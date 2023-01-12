https://ria.ru/20230112/filippiny-1844314677.html

Филиппины упрекнули Украину в нарушении дипломатической практики

Филиппины упрекнули Украину в нарушении дипломатической практики - РИА Новости, 12.01.2023

Филиппины упрекнули Украину в нарушении дипломатической практики

МИД Филиппин упрекнул временного поверенного в делах Украины в азиатской стране Дениса Михайлюка за "слив" в прессу информации о попытках организовать... РИА Новости, 12.01.2023

2023-01-12T11:02

2023-01-12T11:02

2023-01-12T11:35

в мире

карлос соррета

фердинанд маркос

филиппины

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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. МИД Филиппин упрекнул временного поверенного в делах Украины в азиатской стране Дениса Михайлюка за "слив" в прессу информации о попытках организовать телефонный разговор президентов двух государств, пишет газета Manila Times."Это не дипломатическая практика — делать так, как он сделал", — подчеркнул на брифинге замминистра иностранных дел Карлос Соррета. По его словам, Украина — это страна, с которой у Манилы хорошие отношения, "но когда такие вопросы выносятся представителем другого правительства через прессу, это не то, за что мы были бы благодарны".Накануне Михайлюк рассказал журналистам, что с июня 2022 года украинские дипломаты пытались дважды в месяц связаться с лидером Филиппин Фердинандом Маркосом-младшим, но ответа так и не получили. Во время своей избирательной компании на пост президента Маркос утверждал, что стране "нет необходимости вмешиваться в конфликт между Россией и Украиной".

https://ria.ru/20230101/kislitsa-1842762682.html

https://ria.ru/20220719/diplomatiya-1803547944.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, карлос соррета, фердинанд маркос, филиппины, украина, россия