https://ria.ru/20230112/filippiny-1844391944.html
На Филиппинах на Новый год случайно закрыли воздушное пространство
На Филиппинах на Новый год случайно закрыли воздушное пространство - РИА Новости, 12.01.2023
На Филиппинах на Новый год случайно закрыли воздушное пространство
Управление гражданской авиации Филиппин (CAAP) взяло на себя полную ответственность и извинилось за случайное закрытие воздушного пространства крупнейшего... РИА Новости, 12.01.2023
2023-01-12T14:12
2023-01-12T14:12
2023-01-12T14:12
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Управление гражданской авиации Филиппин (CAAP) взяло на себя полную ответственность и извинилось за случайное закрытие воздушного пространства крупнейшего аэропорта страны на Новый год. Тысячи путешественников "застряли" в крупнейшем аэропорте Манилы 1 января после того, как в энергосистеме произошел сбой и все воздушное пространство оказалось закрытым. "От имени CAAP и DOTr (министерство транспорта Филиппин – ред.) мы приносим наши искренние извинения всем тем, кто испытал неудобства и пострадал из-за этого обстоятельства", — заявил генеральный директор CAAP Мануэль Тамайо, слова которого приводит филиппинская газета Inquirer. В новогоднюю ночь отказ системы аэропорта затронул около 65 тысяч пассажиров, чьи рейсы были либо отменены, либо задержаны.
https://ria.ru/20230112/ssha-1844274326.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Новый год — 2023, Филиппины, Манила, Туризм, Новости - Туризм, В мире
На Филиппинах на Новый год случайно закрыли воздушное пространство
Власти Филиппин извинились за случайное закрытие воздушного пространства на Новый год