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Ефимов: комплексное развитие 4 участков даст городу 14 тысяч рабочих мест - РИА Новости, 12.01.2023
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Ефимов: комплексное развитие 4 участков даст городу 14 тысяч рабочих мест
Ефимов: комплексное развитие 4 участков даст городу 14 тысяч рабочих мест - РИА Новости, 12.01.2023
Ефимов: комплексное развитие 4 участков даст городу 14 тысяч рабочих мест
Власти Москвы в период с 31 января по 14 февраля проведут торги на право комплексного развития четырех участков бывших промзон и неэффективно используемых... РИА Новости, 12.01.2023
2023-01-12T09:14
2023-01-12T09:25
владимир ефимов (правительство москвы)
москва
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Власти Москвы в период с 31 января по 14 февраля проведут торги на право комплексного развития четырех участков бывших промзон и неэффективно используемых территорий, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.Он отметил, что на аукционы выставлены права на редевелопмент свыше 66 гектаров участков бывших промзон "Алтуфьевское шоссе", "Вагоноремонт", "Красный строитель", а также неэффективно используемой территории на Кусковской улице."В ходе реорганизации инвесторы смогут возвести на участках более 330 тысяч квадратных метров жилой недвижимости, а также офисы, физкультурно-оздоровительные комплексы, кафе, рестораны, магазины, гостиницу, производственные предприятия и технопарк. На объектах общей площадью почти 580 тысяч квадратных метров появится более 14 тысяч новых рабочих мест", – сказал Ефимов, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.Отмечается, что торги на право реорганизации бывшей промзоны "Красный строитель" запланированы на 31 января, промзоны "Вагоноремонт" - на 7 февраля. Аукционы по неэффективной территории на Кусковской улице и бывшей промзоне "Алтуфьевское шоссе" пройдут 13 и 14 февраля, соответственно.Руководитель департамента городского имущества Максим Гаман уточнил, что после реорганизации промзоны "Красный строитель" планируется создание более 4,6 тысячи рабочих мест, тогда как объекты, возведенные на месте промзоны "Алтуфьевское шоссе", дадут столице более четырех тысяч новых рабочих мест.В свою очередь, по проекту бывшей промзоны "Вагоноремонт" победитель торгов сможет построить технопарк и фармацевтическое производство, а также современные офисы и магазины, где будут работать более 1,5 тысяч человек. На Кусковской улице будущему инвестору предлагается построить жилье и общественно-деловые объекты на 3,6 тысячи рабочих мест.
https://ria.ru/20230109/klaster-1842490554.html
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владимир ефимов (правительство москвы) , москва
Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Москва
09:14 12.01.2023 (обновлено: 09:25 12.01.2023)
 

Ефимов: комплексное развитие 4 участков даст городу 14 тысяч рабочих мест

© Фото : пресс-служба КЭПиИЗОЗаместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов
Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
© Фото : пресс-служба КЭПиИЗО
Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. Архивное фото
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Власти Москвы в период с 31 января по 14 февраля проведут торги на право комплексного развития четырех участков бывших промзон и неэффективно используемых территорий, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Он отметил, что на аукционы выставлены права на редевелопмент свыше 66 гектаров участков бывших промзон "Алтуфьевское шоссе", "Вагоноремонт", "Красный строитель", а также неэффективно используемой территории на Кусковской улице.
"В ходе реорганизации инвесторы смогут возвести на участках более 330 тысяч квадратных метров жилой недвижимости, а также офисы, физкультурно-оздоровительные комплексы, кафе, рестораны, магазины, гостиницу, производственные предприятия и технопарк. На объектах общей площадью почти 580 тысяч квадратных метров появится более 14 тысяч новых рабочих мест", – сказал Ефимов, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.
Отмечается, что торги на право реорганизации бывшей промзоны "Красный строитель" запланированы на 31 января, промзоны "Вагоноремонт" - на 7 февраля. Аукционы по неэффективной территории на Кусковской улице и бывшей промзоне "Алтуфьевское шоссе" пройдут 13 и 14 февраля, соответственно.
Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 09.01.2023
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Руководитель департамента городского имущества Максим Гаман уточнил, что после реорганизации промзоны "Красный строитель" планируется создание более 4,6 тысячи рабочих мест, тогда как объекты, возведенные на месте промзоны "Алтуфьевское шоссе", дадут столице более четырех тысяч новых рабочих мест.
В свою очередь, по проекту бывшей промзоны "Вагоноремонт" победитель торгов сможет построить технопарк и фармацевтическое производство, а также современные офисы и магазины, где будут работать более 1,5 тысяч человек. На Кусковской улице будущему инвестору предлагается построить жилье и общественно-деловые объекты на 3,6 тысячи рабочих мест.
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