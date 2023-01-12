https://ria.ru/20230112/dtp-1844447960.html

В Челябинской области произошло крупное ДТП

В Челябинской области произошло крупное ДТП - РИА Новости, 12.01.2023

В Челябинской области произошло крупное ДТП

Восемь автомобилей столкнулись на автодороге в Сосновском районе Челябинской области, пострадал один из водителей, сообщила пресс-служба ГУМВД России по... РИА Новости, 12.01.2023

2023-01-12T16:54

2023-01-12T16:54

2023-01-12T16:54

происшествия

авто

челябинская область

сосновский район

россия

дтп

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ЧЕЛЯБИНСК, 12 янв – РИА Новости. Восемь автомобилей столкнулись на автодороге в Сосновском районе Челябинской области, пострадал один из водителей, сообщила пресс-служба ГУМВД России по региону. По данным полиции, ДТП произошло 12 января около 16.10 (14.10 мск) на 29 км автодороги "Подъезд к Екатеринбургу" в Сосновском районе. Водитель грузового автомобиля Volvo с прицепом, по предварительным данным, на крайней правой полосе допустил занос полуприцепа. Двигавшиеся за ним автомобили BMW Х7 и "Лада Ларгус" столкнулись с большегрузом, после чего водитель "Газели", заметив ДТП, стал снижать скорость и в него въехали автомобили Mercedes-Benz и Nissan Qashqai. Также из-за ДТП притормозил водитель грузового автомобиля IVECO, в итоге в него врезался ехавший за ним Hyundai Sonata. "Челябинская областная госавтоинспекция устанавливает обстоятельства ДТП с участием 8 автомобилей… В результате ДТП травмы получил водитель грузового автомобиля Volvo, он был доставлен в медицинское учреждение", - говорится в сообщении. На место ДТП оперативно прибыли 3 экипажа ДПС: сотрудники госавтоинспекции Сосновского района и областного полка ДПС. Организовано реверсивное движение.

https://ria.ru/20230112/dtp-1844387412.html

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происшествия, авто, челябинская область, сосновский район, россия, дтп