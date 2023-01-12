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В Испании задержали одного из самых разыскиваемых преступников - РИА Новости, 12.01.2023
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В Испании задержали одного из самых разыскиваемых преступников
В Испании задержали одного из самых разыскиваемых преступников - РИА Новости, 12.01.2023
В Испании задержали одного из самых разыскиваемых преступников
Полиция Испании задержала одного из самых разыскиваемых Европолом с 2014 года преступников, говорится в пресс-релизе правоохранительных органов. РИА Новости, 12.01.2023
2023-01-12T15:09
2023-01-12T15:47
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МАДРИД, 12 янв — РИА Новости. Полиция Испании задержала одного из самых разыскиваемых Европолом с 2014 года преступников, говорится в пресс-релизе правоохранительных органов. Злоумышленника задержали в провинции Толедо.На 37-летнего мужчину подали жалобу в Национальную аудиенцию по обвинению в пытках, похищении, незаконном владении огнестрельным оружием и боеприпасами, угрозах, нанесении телесных повреждений и преступлениях против здоровья населения. Преступная организация, в которую он входил, занималась, помимо прочего, кражами больших партий наркотических средств. Для этого ее члены отслеживали в портах поступления контейнеров с наркотиками, которые принадлежали другим торговцам. Арестованный, предположительно, отвечал за слежку, организованную при помощи многочисленных технических устройств: частотных сканеров, датчиков движения и устройств GPS.
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в мире, испания, толедо, европол, европа
В мире, Испания, Толедо, Европол, Европа
15:09 12.01.2023 (обновлено: 15:47 12.01.2023)
 
В Испании задержали одного из самых разыскиваемых преступников

В Испании задержали одного из самых разыскиваемых Европолом с 2014 года преступников

CC BY 2.0 / Michel Curi / Полиция Испании
Полиция Испании - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
CC BY 2.0 / Michel Curi /
Полиция Испании. Архивное фото
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МАДРИД, 12 янв — РИА Новости. Полиция Испании задержала одного из самых разыскиваемых Европолом с 2014 года преступников, говорится в пресс-релизе правоохранительных органов.
"Арестованный входил в одну из самых активных преступных организаций последних десятилетий в Испании и был "экспертом" в области технических и компьютерных средств", — говорится в пресс-релизе.
Злоумышленника задержали в провинции Толедо.
На 37-летнего мужчину подали жалобу в Национальную аудиенцию по обвинению в пытках, похищении, незаконном владении огнестрельным оружием и боеприпасами, угрозах, нанесении телесных повреждений и преступлениях против здоровья населения.
Преступная организация, в которую он входил, занималась, помимо прочего, кражами больших партий наркотических средств. Для этого ее члены отслеживали в портах поступления контейнеров с наркотиками, которые принадлежали другим торговцам. Арестованный, предположительно, отвечал за слежку, организованную при помощи многочисленных технических устройств: частотных сканеров, датчиков движения и устройств GPS.
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