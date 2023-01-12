https://ria.ru/20230112/evropol-1844411391.html

В Испании задержали одного из самых разыскиваемых преступников

В Испании задержали одного из самых разыскиваемых преступников - РИА Новости, 12.01.2023

В Испании задержали одного из самых разыскиваемых преступников

Полиция Испании задержала одного из самых разыскиваемых Европолом с 2014 года преступников, говорится в пресс-релизе правоохранительных органов. РИА Новости, 12.01.2023

2023-01-12T15:09

2023-01-12T15:09

2023-01-12T15:47

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МАДРИД, 12 янв — РИА Новости. Полиция Испании задержала одного из самых разыскиваемых Европолом с 2014 года преступников, говорится в пресс-релизе правоохранительных органов. Злоумышленника задержали в провинции Толедо.На 37-летнего мужчину подали жалобу в Национальную аудиенцию по обвинению в пытках, похищении, незаконном владении огнестрельным оружием и боеприпасами, угрозах, нанесении телесных повреждений и преступлениях против здоровья населения. Преступная организация, в которую он входил, занималась, помимо прочего, кражами больших партий наркотических средств. Для этого ее члены отслеживали в портах поступления контейнеров с наркотиками, которые принадлежали другим торговцам. Арестованный, предположительно, отвечал за слежку, организованную при помощи многочисленных технических устройств: частотных сканеров, датчиков движения и устройств GPS.

https://ria.ru/20221214/evropol-1838588475.html

испания

толедо

европа

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, испания, толедо, европол, европа