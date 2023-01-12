https://ria.ru/20230112/filippiny-1844391944.html

На Филиппинах на Новый год случайно закрыли воздушное пространство

На Филиппинах на Новый год случайно закрыли воздушное пространство - РИА Новости, 12.01.2023

На Филиппинах на Новый год случайно закрыли воздушное пространство

Управление гражданской авиации Филиппин (CAAP) взяло на себя полную ответственность и извинилось за случайное закрытие воздушного пространства крупнейшего... РИА Новости, 12.01.2023

2023-01-12T14:12

2023-01-12T14:12

2023-01-12T14:12

новый год — 2023

филиппины

манила

туризм

новости - туризм

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/09/1592395508_498:481:3071:1928_1920x0_80_0_0_2b13d3674d5c0e50aefeb69c46e542f3.jpg

МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Управление гражданской авиации Филиппин (CAAP) взяло на себя полную ответственность и извинилось за случайное закрытие воздушного пространства крупнейшего аэропорта страны на Новый год. Тысячи путешественников "застряли" в крупнейшем аэропорте Манилы 1 января после того, как в энергосистеме произошел сбой и все воздушное пространство оказалось закрытым. "От имени CAAP и DOTr (министерство транспорта Филиппин – ред.) мы приносим наши искренние извинения всем тем, кто испытал неудобства и пострадал из-за этого обстоятельства", — заявил генеральный директор CAAP Мануэль Тамайо, слова которого приводит филиппинская газета Inquirer. В новогоднюю ночь отказ системы аэропорта затронул около 65 тысяч пассажиров, чьи рейсы были либо отменены, либо задержаны.

https://ria.ru/20230112/ssha-1844274326.html

филиппины

манила

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

филиппины, манила, туризм, новости - туризм, в мире