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В Челябинской области произошло крупное ДТП - РИА Новости, 12.01.2023
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В Челябинской области произошло крупное ДТП
В Челябинской области произошло крупное ДТП - РИА Новости, 12.01.2023
В Челябинской области произошло крупное ДТП
Восемь автомобилей столкнулись на автодороге в Сосновском районе Челябинской области, пострадал один из водителей, сообщила пресс-служба ГУМВД России по... РИА Новости, 12.01.2023
2023-01-12T16:54
2023-01-12T16:54
происшествия
авто
челябинская область
сосновский район
россия
дтп
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ЧЕЛЯБИНСК, 12 янв – РИА Новости. Восемь автомобилей столкнулись на автодороге в Сосновском районе Челябинской области, пострадал один из водителей, сообщила пресс-служба ГУМВД России по региону. По данным полиции, ДТП произошло 12 января около 16.10 (14.10 мск) на 29 км автодороги "Подъезд к Екатеринбургу" в Сосновском районе. Водитель грузового автомобиля Volvo с прицепом, по предварительным данным, на крайней правой полосе допустил занос полуприцепа. Двигавшиеся за ним автомобили BMW Х7 и "Лада Ларгус" столкнулись с большегрузом, после чего водитель "Газели", заметив ДТП, стал снижать скорость и в него въехали автомобили Mercedes-Benz и Nissan Qashqai. Также из-за ДТП притормозил водитель грузового автомобиля IVECO, в итоге в него врезался ехавший за ним Hyundai Sonata. "Челябинская областная госавтоинспекция устанавливает обстоятельства ДТП с участием 8 автомобилей… В результате ДТП травмы получил водитель грузового автомобиля Volvo, он был доставлен в медицинское учреждение", - говорится в сообщении. На место ДТП оперативно прибыли 3 экипажа ДПС: сотрудники госавтоинспекции Сосновского района и областного полка ДПС. Организовано реверсивное движение.
https://ria.ru/20230112/dtp-1844387412.html
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происшествия, авто, челябинская область, сосновский район, россия, дтп
Происшествия, Авто, Челябинская область, Сосновский район, Россия, ДТП
16:54 12.01.2023
 
В Челябинской области произошло крупное ДТП

В Челябинской области столкнулись восемь автомобилей, пострадал один водитель

© РИА Новости / Павел ЛисицынСотрудники ДПС
Сотрудники ДПС - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
Сотрудники ДПС. Архивное фото
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ЧЕЛЯБИНСК, 12 янв – РИА Новости. Восемь автомобилей столкнулись на автодороге в Сосновском районе Челябинской области, пострадал один из водителей, сообщила пресс-служба ГУМВД России по региону.
По данным полиции, ДТП произошло 12 января около 16.10 (14.10 мск) на 29 км автодороги "Подъезд к Екатеринбургу" в Сосновском районе. Водитель грузового автомобиля Volvo с прицепом, по предварительным данным, на крайней правой полосе допустил занос полуприцепа. Двигавшиеся за ним автомобили BMW Х7 и "Лада Ларгус" столкнулись с большегрузом, после чего водитель "Газели", заметив ДТП, стал снижать скорость и в него въехали автомобили Mercedes-Benz и Nissan Qashqai. Также из-за ДТП притормозил водитель грузового автомобиля IVECO, в итоге в него врезался ехавший за ним Hyundai Sonata.
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"Челябинская областная госавтоинспекция устанавливает обстоятельства ДТП с участием 8 автомобилей… В результате ДТП травмы получил водитель грузового автомобиля Volvo, он был доставлен в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.
На место ДТП оперативно прибыли 3 экипажа ДПС: сотрудники госавтоинспекции Сосновского района и областного полка ДПС. Организовано реверсивное движение.
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ПроисшествияАвтоЧелябинская областьСосновский районРоссияДТП
 
 
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