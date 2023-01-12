https://ria.ru/20230112/filippiny-1844314677.html
Филиппины упрекнули Украину в нарушении дипломатической практики
Филиппины упрекнули Украину в нарушении дипломатической практики - РИА Новости, 12.01.2023
Филиппины упрекнули Украину в нарушении дипломатической практики
МИД Филиппин упрекнул временного поверенного в делах Украины в азиатской стране Дениса Михайлюка за "слив" в прессу информации о попытках организовать... РИА Новости, 12.01.2023
2023-01-12T11:02
2023-01-12T11:02
2023-01-12T11:35
в мире
карлос соррета
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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. МИД Филиппин упрекнул временного поверенного в делах Украины в азиатской стране Дениса Михайлюка за "слив" в прессу информации о попытках организовать телефонный разговор президентов двух государств, пишет газета Manila Times."Это не дипломатическая практика — делать так, как он сделал", — подчеркнул на брифинге замминистра иностранных дел Карлос Соррета. По его словам, Украина — это страна, с которой у Манилы хорошие отношения, "но когда такие вопросы выносятся представителем другого правительства через прессу, это не то, за что мы были бы благодарны".Накануне Михайлюк рассказал журналистам, что с июня 2022 года украинские дипломаты пытались дважды в месяц связаться с лидером Филиппин Фердинандом Маркосом-младшим, но ответа так и не получили. Во время своей избирательной компании на пост президента Маркос утверждал, что стране "нет необходимости вмешиваться в конфликт между Россией и Украиной".
https://ria.ru/20230101/kislitsa-1842762682.html
https://ria.ru/20220719/diplomatiya-1803547944.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, карлос соррета, фердинанд маркос, филиппины, украина, россия
В мире, Карлос Соррета, Фердинанд Маркос, Филиппины, Украина, Россия
11:02 12.01.2023 (обновлено: 11:35 12.01.2023)
Филиппины упрекнули Украину в нарушении дипломатической практики
МИД Филиппин раскритиковал временного поверенного в делах Украины
МОСКВА, 12 янв — РИА Новости.
МИД Филиппин упрекнул временного поверенного в делах Украины в азиатской стране Дениса Михайлюка за "слив" в прессу информации о попытках организовать телефонный разговор президентов двух государств, пишет газета Manila Times
.
"Это не дипломатическая практика — делать так, как он сделал", — подчеркнул на брифинге замминистра иностранных дел Карлос Соррета.
По его словам, Украина — это страна, с которой у Манилы хорошие отношения, "но когда такие вопросы выносятся представителем другого правительства через прессу, это не то, за что мы были бы благодарны".
Накануне Михайлюк рассказал журналистам, что с июня 2022 года украинские дипломаты пытались дважды в месяц связаться с лидером Филиппин Фердинандом Маркосом-младшим, но ответа так и не получили.
Во время своей избирательной компании на пост президента Маркос утверждал, что стране "нет необходимости вмешиваться в конфликт между Россией и Украиной".