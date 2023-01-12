14:21 12.01.2023 (обновлено: 14:23 12.01.2023)
МИД: Россия будет отслеживать действия Финляндии по вопросу ядерного оружия
Захарова: Россия будет отслеживать действия Финляндии по размещению ядерного оружия НАТО
Здание МИД России. Архивное фото
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Россия будет отслеживать действия Финляндии, обещавшей не размещать ядерное оружие после вступления в НАТО, и оценивать в первую очередь не слова, а дела, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее глава финского МИД Пекка Хаависто заявлял, что Финляндия не стремится размещать ядерное оружие Североатлантического альянса на своей территории.
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"Мы следим за ведущейся в Финляндии дискуссией в связи с решением о вступлении этой страны в НАТО, в том числе по вопросу размещения на финской территории ядерного оружия. В этой связи я бы хотела обратить внимание на заявления министра иностранных дел Финляндии Хаависто о том, что ядерное оружие, по его убеждению, дескать не появится на территории Финляндии после ее вступления в НАТО. Однако оценивать ситуацию в этой крайне чувствительной области будем не по словам, а по делам", - сказала Захарова на брифинге в четверг.
Она добавила, что, по заявлениям финского руководства, Хельсинки не выдвигали предварительных условий для вступления в альянс, поскольку "не хотят сужать сферу своей деятельности в рамках данного военного блока". Однако Хельсинки замалчивает тот факт, что НАТО объявило себя "ядерным альянсом", при этом со стороны НАТО уже звучат призывы к Финляндии к участию учениях, предполагающих отработку антироссийских сценариев совместного применения ЯО, отметила Захарова.
"Мы будем тщательно и внимательно отслеживать, что ответят на такие приглашения в Хельсинки, и будем делать свои выводы", - заключила официальный представитель МИД РФ.