ria.ru/20221226/nato-1841444395.html

https://ria.ru/20230112/nato-1844349485.html

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в мире, мария захарова, финляндия, нато, пекка хаависто