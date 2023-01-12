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На Филиппинах на Новый год случайно закрыли воздушное пространство - РИА Новости, 12.01.2023
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На Филиппинах на Новый год случайно закрыли воздушное пространство
На Филиппинах на Новый год случайно закрыли воздушное пространство - РИА Новости, 12.01.2023
На Филиппинах на Новый год случайно закрыли воздушное пространство
Управление гражданской авиации Филиппин (CAAP) взяло на себя полную ответственность и извинилось за случайное закрытие воздушного пространства крупнейшего... РИА Новости, 12.01.2023
2023-01-12T14:12
2023-01-12T14:12
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Управление гражданской авиации Филиппин (CAAP) взяло на себя полную ответственность и извинилось за случайное закрытие воздушного пространства крупнейшего аэропорта страны на Новый год. Тысячи путешественников "застряли" в крупнейшем аэропорте Манилы 1 января после того, как в энергосистеме произошел сбой и все воздушное пространство оказалось закрытым. "От имени CAAP и DOTr (министерство транспорта Филиппин – ред.) мы приносим наши искренние извинения всем тем, кто испытал неудобства и пострадал из-за этого обстоятельства", — заявил генеральный директор CAAP Мануэль Тамайо, слова которого приводит филиппинская газета Inquirer. В новогоднюю ночь отказ системы аэропорта затронул около 65 тысяч пассажиров, чьи рейсы были либо отменены, либо задержаны.
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филиппины, манила, туризм, новости - туризм, в мире
Новый год — 2023, Филиппины, Манила, Туризм, Новости - Туризм, В мире
14:12 12.01.2023
 
На Филиппинах на Новый год случайно закрыли воздушное пространство

Власти Филиппин извинились за случайное закрытие воздушного пространства на Новый год

© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в медиабанкПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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Пассажирский самолет в небе. Архивное фото
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Управление гражданской авиации Филиппин (CAAP) взяло на себя полную ответственность и извинилось за случайное закрытие воздушного пространства крупнейшего аэропорта страны на Новый год.
Тысячи путешественников "застряли" в крупнейшем аэропорте Манилы 1 января после того, как в энергосистеме произошел сбой и все воздушное пространство оказалось закрытым.
"От имени CAAP и DOTr (министерство транспорта Филиппин – ред.) мы приносим наши искренние извинения всем тем, кто испытал неудобства и пострадал из-за этого обстоятельства", — заявил генеральный директор CAAP Мануэль Тамайо, слова которого приводит филиппинская газета Inquirer.
В новогоднюю ночь отказ системы аэропорта затронул около 65 тысяч пассажиров, чьи рейсы были либо отменены, либо задержаны.
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