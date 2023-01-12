https://ria.ru/20230112/dtp-1844447960.html
В Челябинской области произошло крупное ДТП
В Челябинской области произошло крупное ДТП - РИА Новости, 12.01.2023
В Челябинской области произошло крупное ДТП
Восемь автомобилей столкнулись на автодороге в Сосновском районе Челябинской области, пострадал один из водителей, сообщила пресс-служба ГУМВД России по... РИА Новости, 12.01.2023
2023-01-12T16:54
2023-01-12T16:54
2023-01-12T16:54
происшествия
авто
челябинская область
сосновский район
россия
дтп
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/06/1766723684_0:25:3072:1752_1920x0_80_0_0_d47e5802832f56050841068cb1e23f18.jpg
ЧЕЛЯБИНСК, 12 янв – РИА Новости. Восемь автомобилей столкнулись на автодороге в Сосновском районе Челябинской области, пострадал один из водителей, сообщила пресс-служба ГУМВД России по региону. По данным полиции, ДТП произошло 12 января около 16.10 (14.10 мск) на 29 км автодороги "Подъезд к Екатеринбургу" в Сосновском районе. Водитель грузового автомобиля Volvo с прицепом, по предварительным данным, на крайней правой полосе допустил занос полуприцепа. Двигавшиеся за ним автомобили BMW Х7 и "Лада Ларгус" столкнулись с большегрузом, после чего водитель "Газели", заметив ДТП, стал снижать скорость и в него въехали автомобили Mercedes-Benz и Nissan Qashqai. Также из-за ДТП притормозил водитель грузового автомобиля IVECO, в итоге в него врезался ехавший за ним Hyundai Sonata. "Челябинская областная госавтоинспекция устанавливает обстоятельства ДТП с участием 8 автомобилей… В результате ДТП травмы получил водитель грузового автомобиля Volvo, он был доставлен в медицинское учреждение", - говорится в сообщении. На место ДТП оперативно прибыли 3 экипажа ДПС: сотрудники госавтоинспекции Сосновского района и областного полка ДПС. Организовано реверсивное движение.
https://ria.ru/20230112/dtp-1844387412.html
https://ria.ru/20230111/fura-1844207397.html
челябинская область
сосновский район
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/06/1766723684_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_375978fa4b6ffae530fff209325ca423.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, авто, челябинская область, сосновский район, россия, дтп
Происшествия, Авто, Челябинская область, Сосновский район, Россия, ДТП
В Челябинской области произошло крупное ДТП
В Челябинской области столкнулись восемь автомобилей, пострадал один водитель