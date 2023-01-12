https://ria.ru/20230112/etiketki-1844504659.html

В Италии раскритиковали решение ввести в Ирландии спецэтикетки для алкоголя

В Италии раскритиковали решение ввести в Ирландии спецэтикетки для алкоголя - РИА Новости, 12.01.2023

В Италии раскритиковали решение ввести в Ирландии спецэтикетки для алкоголя

Власти Италии подвергли резкой критике решение Ирландии ввести специальные этикетки для всех видов спиртных напитков, которые будут напоминать о серьезных... РИА Новости, 12.01.2023

2023-01-12T21:40

2023-01-12T21:40

2023-01-12T22:03

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РИМ, 12 янв – РИА Новости. Власти Италии подвергли резкой критике решение Ирландии ввести специальные этикетки для всех видов спиртных напитков, которые будут напоминать о серьезных последствиях употребления алкоголя для здоровья человека, по аналогии с предупредительными надписями о вреде курения на упаковках для табачных изделий. О своем желании ввести подобную маркировку алкогольной продукции ирландские власти проинформировали ЕС еще в июне прошлого года. В среду стало известно, что после шестимесячного "моратория" Европейская комиссия разрешила Дублину использовать спецэтикетки, и вскоре в Ирландии на бутылках со спиртным, в том числе с пивом и вином, появятся предупреждения о том, что "алкоголь вызывает болезни печени" и что "с алкоголем связано возникновение рака". Брюссель принял такое решение, несмотря на резко отрицательное отношение к ирландской инициативе со стороны Италии, Франции и Испании, которые являются главными производителями вина в Европе. Их позицию поддержали еще шесть государств-членов ЕС. "Решение Ирландии ввести этикетку для всех алкогольных напитков, включая итальянское вино, является абсурдным… Этот выбор, который игнорирует разницу между умеренным потреблением и злоупотреблением алкоголем", - написал в четверг в Twitter глава МИД Италии, вице-премьер Антонио Таяни. Он сообщил, что будет обращаться по данному вопросу в Еврокомиссию и Всемирную торговую организацию. В свою очередь глава минсельхоза Италии Франческо Лоллобриджида охарактеризовал такое решение как грубую попытку оказать влияние на рынок. "Решение комиссии ЕС разрешить Ирландии маркировать весь алкоголь, включая вино, с использованием предупреждений о риске для здоровья, очень опасно. Мы считаем, что за ним стоит не стремление гарантировать здоровье, а оказать влияние на рынки. Данная инициатива исходит от стран, где не производят вино и где злоупотребляют крепкими спиртными напитками", - заявил он в четверг журналистам. МИД Италии сообщил, что Таяни и Лоллобриджида направили в четверг специальное письмо еврокомиссару по вопросам внутреннего рынка ЕС Тьерри Бретону, в котором в связи с решением Ирландии попросили его вмещаться в сложившуюся ситуацию. "Выбор Дублина негативно влияет на свободу торговли и свободное обращение товаров внутри Союза", - говорится в этом документе.Ведущая национальная ассоциации сельхозпроизводителей Италии Coldiretti даже обвинила власти Ирландии в том, что они намерены использовать "террористические предупреждения". По ее мнению, решение о введении спецмаркировки алкогольной продукции таит в себе "опасность нового протекционизма, который подпитывает тревога о вреде для здоровья". "Совершенно неверно приравнивать чрезмерное потребление крепких спиртных напитков, типичное для северных стран, к умеренному и осознанному потреблению качественных продуктов с низким содержанием алкоголя, таких как пиво и вино, которое в Италии стало эмблемой стиля жизни, связанного с вниманием к психофизическому балансу", - заявил президент Coldiretti Этторе Прандини. Италия является одним из ведущих мировых производителей вина, более половины которого она поставляет за границу. В 2022 году объем экспорта итальянского вина увеличился почти до 8 миллиардов евро, что является рекордным показателем. Виноделие обеспечивает на Апеннинах около 1,3 миллиона рабочих мест.

https://ria.ru/20220820/alkogol-1810918676.html

https://ria.ru/20220818/alkogol-1810400177.html

https://ria.ru/20230104/konfety-1842999881.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, антонио таяни, италия, ирландия, евросоюз, еврокомиссия