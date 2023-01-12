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Филиппины упрекнули Украину в нарушении дипломатической практики - РИА Новости, 12.01.2023
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Филиппины упрекнули Украину в нарушении дипломатической практики
Филиппины упрекнули Украину в нарушении дипломатической практики - РИА Новости, 12.01.2023
Филиппины упрекнули Украину в нарушении дипломатической практики
МИД Филиппин упрекнул временного поверенного в делах Украины в азиатской стране Дениса Михайлюка за "слив" в прессу информации о попытках организовать... РИА Новости, 12.01.2023
2023-01-12T11:02
2023-01-12T11:35
в мире
карлос соррета
фердинанд маркос
филиппины
украина
россия
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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. МИД Филиппин упрекнул временного поверенного в делах Украины в азиатской стране Дениса Михайлюка за "слив" в прессу информации о попытках организовать телефонный разговор президентов двух государств, пишет газета Manila Times."Это не дипломатическая практика — делать так, как он сделал", — подчеркнул на брифинге замминистра иностранных дел Карлос Соррета. По его словам, Украина — это страна, с которой у Манилы хорошие отношения, "но когда такие вопросы выносятся представителем другого правительства через прессу, это не то, за что мы были бы благодарны".Накануне Михайлюк рассказал журналистам, что с июня 2022 года украинские дипломаты пытались дважды в месяц связаться с лидером Филиппин Фердинандом Маркосом-младшим, но ответа так и не получили. Во время своей избирательной компании на пост президента Маркос утверждал, что стране "нет необходимости вмешиваться в конфликт между Россией и Украиной".
https://ria.ru/20230101/kislitsa-1842762682.html
https://ria.ru/20220719/diplomatiya-1803547944.html
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в мире, карлос соррета, фердинанд маркос, филиппины, украина, россия
В мире, Карлос Соррета, Фердинанд Маркос, Филиппины, Украина, Россия
11:02 12.01.2023 (обновлено: 11:35 12.01.2023)
 
Филиппины упрекнули Украину в нарушении дипломатической практики

МИД Филиппин раскритиковал временного поверенного в делах Украины

© AP Photo / Andrew KravchenkoПлощадь Независимости в Киеве
Площадь Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Площадь Независимости в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. МИД Филиппин упрекнул временного поверенного в делах Украины в азиатской стране Дениса Михайлюка за "слив" в прессу информации о попытках организовать телефонный разговор президентов двух государств, пишет газета Manila Times.
"Это не дипломатическая практика — делать так, как он сделал", — подчеркнул на брифинге замминистра иностранных дел Карлос Соррета.
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1 января, 20:34
В дипмиссии России в ООН выразили опасение за психику постпреда Украины
По его словам, Украина — это страна, с которой у Манилы хорошие отношения, "но когда такие вопросы выносятся представителем другого правительства через прессу, это не то, за что мы были бы благодарны".
Накануне Михайлюк рассказал журналистам, что с июня 2022 года украинские дипломаты пытались дважды в месяц связаться с лидером Филиппин Фердинандом Маркосом-младшим, но ответа так и не получили.
Во время своей избирательной компании на пост президента Маркос утверждал, что стране "нет необходимости вмешиваться в конфликт между Россией и Украиной".
Посол России в Австрии Дмитрий Любинский
19 июля 2022, 19:18
На Украине не востребована венская дипломатия, заявил посол России
 
В миреКарлос СорретаФердинанд МаркосФилиппиныУкраинаРоссия
 
 
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