https://ria.ru/20230112/estoniya-1844403011.html
Захарова раскритиковала посягательства Эстонии на российские активы
Захарова раскритиковала посягательства Эстонии на российские активы - РИА Новости, 12.01.2023
Захарова раскритиковала посягательства Эстонии на российские активы
Россия ответит на посягательства Эстонии и других недружественных стран на конфискацию российских активов, считает их нелегитимной мерой или попросту... РИА Новости, 12.01.2023
2023-01-12T14:46
2023-01-12T14:46
2023-01-12T14:46
мария захарова
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Россия ответит на посягательства Эстонии и других недружественных стран на конфискацию российских активов, считает их нелегитимной мерой или попросту воровством, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ранее Bloomberg сообщил, что Эстония намерена до конца января представить юридический план ареста российских активов, чтобы передать их потом Украине. "Планы недружественных стран, в частности... Эстонии, по использованию средств российского государства для решения своих политических задач воспринимаются нами исключительно как грубое посягательство на суверенную собственность и, конечно, вызовут соответствующую ответную реакцию, эта реакция будет адекватной", - сказала Захарова на брифинге. По ее словам, отказ недружественных стран от взаимодействия с Россией в правовом поле продемонстрирует всем участникам мировой финансовой архитектуры зависимость статуса суверенных активов национальных государств от конъюнктурных геополитических реалий в нескольких странах Запада. "И, самое главное, продемонстрирует, что они являются ворьем. Это в переводе вышесказанного на простой обывательский", - подчеркнула Захарова. Она добавила, что РФ считает всевозможные заморозки, блокировки принадлежащих РФ активов полностью нелегитимной мерой, нарушающей общепринятые нормы коммерческого и международного права. "Российские власти рассматривают все возможные юридические механизмы возвращения доступа к российским зарубежным активам и готовы к решительным шагам по защите национальной собственности либо применению отдельных компенсационных мер", - заключила официальный представитель МИД РФ.
https://ria.ru/20230111/estoniya-1844130225.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мария захарова, россия, эстония, украина, в мире
Мария Захарова, Россия, Эстония, Украина, В мире
Захарова раскритиковала посягательства Эстонии на российские активы
Представитель МИД Захарова назвала посягательства Эстонии на российские активы воровством
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Россия ответит на посягательства Эстонии и других недружественных стран на конфискацию российских активов, считает их нелегитимной мерой или попросту воровством, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее Bloomberg сообщил, что Эстония намерена до конца января представить юридический план ареста российских активов, чтобы передать их потом Украине
.
"Планы недружественных стран, в частности... Эстонии, по использованию средств российского государства для решения своих политических задач воспринимаются нами исключительно как грубое посягательство на суверенную собственность и, конечно, вызовут соответствующую ответную реакцию, эта реакция будет адекватной", - сказала Захарова на брифинге.
По ее словам, отказ недружественных стран от взаимодействия с Россией в правовом поле продемонстрирует всем участникам мировой финансовой архитектуры зависимость статуса суверенных активов национальных государств от конъюнктурных геополитических реалий в нескольких странах Запада.
"И, самое главное, продемонстрирует, что они являются ворьем. Это в переводе вышесказанного на простой обывательский", - подчеркнула Захарова.
Она добавила, что РФ считает всевозможные заморозки, блокировки принадлежащих РФ активов полностью нелегитимной мерой, нарушающей общепринятые нормы коммерческого и международного права.
"Российские власти рассматривают все возможные юридические механизмы возвращения доступа к российским зарубежным активам и готовы к решительным шагам по защите национальной собственности либо применению отдельных компенсационных мер", - заключила официальный представитель МИД РФ.