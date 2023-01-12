Рейтинг@Mail.ru
В Италии раскритиковали решение ввести в Ирландии спецэтикетки для алкоголя - РИА Новости, 12.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230112/etiketki-1844504659.html
В Италии раскритиковали решение ввести в Ирландии спецэтикетки для алкоголя
В Италии раскритиковали решение ввести в Ирландии спецэтикетки для алкоголя - РИА Новости, 12.01.2023
В Италии раскритиковали решение ввести в Ирландии спецэтикетки для алкоголя
Власти Италии подвергли резкой критике решение Ирландии ввести специальные этикетки для всех видов спиртных напитков, которые будут напоминать о серьезных... РИА Новости, 12.01.2023
2023-01-12T21:40
2023-01-12T22:03
в мире
антонио таяни
италия
ирландия
евросоюз
еврокомиссия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/144496/31/1444963141_0:0:3594:2022_1920x0_80_0_0_f5cbf130e1d7c9e0e49c65e49679d67d.jpg
РИМ, 12 янв – РИА Новости. Власти Италии подвергли резкой критике решение Ирландии ввести специальные этикетки для всех видов спиртных напитков, которые будут напоминать о серьезных последствиях употребления алкоголя для здоровья человека, по аналогии с предупредительными надписями о вреде курения на упаковках для табачных изделий. О своем желании ввести подобную маркировку алкогольной продукции ирландские власти проинформировали ЕС еще в июне прошлого года. В среду стало известно, что после шестимесячного "моратория" Европейская комиссия разрешила Дублину использовать спецэтикетки, и вскоре в Ирландии на бутылках со спиртным, в том числе с пивом и вином, появятся предупреждения о том, что "алкоголь вызывает болезни печени" и что "с алкоголем связано возникновение рака". Брюссель принял такое решение, несмотря на резко отрицательное отношение к ирландской инициативе со стороны Италии, Франции и Испании, которые являются главными производителями вина в Европе. Их позицию поддержали еще шесть государств-членов ЕС. "Решение Ирландии ввести этикетку для всех алкогольных напитков, включая итальянское вино, является абсурдным… Этот выбор, который игнорирует разницу между умеренным потреблением и злоупотреблением алкоголем", - написал в четверг в Twitter глава МИД Италии, вице-премьер Антонио Таяни. Он сообщил, что будет обращаться по данному вопросу в Еврокомиссию и Всемирную торговую организацию. В свою очередь глава минсельхоза Италии Франческо Лоллобриджида охарактеризовал такое решение как грубую попытку оказать влияние на рынок. "Решение комиссии ЕС разрешить Ирландии маркировать весь алкоголь, включая вино, с использованием предупреждений о риске для здоровья, очень опасно. Мы считаем, что за ним стоит не стремление гарантировать здоровье, а оказать влияние на рынки. Данная инициатива исходит от стран, где не производят вино и где злоупотребляют крепкими спиртными напитками", - заявил он в четверг журналистам. МИД Италии сообщил, что Таяни и Лоллобриджида направили в четверг специальное письмо еврокомиссару по вопросам внутреннего рынка ЕС Тьерри Бретону, в котором в связи с решением Ирландии попросили его вмещаться в сложившуюся ситуацию. "Выбор Дублина негативно влияет на свободу торговли и свободное обращение товаров внутри Союза", - говорится в этом документе.Ведущая национальная ассоциации сельхозпроизводителей Италии Coldiretti даже обвинила власти Ирландии в том, что они намерены использовать "террористические предупреждения". По ее мнению, решение о введении спецмаркировки алкогольной продукции таит в себе "опасность нового протекционизма, который подпитывает тревога о вреде для здоровья". "Совершенно неверно приравнивать чрезмерное потребление крепких спиртных напитков, типичное для северных стран, к умеренному и осознанному потреблению качественных продуктов с низким содержанием алкоголя, таких как пиво и вино, которое в Италии стало эмблемой стиля жизни, связанного с вниманием к психофизическому балансу", - заявил президент Coldiretti Этторе Прандини. Италия является одним из ведущих мировых производителей вина, более половины которого она поставляет за границу. В 2022 году объем экспорта итальянского вина увеличился почти до 8 миллиардов евро, что является рекордным показателем. Виноделие обеспечивает на Апеннинах около 1,3 миллиона рабочих мест.
https://ria.ru/20220820/alkogol-1810918676.html
https://ria.ru/20220818/alkogol-1810400177.html
https://ria.ru/20230104/konfety-1842999881.html
италия
ирландия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/144496/31/1444963141_122:0:3445:2492_1920x0_80_0_0_35a21a3b464582eb4a87fb829382cc2d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, антонио таяни, италия, ирландия, евросоюз, еврокомиссия
В мире, Антонио Таяни, Италия, Ирландия, Евросоюз, Еврокомиссия
21:40 12.01.2023 (обновлено: 22:03 12.01.2023)
 
В Италии раскритиковали решение ввести в Ирландии спецэтикетки для алкоголя

Италия раскритиковала решение Ирландии ввести предупредительные этикетки для спиртного

© Fotolia / Maksim ShebekoБокалы с вином
Бокалы с вином - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
© Fotolia / Maksim Shebeko
Бокалы с вином. Архивное фото
Читать ria.ru в
РИМ, 12 янв – РИА Новости. Власти Италии подвергли резкой критике решение Ирландии ввести специальные этикетки для всех видов спиртных напитков, которые будут напоминать о серьезных последствиях употребления алкоголя для здоровья человека, по аналогии с предупредительными надписями о вреде курения на упаковках для табачных изделий.
О своем желании ввести подобную маркировку алкогольной продукции ирландские власти проинформировали ЕС еще в июне прошлого года. В среду стало известно, что после шестимесячного "моратория" Европейская комиссия разрешила Дублину использовать спецэтикетки, и вскоре в Ирландии на бутылках со спиртным, в том числе с пивом и вином, появятся предупреждения о том, что "алкоголь вызывает болезни печени" и что "с алкоголем связано возникновение рака".
Покупатели выбирают вино в магазине - РИА Новости, 1920, 20.08.2022
20 августа 2022, 09:09
Роскачество оценило идею показа иллюстраций о вреде алкоголя на этикетке
Брюссель принял такое решение, несмотря на резко отрицательное отношение к ирландской инициативе со стороны Италии, Франции и Испании, которые являются главными производителями вина в Европе. Их позицию поддержали еще шесть государств-членов ЕС.
"Решение Ирландии ввести этикетку для всех алкогольных напитков, включая итальянское вино, является абсурдным… Этот выбор, который игнорирует разницу между умеренным потреблением и злоупотреблением алкоголем", - написал в четверг в Twitter глава МИД Италии, вице-премьер Антонио Таяни. Он сообщил, что будет обращаться по данному вопросу в Еврокомиссию и Всемирную торговую организацию.
В свою очередь глава минсельхоза Италии Франческо Лоллобриджида охарактеризовал такое решение как грубую попытку оказать влияние на рынок. "Решение комиссии ЕС разрешить Ирландии маркировать весь алкоголь, включая вино, с использованием предупреждений о риске для здоровья, очень опасно. Мы считаем, что за ним стоит не стремление гарантировать здоровье, а оказать влияние на рынки. Данная инициатива исходит от стран, где не производят вино и где злоупотребляют крепкими спиртными напитками", - заявил он в четверг журналистам.
МИД Италии сообщил, что Таяни и Лоллобриджида направили в четверг специальное письмо еврокомиссару по вопросам внутреннего рынка ЕС Тьерри Бретону, в котором в связи с решением Ирландии попросили его вмещаться в сложившуюся ситуацию. "Выбор Дублина негативно влияет на свободу торговли и свободное обращение товаров внутри Союза", - говорится в этом документе.
Цех розлива игристых вин - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
18 августа 2022, 11:13
В Японии раскритиковали кампанию властей по популяризации алкоголя
Ведущая национальная ассоциации сельхозпроизводителей Италии Coldiretti даже обвинила власти Ирландии в том, что они намерены использовать "террористические предупреждения". По ее мнению, решение о введении спецмаркировки алкогольной продукции таит в себе "опасность нового протекционизма, который подпитывает тревога о вреде для здоровья".
"Совершенно неверно приравнивать чрезмерное потребление крепких спиртных напитков, типичное для северных стран, к умеренному и осознанному потреблению качественных продуктов с низким содержанием алкоголя, таких как пиво и вино, которое в Италии стало эмблемой стиля жизни, связанного с вниманием к психофизическому балансу", - заявил президент Coldiretti Этторе Прандини.
Италия является одним из ведущих мировых производителей вина, более половины которого она поставляет за границу. В 2022 году объем экспорта итальянского вина увеличился почти до 8 миллиардов евро, что является рекордным показателем. Виноделие обеспечивает на Апеннинах около 1,3 миллиона рабочих мест.
Конфеты в магазине - РИА Новости, 1920, 04.01.2023
4 января, 03:36
Врачи рассказали, чем опасны конфеты с алкоголем
 
В миреАнтонио ТаяниИталияИрландияЕвросоюзЕврокомиссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала